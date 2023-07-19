Клаудиньо и «Фламенго» согласовали контракт до 2027-го. «Зенит» готов вести переговоры (Globo Esporte)
Клаудиньо и «Фламенго» договорились о трансфере.
Как передает Globo Esporte, клуб согласовал с полузащитником «Зенита» условия контракта, включая зарплату и его продолжительность – до 2027 года.
Бразильцы уже направляли российской команде предложение на сумму 15 млн евро, но получили отказ.
При этом чемпионы России дали понять, что готовы продолжить переговоры. Пока согласовать сумму трансфера и структуру платежей не удалось.
«Фламенго» может включить в договор бонусы за забитые Клаудиньо голы, а также повысить предлагаемую фиксированную сумму.
Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. Он выиграл с клубом 4 трофея – два раза Премьер-лигу, два раза Суперкубок России.
За 62 матча за клуб он забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
Клаудиньо: «Зенит» – лучший клуб России! Рад очередному завоеванному титулу»
20.07 «Я остаюсь в Зените, но это не точно»
Он только учит русский язык, его можно понять..
После уходов топовых бразилов астрологи объявят на первые месяцы сезона двойной админресурс
Розовый фламенго здесь танцевал когда-то
Может, в жизни прошлой, мне трудно вспомнить
Думай о хорошем, я могу исполнить
Очарованный скиталец
Только ты сумеешь вспомнить
Этот прошлой жизни танец
Что дано тебе исполнить
Ты ведь видишь, мы с тобою
Не отбрасываем тени
Это царство привидений