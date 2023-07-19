Владимир Минеев: «Мы сражаемся за свою Россию, а не ту, которую нам хотят навязать»

Теги Владимир Путин MMA Политика Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев высказался о политической ситуации в России.

«Можно бесконечно критиковать Путина, но этот тот человек, который, придя к власти, отряхнул Россию от влияния олигархата. Это стоит больших трудов.

Вот я руководитель федерации MMA в Ульяновской области. Это неглобальная структура, и то бывает трудно объяснить людям ту или иную задачу.

У нас демократическая страна, а не тоталитарная. Как говорит мой друг: «Пока». Видимо, в России по-другому не понимают. Поэтому и говорит: «Пока». Пока у нас демократическая страна, приходится объяснять всем и каждому, что нужно подобру-поздорову.

Путин проделал большую работу, чтобы очистить нашу страну от сил олигархата, который полностью зависел и получал распоряжения из-за океана.

То, что сейчас происходит в стране, когда периферия сражается, а центр не понимает, что происходит, – и есть влияние из вне на нашу родину.

Никто не хочет войны, никто не хочет из нас умирать. Мы сражаемся за свою Россию, а не ту, которую нам хотят навязать», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий

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20 комментариев

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Sutekh Hexen
"Можно бесконечно критиковать Путина, но этот тот человек, который, придя к власти, отряхнул Россию от влияния олигархата"

На этом можно заканчивать чтение.
+16
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shahmur
А ведь оказалось, что Мага поумнее оказался. Путин и есть олицетворение олигархата со своими Ковальчуками, Ротенбергами и Тимченками.
+13
-1
+12
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Идущий к реке
Ну у него точно какая-то «своя Россия» судя по вышесказанному. Совершенно другой мир.
+12
0
+12
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Ovi174
Как можно сражаться за свою Россию, находясь на территории чужой страны??? Вы своими сражениями угробили всю экономику, может пора уже заканчивать???
+8
-2
+6
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Максим Савинов
кукушку похоже напрочь отбили...
+3
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manhuntrock
Бред сумасшедшего.
+3
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Игорь Новиков
Вы сражаетесь ровно за то, что вам навязал один человек.
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Костя Кот
ты в подмосковье мидишь, чемп бумажный
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Мистер Биспинг
Невероятный кадр.

Защищает свою Россию демократическую.

Власть в демократической России давно менялась на выборах?
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Stalker1785
Мы так сражаемся за "свою Россию",что сами ее уничтожаем,рушим экономику,тратим огромные деньги на войну и пропаганду,запрещаем многих своих артистов и при этом уничтожаем чужую страну
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Вечно в бане
“Путин проделал большую работу, чтобы очистить нашу страну от сил олигархата, который полностью зависел и получал распоряжения из-за океана.”

Все в точку. Теперь сил олигархата стало в сотни раз больше, но распоряжения они получают из Кремля. Какая разница, для простого обывателя, в чей конкретно карман, идут миллиарды долларов, совершенно непонятно, но простому обывателю и плевать.
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Мага осторожный
вот путя пусть берёт автомат и воюет
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Дима Рогач
Как будто монолог пьяного на кухне.
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Александр Рыбаков
"пока" это типа цветочки
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Ярик01
Сколько он в голову пропустил, очистил от олигархов
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Беглый*
Продам зерно. Недорого. Одесса. Самовывоз
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azar800@mail.ru
укуренный дядька
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aarau
минеев: путин отряхнул страну от олигархов!
ротенберги: ниче се! а мы тогда хто?!
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Холден Колфилд
В демократической стране есть свобода слова,как один из важнейших атрибутов общества.У нас за слова об СВО можно в тюрьму сесть
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azar800@mail.ru
очистил от олигархата, у мужика явно кукуха отбита
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