  Лионель Месси: «Семья – это самое важное, она была со мной в трудные моменты. Когда меня критиковали, мои родные смотрели все спортивные передачи – мы все немного мазохисты»
Лионель Месси: «Семья – это самое важное, она была со мной в трудные моменты. Когда меня критиковали, мои родные смотрели все спортивные передачи – мы все немного мазохисты»

Лионель Месси: семья – это самое важное, она всегда меня поддерживает.

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какую роль семья играет в его жизни. 

«Для меня семья – это все, это самое важное. Она всегда была рядом со мной. Были трудные моменты. Мы пережили много тяжелых моментов со сборной. Они [родственники] страдают больше, чем мы.

С «Барселоной» мы выиграли все, а потом я вернулся в сборную, дела пошли не очень хорошо, люди оскорбляли меня. Они говорили, что я не чувствую форму, что я не должен больше играть. Моя семья была в Аргентине и смотрела все спортивные передачи – вы знаете, мы все немного мазохисты. Моим родителям, братьям и сестрам было очень тяжело.

Мне повезло, что у меня всегда была семья. Мы очень близки. То же самое касается и семьи Антонеллы. Мне нравится, что они все рядом, потому что, в конце концов, это самое главное», – сказал Месси. 

