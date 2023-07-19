«Спартаку» предложили экс-форварда «Реала» Йовича (Metaratings)

Теги Спартак Фиорентина премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Лука Йович Футбол

Лука Йович может перейти в «Спартак».

По данным Metaratings, посредники предложили красно-белым подписать бывшего нападающего «Реала», сейчас представляющего «Фиорентину».

Сам футболист готов сменить Серию А на Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 Йович забил в чемпионате Италии 6 голов за 31 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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92 комментария

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alexsem69
Зенит уже на низком старте 😆
+205
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nolan_90
Про отца - шок!
+43
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Рэд Уайт
Ответ alexsem69
Зенит уже на низком старте 😆
сыграет в команде отца и так же станет чемпионом
+39
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T622222
Начинал в Црвене поэтому приоритетное право знаем у кого 😀
+34
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tony
Ответ Marsel Bodro
А что с отцом?
Его отец в 2000 за Спартак играл, вот это и шок
+29
-3
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Tresp1k3 Kill
Ответ заблокированному пользователю
это кто вообще...
если вкратце,то он в лучший свой сезон рвал за айнтрах,за 90 лямов перешел в реал и не заиграл вообще
+28
-5
+23
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KaPZeN43
Ответ alexsem69
Зенит уже на низком старте 😆
Зениту, кстати, очень нужен нападающий.
+22
-3
+19
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Абай Ахметкалиев
Для РПЛ точно топ, нужно брать, если цена адекватная
+21
-3
+18
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зак
Ответ Tresp1k3 Kill
если вкратце,то он в лучший свой сезон рвал за айнтрах,за 90 лямов перешел в реал и не заиграл вообще
за 60 какие 90
+16
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Roman Araslanov
Кокорин избавляется от конкурентов
+8
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+8
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Eugene88
Ответ Абай Ахметкалиев
Для РПЛ точно топ, нужно брать, если цена адекватная
Какой топ? Уже несколько лет карьера летит вниз
+10
-3
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dudufufu
У Зенита в 2000 году, когда его отец играл за Спартак, было приоритетное право на его сына, так что без шансов.
+11
-4
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savik-A.M.
Ответ T622222
Начинал в Црвене поэтому приоритетное право знаем у кого 😀
у Бенфики , Айнтрахта или Реала ?
+7
-1
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Marsel Bodro
Ответ nolan_90
Про отца - шок!
А что с отцом?
+6
-1
+5
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lazarenkovurij469@gmail.com
Зенит! глянь-ка кого захотели то)), доставайка кошелечек, а то Касьера совсем не вывозит у вас.
+7
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Бычара не краснодарский
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
От Реала до Спартака - одна Фиорентина...
А от Спартака до Реала - тоже одна Фиорентина? Получается преемником бензема в Реале станет...
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evgshk
Ответ lazarenkovurij469@gmail.com
Зенит! глянь-ка кого захотели то)), доставайка кошелечек, а то Касьера совсем не вывозит у вас.
Может это тактика агентов, чтобы Зениту неликвид впаривать?)) Сообщают о потенциальных переходах в московские клубы, а дальше просыпаются жадные ручонки из питера)

С Фернандесом уже прокатило. На подходе Йович))
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Marsel Bodro
Ответ Великий Алонсо
Другое удивляет, как это полено в Реале оказалось то вообще?
Феерил в Айнтрахте, Реал взял, надеясь что выстрелит, нужен был габаритный форвард. Но выстрелил он только себе в ногу, иначе его провал не объяснить.
+2
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Генадий Филимонов
Ответ Абай Ахметкалиев
Для РПЛ точно топ, нужно брать, если цена адекватная
В чем топ то? Он даже в европе потерял мотивацию, а в РПЛ так вообще забудет про футбол
+2
0
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PodonoG
за какошу хотят отомстить,,🤣
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Костя Н.
Ответ alexsem69
Зенит уже на низком старте 😆
😃😃😃
+1
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Евгений Кошелек
Хороший форвард, был. Всё при нём для хорошего напа. Но видимо он рано перебрался в Реал, где не смог заиграть вообще, после этого от прежнего Йовича остались только воспоминания. Незнаю, на кой он нам. И кого он сможет вытеснить из состава.
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RPDel_fcsm
Ответ заблокированному пользователю
кто он? грамоты есть? только серьëзно
Из грамот есть похвальная за отличный сезон в Германии, и утешительные за то, что не давал прохлаждаться скамейке запасных в Реале и Фиоринтине
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Overkiller
Посредники? Звучит как какие то чёрные риэлтеры с авиты )
Типа, встречаемся в два часа ночи на заброшенной стройке - вы привозите наличку в мешке, мы Йовича в мешке )
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robbaggio
летяяяять ууууткиии, летять утки
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