РПЛ заработает 7,2 млрд рублей от сотрудничества с «Матч ТВ» в сезоне-2023/24 («РБ Бизнес»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия бизнес телевидение Организация РПЛ Динамо Москва Краснодар Матч ТВ деньги Футбол

РПЛ получит 7,2 млрд рублей от сотрудничества с «Матч ТВ» в сезоне-2023/24.

Из документов, которыми располагает «РБ Бизнес», следует, что «Матч ТВ» выплатит лиге 7,911 миллиарда рублей на правах основного вещателя.

При этом РПЛ, в свою очередь, выплатит каналу 600 миллионов рублей за производство телесигнала и еще 111,5 млн – за покупку рекламного времени.

«Матч ТВ» и РПЛ заключили новый 4-летний контракт перед сезоном-2022/23. В среднем лига будет зарабатывать по 7,15 млрд рублей за сезон.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Никифоров
Единственный федеральный канал о спорте в стране , а показывают шляпу какую-то
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт ЛеванГОЛьски
7.2 млрд. от Матч ТВ, 5,5 млрд. от букмекеров, на что Лига Приколов такие деньги потом тратит?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Ты мне, я тебе)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Из левого кармана в правый бабки перекладывают.. зарабатывают они..)) работяги)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Censormorum
79 млн. долларов по текущему курсу за право на показ лиги водокачки. Почему бы и нет? Деньги ж все равно из бюджета.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий