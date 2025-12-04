«Милан» покупает хавбека сборной Колумбии U20 Арисалу у «Индепендьенте Медельин» за 3 млн евро

«Милан» подпишет игрока молодежной сборной Колумбии.

«Милан » подпишет полузащитника «Индепендьенте Медельин » Хуана Арисалу.

Клубы достигли договоренности о трансфере 20-летнего футболиста за 3 миллиона евро, сообщает Фабрицио Романо. Колумбийцы также могут получить определенный процент от суммы перепродажи игрока.

Отмечается, что ранее были отклонены предложения от британских и бельгийских клубов.

В составе «Индепендьенте Медельин» Арисала провел 50 матчей и забил 3 гола. Также на его счету 22 игры и 1 забитый мяч за сборную Колумбии U20.