Олег Матыцин: «В Минспорте создана комиссия по работе с новыми территориями. Общий объем финансирования на физическую культуру и спорт составляет 3,2 млрд рублей»

Олег Матыцин рассказал о программе поддержки спорта в новых регионах РФ.

«В Минспорте России создана комиссия по работе с новыми территориями. Общий объем финансирования на физическую культуру и спорт в соответствии с Программой социально‑экономического развития субъектов, составляет 3,2 млрд рублей.

Принят федеральный закон об особенностях регулирования сферы спорта в новых регионах. Проводится работа по эвакуации спортсменов и детей в другие субъектов, на данный момент эвакуировано более 4000 человек.

За счет внебюджетных средств фонда «Наш Спорт» до 1 сентября в регионы планируется поставить более 12 000 комплектов спортивной формы, оборудование и инвентарь для 40 футбольных площадок, а также бокса, фехтования, спортивной борьбы и других приоритетных видов спорта, установить 10 полос препятствий ГТО.

Спортсмены приняли участие в более 200 тренировочных и спортивных мероприятиях», – сказал министр спорта РФ.