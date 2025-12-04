Венгер о ЧМ: «48 команд – это правильно, это все еще меньше 25% стран, входящих в ФИФА. Нет Китая и Индии, а это три миллиарда человек»
Арсен Венгер выступил в защиту расширения ЧМ до 48 команд.
Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает увеличение числа участников чемпионата мира с 32 до 48 команд «естественной эволюцией».
«Я считаю, что 48 команд – это правильное количество. Это все еще меньше 25% стран [из числа членов ФИФА].
75% сборных все еще не участвуют, например, Китай, Индия – это три миллиарда человек», – сказал Венгер.
В 2026 году чемпионат мира впервые пройдет в новом формате.
Кто выиграет ЧМ-2026?25174 голоса
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Мигеля Дилэйни в Х
