Лука Йович может перейти в «Спартак».

По данным Metaratings, посредники предложили красно-белым подписать бывшего нападающего «Реала», сейчас представляющего «Фиорентину».

Сам футболист готов сменить Серию А на Мир .

В сезоне-2022/23 Йович забил в чемпионате Италии 6 голов за 31 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.