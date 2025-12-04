  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Милан» покупает хавбека сборной Колумбии U20 Арисалу у «Индепендьенте Медельин» за 3 млн евро
7

«Милан» покупает хавбека сборной Колумбии U20 Арисалу у «Индепендьенте Медельин» за 3 млн евро

«Милан» подпишет игрока молодежной сборной Колумбии.

«Милан» подпишет полузащитника «Индепендьенте Медельин» Хуана Арисалу. 

Клубы достигли договоренности о трансфере 20-летнего футболиста за 3 миллиона евро, сообщает Фабрицио Романо. Колумбийцы также могут получить определенный процент от суммы перепродажи игрока. 

Отмечается, что ранее были отклонены предложения от британских и бельгийских клубов. 

В составе «Индепендьенте Медельин» Арисала провел 50 матчей и забил 3 гола. Также на его счету 22 игры и 1 забитый мяч за сборную Колумбии U20.

Кто выиграет ЧМ-2026?25178 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoМилан
logoИндепендьенте Медельин
logoсерия А Италия
logoсборная Колумбии U-20
logoвысшая лига Колумбия
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
12 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
28 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
37 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
37 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
38 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
38 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
39 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
39 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
59 минут назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» уходит на перерыв лидером РПЛ в 3-м сезоне подряд
1 минуту назад
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3 минуты назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
11 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
11 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
11 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
13 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
17 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
17 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
27 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
42 минуты назад