Венгер о ЧМ: «48 команд – это правильно, это все еще меньше 25% стран, входящих в ФИФА. Нет Китая и Индии, а это три миллиарда человек»

Арсен Венгер выступил в защиту расширения ЧМ до 48 команд.

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает увеличение числа участников чемпионата мира с 32 до 48 команд «естественной эволюцией».

«Я считаю, что 48 команд – это правильное количество. Это все еще меньше 25% стран [из числа членов ФИФА].

75% сборных все еще не участвуют, например, Китай, Индия – это три миллиарда человек», – сказал Венгер.

В 2026 году чемпионат мира впервые пройдет в новом формате.