Клаудиньо и «Фламенго» согласовали контракт до 2027-го. «Зенит» готов вести переговоры (Globo Esporte)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Клаудиньо и «Фламенго» договорились о трансфере.

Как передает Globo Esporte, клуб согласовал с полузащитником «Зенита» условия контракта, включая зарплату и его продолжительность – до 2027 года.

Бразильцы уже направляли российской команде предложение на сумму 15 млн евро, но получили отказ.

При этом чемпионы России дали понять, что готовы продолжить переговоры. Пока согласовать сумму трансфера и структуру платежей не удалось.

«Фламенго» может включить в договор бонусы за забитые Клаудиньо голы, а также повысить предлагаемую фиксированную сумму.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. Он выиграл с клубом 4 трофея – два раза Премьер-лигу, два раза Суперкубок России.

За 62 матча за клуб он забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

Клаудиньо: «Зенит» – лучший клуб России! Рад очередному завоеванному титулу»

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67 комментариев

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Кирилл Папанов
17.07 «Я точно остаюсь в Зените»
20.07 «Я остаюсь в Зените, но это не точно»

Он только учит русский язык, его можно понять..
+56
-5
+51
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Андрей Балабаев
Ответ Anthony Wrynn
у 14 помощников Семака вырисовывается очень сложный рабочий процесс После уходов топовых бразилов астрологи объявят на первые месяцы сезона двойной админресурс
Про то что Семак выигрывал чемпионат и без бразильцев уже не помним. Обожаю эти теории заговоров. Защитный рефлекс. Чисто психология. Не хочется верить в бездарность своего клуба и это оправдывается тем что другие виноваты. Когда кое-кому то 5, то 7 отгружают, то всё равно судьи виноваты
+47
-13
+34
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Anthony Wrynn
у 14 помощников Семака вырисовывается очень сложный рабочий процесс
После уходов топовых бразилов астрологи объявят на первые месяцы сезона двойной админресурс
+62
-36
+26
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Жорег Борщофф
Ответ hiper26
Лишь бы Кукуян не уехал:)
Да всё равно найдут причину. Даже когда Спартак десятое место занял в этом был виноват Зенит. =)
+12
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Андрей Балабаев
Ответ Anthony Wrynn
а я не говорил, что Семак сам лично админресурс включает у него есть хозяева, которые держат всю лигу и которых он слушается и только не надо мне говорить, что зениту не помогают
А я скажу- не помогают. Когда за 4 тура до конца становятся чемпионами с гигантским отрывом, то эти отмазки просто нелепы. Вон и Жиго вчера сказал, что чемпионства Зенита по делу и когда команда выигрывает титулы подряд о незаслуженности смешно говорить
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Дмитрий9779
Да чего уж тут,пишите сразу,что вся основа Зенита согласовала контракты и уходят.😁
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Жорег Борщофф
Даже если уйдут Вендел, Малком и Клаудиньо будет прикольно в очередной раз оформить чемпионство. =)
+8
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Владислав88
Да отпустить его уже, надоели его бесконечные психи. Видно, что он больше не хочет тут играть. Набирать русский костяк на вырученные деньги. Или другой вариант отдать Кладиньо за 15 млн + перспективный молодой бразилец в довесок, и также с Венделом отдать за 10 млн + пару перспективных игркоов из Бразилии. Будут сразу и деньги, и игроки взамен, только помоложе и без звёздных закидонов.
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hiper26
Ответ Жорег Борщофф
Даже если уйдут Вендел, Малком и Клаудиньо будет прикольно в очередной раз оформить чемпионство. =)
Лишь бы Кукуян не уехал:)
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Ален Делон
Ответ Кирилл Папанов
17.07 «Я точно остаюсь в Зените» 20.07 «Я остаюсь в Зените, но это не точно» Он только учит русский язык, его можно понять..
Знал бы он ещё наше любимое "да нет наверное")
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Владислав88
Ответ Dmitry Family
15кк это не серьезно, 20кк + бонусы и пусть забирают, думаю Семак даже до аэропорта довезёт его)
Его брали за 12,5. Это, во-первых. А во-вторых, они все могли свалить прошлым летом вообще бесплатно и трудоустравиться в родной Бразиллии как свободные агенты на любую зарплату. Они пошли год назад настречу клубу, когда умоляли их остаться ради второй звезды, о которой мечтатл Миллер. Они переподписалии контракт, помогли взять вторую звезду. Какие к ним ещё вопросы? Отпустить просто обязаны без вопросы. 15 млн нормальная цена, могли год назад вообще ничего не получить.
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Гоша Петров
Ответ Владислав88
Да отпустить его уже, надоели его бесконечные психи. Видно, что он больше не хочет тут играть. Набирать русский костяк на вырученные деньги. Или другой вариант отдать Кладиньо за 15 млн + перспективный молодой бразилец в довесок, и также с Венделом отдать за 10 млн + пару перспективных игркоов из Бразилии. Будут сразу и деньги, и игроки взамен, только помоложе и без звёздных закидонов.
зачем русский костяк?можно купить других бразильцев,либо других иностранцев,в чем проблема?
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GMF
Ответ Владислав88
Зато теперь точно никто не будть ныть из столицы, что у Зенита состав в 3 раза дороже всех.
на столицу с большой колокольни..
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Жорег Борщофф
Ответ Ксяоми Ноутов
Без них то как раз зенит нулина, будут за попадание в 5ку бороться
Ну-ну. "Надежды юношей питают."
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паувэр данкер
Ответ Владислав88
Но Семак последние три года откровенно обленился и деградировал. По сути последние три года на попе ровно сидел, вообще ничего не делая. Не стоит недооценивать сей факт.
Ты лично на тренировках присутствовал,чтобы такой бред нести?
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Андрей Балабаев
Ответ Anthony Wrynn
ну это твое мнение хотя я не вижу в этом логики, помогать можно и не только когда идёшь вровень по очкам у зенита соглашусь очень хорошая селекция, они умеют деньги тратить, в отличии от других но и эти деньги как будто бездонные, никто в лиге, особенно без заработанных на еврокубках денег, не может не только заплатить как зенит за малкома, но и платить такую огромную личку. В этом плане тоже есть админресурс
Разные времена были. Когда-то самый дорогой игрок Спартака Кавенаги стоил в 10 с лишним раза больше чем самый дорогой игрок Зенита Радимов. И никто не ныл. А какая помощь по ходу чемпионата? Бывают ошибки и за, и против. Как и у всех
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Владислав88
Ответ dimas ik
А как он может согласовать контракт с другим клубом при действующем с Зенитом?
Значит с клубом тоже переговоры идут. Просто с игроком быстрее, чем с клубом договорились.
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SMART789
Не страшная потеря, за 15+ можно отпускать, погоды не делает
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Владислав88
Зато теперь точно никто не будть ныть из столицы, что у Зенита состав в 3 раза дороже всех.
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Андрей Балабаев
Ответ hiper26
Лишь бы Кукуян не уехал:)
Пока фармы в Москве вам в порядке)
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dimas ik
А как он может согласовать контракт с другим клубом при действующем с Зенитом?
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Дурачок
Розовый фламенго, дитя заката
Розовый фламенго здесь танцевал когда-то
Может, в жизни прошлой, мне трудно вспомнить
Думай о хорошем, я могу исполнить
Очарованный скиталец
Только ты сумеешь вспомнить
Этот прошлой жизни танец
Что дано тебе исполнить
Ты ведь видишь, мы с тобою
Не отбрасываем тени
Это царство привидений
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Dmitry Family
15кк это не серьезно, 20кк + бонусы и пусть забирают, думаю Семак даже до аэропорта довезёт его)
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NikoVinkovic
Ответ Жорег Борщофф
Дались вам эти еврокубки. Ну нет и нет.
Именно. Как будто в Фламенго и Палмейрасах они есть.
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Ответ Владислав88
Зато теперь точно никто не будть ныть из столицы, что у Зенита состав в 3 раза дороже всех.
а Вы как маленький во всë верите?
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