«Милан» покупает хавбека сборной Колумбии U20 Арисалу у «Индепендьенте Медельин» за 3 млн евро
«Милан» подпишет игрока молодежной сборной Колумбии.
«Милан» подпишет полузащитника «Индепендьенте Медельин» Хуана Арисалу.
Клубы достигли договоренности о трансфере 20-летнего футболиста за 3 миллиона евро, сообщает Фабрицио Романо. Колумбийцы также могут получить определенный процент от суммы перепродажи игрока.
Отмечается, что ранее были отклонены предложения от британских и бельгийских клубов.
В составе «Индепендьенте Медельин» Арисала провел 50 матчей и забил 3 гола. Также на его счету 22 игры и 1 забитый мяч за сборную Колумбии U20.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
