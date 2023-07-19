Клубы РПЛ получат 9,3 млрд рублей от лиги в новом сезоне – на 206 млн больше, чем в прошлом

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Клубы Мир РПЛ получат от лиги более 9 миллиардов рублей в сезоне-2023/24.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на проект бюджета РПЛ, основной статьей расходов лиги в сезоне-2023/24 станет перечисление денег клубам. В сумме команды РПЛ получат 9,258 млрд рублей – на 206 млн больше по сравнению с прошедшим сезоном.

Общие расходы РПЛ в новом сезоне составят 11,85 млрд рублей. По сравнению с сезоном-2022/23 эта сумма увеличилась почти на 300 млн рублей.

Сезон-2023/24 чемпионата России начнется 21 июля. До зимней паузы будет сыграно 18 туров, в весенней части – оставшиеся 12 туров.

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4 комментария

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Egor Aleksandrovich
91 млн евро - неплохо для нашего чемпионата водокачки.
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-2
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Vodichka_play
нормально,удивили,я думал что будет около 7 млрд рублей
+2
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