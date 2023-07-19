Олег Матыцин: «В Минспорте создана комиссия по работе с новыми территориями. Общий объем финансирования на физическую культуру и спорт составляет 3,2 млрд рублей»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России деньги Легкая атлетика

Олег Матыцин рассказал о программе поддержки спорта в новых регионах РФ.

«В Минспорте России создана комиссия по работе с новыми территориями. Общий объем финансирования на физическую культуру и спорт в соответствии с Программой социально‑экономического развития субъектов, составляет 3,2 млрд рублей.

Принят федеральный закон об особенностях регулирования сферы спорта в новых регионах. Проводится работа по эвакуации спортсменов и детей в другие субъектов, на данный момент эвакуировано более 4000 человек.

За счет внебюджетных средств фонда «Наш Спорт» до 1 сентября в регионы планируется поставить более 12 000 комплектов спортивной формы, оборудование и инвентарь для 40 футбольных площадок, а также бокса, фехтования, спортивной борьбы и других приоритетных видов спорта, установить 10 полос препятствий ГТО.

Спортсмены приняли участие в более 200 тренировочных и спортивных мероприятиях», – сказал министр спорта РФ.

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26 комментариев

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Lifar Skladchikov
Когда читаю "такие" z-новости, то вспоминаю, что недавно жители, по-моему, Швейцарии в референдуме отказались от проведения Олимпиады, потому что это лишние расходы из бюджета. Логично: ведь даже в Моск. области есть полно мест, где просто отвратительные дороги. А уж подальше от МКАД уж тем более
+24
0
+24
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Ебздрогыч
Нет желания как-то улучшить жизнь старых территорий? Или это уже не модно и там не попилишь?
+22
0
+22
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Pikachu Pikachu
Сколько бабок через эти новые территории отмоют по всем направлениям - страшно себе представить
+19
0
+19
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Павел Мельников
Ответ Lifar Skladchikov
Когда читаю "такие" z-новости, то вспоминаю, что недавно жители, по-моему, Швейцарии в референдуме отказались от проведения Олимпиады, потому что это лишние расходы из бюджета. Логично: ведь даже в Моск. области есть полно мест, где просто отвратительные дороги. А уж подальше от МКАД уж тем более
Во многих европейских странах отказываются от проведения Олимпиад и ЧМ после глобального обсуждения, несмотря на то, что провести могут, но это затратно. В Скандинавии тоже подобная практика. Это при том, что страны-то уже с дорогами и другой инфраструктурой.
+8
0
+8
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Ковид 07.10.52
Новые территории с последующей эвакуацией...а не проще было без сво желающих жить у нас эвакуировать...
+7
-1
+6
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Игорь М.
Ответ Lifar Skladchikov
Когда читаю "такие" z-новости, то вспоминаю, что недавно жители, по-моему, Швейцарии в референдуме отказались от проведения Олимпиады, потому что это лишние расходы из бюджета. Логично: ведь даже в Моск. области есть полно мест, где просто отвратительные дороги. А уж подальше от МКАД уж тем более
другой мир, в котором нет центризма и больных шизофренических фантазий о величии и противоборстве всему миру. Полагаю, в 22 веке не останется совсем таких больших стран, как Россия и США, а все будут жить в маленьких странах по типу Швейцарии, вступая в добровольные союзы с другими территориями
+6
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Сергей
В голос плачут старые территории
+6
0
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Picachu
Ответ Pikachu Pikachu
Сколько бабок через эти новые территории отмоют по всем направлениям - страшно себе представить
Крымский мост на котором отмыле невероятное количество денег это отдушина и кульманиция нашего воровства
и ещё какой то мост в 500 метвро или 1 км на которой 10 млрд потратили .
+5
0
+5
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Melnikov1968
Было бы странно не создать еще одну комиссию из дилетантов и воров.
+4
0
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Beloded2007
"Работой со старыми территориями займётся министерство спорта Китая", - шёпотом добавил Матыцин.
+4
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S Works Tarmac SL7
Распилище
+4
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4 shizzle ma nizzle
пилорама объявляется открытой
+4
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rtr_return
Столько пилить, аж промолчать не может от восторга...
+3
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Olga.t
Чиновники радостно потирают ручки..
Кто и что сможет или захочет контролировать на этих новых территориях? Раздолье для воровства и коррупции.

А "старые территории" выживайте как хотите.
Если сможете..
+2
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Лиля Симонова
Вот где поле непаханое…в освоении бюджета
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Назар Игорь
Сколько из этих миллиардов попадëт в карманы этой комиссии?
+1
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Игорь М.
Ответ Picachu
Крымский мост на котором отмыле невероятное количество денег это отдушина и кульманиция нашего воровства и ещё какой то мост в 500 метвро или 1 км на которой 10 млрд потратили .
у нас в Барнауле не могут уже больше 10 лет сделать музей на площади Октября. Сколько туда потратили – одному мэру известно...
+1
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rdyabin@icloud.com
На новые территории выделили 3.2 млрд, на старые территории-32 тыщи рублей. Классика
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Вадим Симонов
"Всё усвоим"- забыл добавить министр спорта.
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Ден Ден
Главное вовремя создать комиссии/комитеты/рабочие группы и получить бюджетные средства. Классика.
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arisstopane
разбудите меня через 200 лет...
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Дим Димыч
война идет,а они уж бюджет сверстали😡🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Лека-Лека
от силы 200 лимонов на освоение территорий, а 3 миллиарда по карманам.
Вот только где они их тратить будут? Они же все в мире неприкасаемые.
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андрэ
В таких новостях интересно какая сумма пойдет на финансирование спорта
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Лека-Лека
Ответ Lifar Skladchikov
Когда читаю "такие" z-новости, то вспоминаю, что недавно жители, по-моему, Швейцарии в референдуме отказались от проведения Олимпиады, потому что это лишние расходы из бюджета. Логично: ведь даже в Моск. области есть полно мест, где просто отвратительные дороги. А уж подальше от МКАД уж тем более
И не только в Мос. области дороги отвратительные. В Москве таких тоже предостаточно.
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