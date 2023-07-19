Олег Матыцин: «В Минспорте создана комиссия по работе с новыми территориями. Общий объем финансирования на физическую культуру и спорт составляет 3,2 млрд рублей»
Олег Матыцин рассказал о программе поддержки спорта в новых регионах РФ.
«В Минспорте России создана комиссия по работе с новыми территориями. Общий объем финансирования на физическую культуру и спорт в соответствии с Программой социально‑экономического развития субъектов, составляет 3,2 млрд рублей.
Принят федеральный закон об особенностях регулирования сферы спорта в новых регионах. Проводится работа по эвакуации спортсменов и детей в другие субъектов, на данный момент эвакуировано более 4000 человек.
За счет внебюджетных средств фонда «Наш Спорт» до 1 сентября в регионы планируется поставить более 12 000 комплектов спортивной формы, оборудование и инвентарь для 40 футбольных площадок, а также бокса, фехтования, спортивной борьбы и других приоритетных видов спорта, установить 10 полос препятствий ГТО.
Спортсмены приняли участие в более 200 тренировочных и спортивных мероприятиях», – сказал министр спорта РФ.
и ещё какой то мост в 500 метвро или 1 км на которой 10 млрд потратили .
Кто и что сможет или захочет контролировать на этих новых территориях? Раздолье для воровства и коррупции.
А "старые территории" выживайте как хотите.
Если сможете..
Вот только где они их тратить будут? Они же все в мире неприкасаемые.