Кубок вызова. «Севилья» против «Индепендьенте дель Валье»

Сегодня впервые пройдет матч между победителями Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

« » (Испания) встретится с «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор).

Матч пройдет на стадионе на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

Дополнительное время в случае ничьей не предусмотрено, победитель будет определен в серии пенальти.

Кубок вызова

«Севилья» Испания – «Индепендьенте дель Валье» Эквадор – 23:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.