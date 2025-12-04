«Зенит» не намерен продавать Вегу и рассчитывает на него в 2026 году. Защитником интересуется «Ривер Плейт» (Герман Гарсия Грова)
«Зенит» не намерен расставаться с Вегой.
По информации инсайдера Германа Гарсии Гровы, «Зенит» не собирается продавать Романа Вегу.
Петербургский клуб рассчитывает на левого защитника в 2026 году.
Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» хочет арендовать Вегу с опцией выкупа.
Аргентинец провел 7 матчей в Мир РПЛ в текущем сезоне. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Германа Гарсии Гровы в Х
