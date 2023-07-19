Клаудиньо и «Фламенго» согласовали контракт до 2027-го. «Зенит» готов вести переговоры (Globo Esporte)

Клаудиньо и «Фламенго» договорились о трансфере.

Как передает Globo Esporte, клуб согласовал с полузащитником « » условия контракта, включая зарплату и его продолжительность – до 2027 года.

Бразильцы уже направляли российской команде предложение на сумму 15 млн евро, но получили отказ.

При этом чемпионы России дали понять, что готовы продолжить переговоры. Пока согласовать сумму трансфера и структуру платежей не удалось.

« » может включить в договор бонусы за забитые Клаудиньо голы, а также повысить предлагаемую фиксированную сумму.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. Он выиграл с клубом 4 трофея – два раза Премьер-лигу, два раза Суперкубок России.

За 62 матча за клуб он забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

Клаудиньо: «Зенит» – лучший клуб России! Рад очередному завоеванному титулу»