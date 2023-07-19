Кубок вызова. «Севилья» против «Индепендьенте дель Валье»
Сегодня впервые пройдет матч между победителями Лиги Европы и Кубка Судамерикана.
«Севилья» (Испания) встретится с «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор).
Матч пройдет на стадионе на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
Дополнительное время в случае ничьей не предусмотрено, победитель будет определен в серии пенальти.
Кубок вызова
«Севилья» Испания – «Индепендьенте дель Валье» Эквадор – 23:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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