«Зенит» не намерен продавать Вегу и рассчитывает на него в 2026 году. Защитником интересуется «Ривер Плейт» (Герман Гарсия Грова)

«Зенит» не намерен расставаться с Вегой.

По информации инсайдера Германа Гарсии Гровы, «Зенит» не собирается продавать Романа Вегу.

Петербургский клуб рассчитывает на левого защитника в 2026 году.

Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» хочет арендовать Вегу с опцией выкупа. 

Аргентинец провел 7 матчей в Мир РПЛ в текущем сезоне. Его статистика – здесь.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Германа Гарсии Гровы в Х
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoвысшая лига Аргентина
возможные трансферы
logoРивер Плейт
logoРоман Вега
