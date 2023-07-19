Кубок вызова. «Севилья» против «Индепендьенте дель Валье»

Теги Севилья Лига Европы УЕФА результаты Кубок Судамерикана Индепендьенте дель Валье Кубок вызова УЕФА КОНМЕБОЛ Футбол

Сегодня впервые пройдет матч между победителями Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

«Севилья» (Испания) встретится с «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор).

Матч пройдет на стадионе на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. 

Дополнительное время в случае ничьей не предусмотрено, победитель будет определен в серии пенальти.

Кубок вызова

«Севилья» Испания – «Индепендьенте дель Валье» Эквадор – 23:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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2 комментария

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Муканов Арманбек
А обладатель Кубка Вызова булет играть с победителем Межконтинетального кубка?
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pufkt38
Ответ Муканов Арманбек
А обладатель Кубка Вызова булет играть с победителем Межконтинетального кубка?
Нет. Победитель кубка вызова будет играть с победителем кубка вызов принят
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