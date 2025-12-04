«Зенит» не намерен продавать Вегу и рассчитывает на него в 2026 году. Защитником интересуется «Ривер Плейт» (Герман Гарсия Грова)

«Зенит» не намерен расставаться с Вегой.

По информации инсайдера Германа Гарсии Гровы, «Зенит» не собирается продавать Романа Вегу.

Петербургский клуб рассчитывает на левого защитника в 2026 году.

Ранее сообщалось , что «Ривер Плейт» хочет арендовать Вегу с опцией выкупа.

Аргентинец провел 7 матчей в Мир РПЛ в текущем сезоне. Его статистика – здесь .