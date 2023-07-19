РПЛ заработает 7,2 млрд рублей от сотрудничества с «Матч ТВ» в сезоне-2023/24 («РБ Бизнес»)
РПЛ получит 7,2 млрд рублей от сотрудничества с «Матч ТВ» в сезоне-2023/24.
Из документов, которыми располагает «РБ Бизнес», следует, что «Матч ТВ» выплатит лиге 7,911 миллиарда рублей на правах основного вещателя.
При этом РПЛ, в свою очередь, выплатит каналу 600 миллионов рублей за производство телесигнала и еще 111,5 млн – за покупку рекламного времени.
«Матч ТВ» и РПЛ заключили новый 4-летний контракт перед сезоном-2022/23. В среднем лига будет зарабатывать по 7,15 млрд рублей за сезон.
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