«Спартаку» предложили экс-форварда «Реала» Йовича (Metaratings)
Лука Йович может перейти в «Спартак».
По данным Metaratings, посредники предложили красно-белым подписать бывшего нападающего «Реала», сейчас представляющего «Фиорентину».
Сам футболист готов сменить Серию А на Мир РПЛ.
В сезоне-2022/23 Йович забил в чемпионате Италии 6 голов за 31 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
С Фернандесом уже прокатило. На подходе Йович))
Типа, встречаемся в два часа ночи на заброшенной стройке - вы привозите наличку в мешке, мы Йовича в мешке )