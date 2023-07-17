Крымские клубы сыграли в чемпионате России, Алькарас победил Джоковича в финале «Уимблдона», Магуайр больше не капитан «МЮ» и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. Крымские клубы сыграли в чемпионате России впервые с 2014 года – ялтинский «Рубин» поделил очки с «Биологом» в 1-м туре Второй лиги (1:1), «Севастополь» победил ростовский СКА (3:1).

2. Карлос Алькарас обыграл Новака Джоковича в пятисетовом финале «Уимблдона» за 4 часа 43 минуты. 20-летний испанец выиграл второй турнир «Большого шлема» в карьере. Карлос – первый теннисист с 2018 года, победивший серба на траве.

3. Полиция Татарстана задержала 196 фанатов на OLIMPBET Суперкубке России в Казани. Было составлено 30 протоколов за пропаганду нацизма после игры «Зенит» – ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).

4. Харри Магуайр рассказал, что был лишен капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг изложил свои причины. Я крайне разочарован, но продолжу отдавать все силы».

Трансферы. Бускетс перешел в клуб Месси – «Интер Майами» из МЛС. «Челси» купил 18-летнего вингера «Сантоса» Анжело за 15 млн евро. «Фенербахче» подписал Тадича. «МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Онана за 50 млн евро и бонусы. Также «Юнайтед» интересен Горетцка, «Бавария» хочет за него 40-50 млн евро.

Лукаку и «Ювентус» договорились о контракте на 8 млн евро в год. «Интер» подпишет экс-игрока «Ювентуса» Куадрадо. «ПСЖ» выкупил Симонса у ПСВ за 6 млн евро. Вингер «Барсы» Рафинья интересен «Аль-Хилалю», каталонцы хотят до среды избавиться от Кессиэ, Деста, Лангле. Марез согласовал контракт с «Аль-Ахли». «Ман Сити» не отдаст Бернарду в аренду «Барсе», а готов продать только за 80 млн евро. Мората согласился перейти в «Рому» из «Атлетико».

«Рубин» приобрел хавбека сборной Армении Угучукву Иву. «Спартак» предложил 7 млн евро за Эраковича и 10% от перепродажи, самому защитнику – 1,5 млн в год, у «Зенита» есть приоритетное право покупки серба. Красно-белые предлагают бразильцу Рожерио 2,3 млн евро в год и бонусы, «Сассуоло» получит 8 млн за защитника.

5. Президент «Крузейро» соблазнил жену судьи, обслуживавшего финал чемпионата штата, который «Лисы» проиграли в 2022-м «Атлетико Минейро» (1:3), пропустив со спорного пенальти. Изощренная месть?

6. Овечкин, Дацюк, Быков и Знарок приедут на прощальный матч Зарипова. Коварж и Нико Капанен отказались из-за политики.

7. 2Drots выиграли Московский Кубок Селебрити, дважды забив «БроукБойз» вдесятером. Теперь команда Кузнецова сыграет с «Динамо» осенью. Матч команд Медиалиги на «ВТБ Арене» посетили почти 20 тысяч зрителей. Форвард Федор Смолов не забил пенальти в Superskill Challenge, команда звезд «Динамо» проиграла звездам МКС.

8. Сборная Италии выиграла Евро U19, победив в финале Португалию (1:0). Это первый трофей юных итальянских футболистов за 20 лет.

9. Баскетбольная сборная Франции в финале чемпионата Европы среди юношей до 20 лет обыграла команду Израиля, Греция победила Бельгию в матче за бронзу.

10. Нидерландский велогонщик Ваут Пулс выиграл 15-й этап многодневки «Тур де Франс», бельгиец Ваут ван Арт – 2-й, француз Матье Бургодо – 3-й.

11. Кубок КОНКАКАФ. Мексика победила в финале Панаму (1:0), выиграв турнир в рекордный 12-й раз.

Цитаты дня:

Винисиус о невиновности Менди: «Еще одна жертва культуры уничтожения репутации. Сколько еще нас будут обвинять, не давая права на защиту?»

Нюша об отношениях с Радуловым: «Саша ухаживал за мной, но до романа не дошло – у меня не было ответных чувств. Шикарный мужчина»

Джокович – Алькарасу: «Я думал, что у меня с тобой будут проблемы на грунте и, может быть, харде, но не на траве»

Александр Легков: «Путин – самый лучший. Он поддерживает спортсменов и спорт, а мы должны поддержать его»

Себастьян Феттель о глобальном потеплении: «Климатический кризис уже начинает влиять на гонки»

Алина Загитова: «Что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте? Тренироваться и не пить!»

Александр Усик: «Я бугимен. Меня боятся»

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4 комментария

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Злобный Конь
Крымские клубы по мосту ездить будут на соревнования ФНЛ?
+4
-1
+3
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Евгений Аулин
Теперь ялтинский СКА и ростовский Рубин
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0
+1
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St. Alex
Ответ Злобный Конь
Крымские клубы по мосту ездить будут на соревнования ФНЛ?
Или всё-таки за крюк по новым регионам?
0
0
0
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Доктор Броманталь
Ответ Злобный Конь
Крымские клубы по мосту ездить будут на соревнования ФНЛ?
Есть дорога через новые регионы.
0
0
0
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