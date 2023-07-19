Владимир Минеев: «Мы сражаемся за свою Россию, а не ту, которую нам хотят навязать»

Владимир Минеев высказался о политической ситуации в России.

«Можно бесконечно критиковать Путина, но этот тот человек, который, придя к власти, отряхнул Россию от влияния олигархата. Это стоит больших трудов.

Вот я руководитель федерации MMA в Ульяновской области. Это неглобальная структура, и то бывает трудно объяснить людям ту или иную задачу.

У нас демократическая страна, а не тоталитарная. Как говорит мой друг: «Пока». Видимо, в России по-другому не понимают. Поэтому и говорит: «Пока». Пока у нас демократическая страна, приходится объяснять всем и каждому, что нужно подобру-поздорову.

Путин проделал большую работу, чтобы очистить нашу страну от сил олигархата, который полностью зависел и получал распоряжения из-за океана.

То, что сейчас происходит в стране, когда периферия сражается, а центр не понимает, что происходит, – и есть влияние из вне на нашу родину.

Никто не хочет войны, никто не хочет из нас умирать. Мы сражаемся за свою Россию, а не ту, которую нам хотят навязать», – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий