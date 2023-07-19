«Милан» объявил о трансфере Рейндерса, контракт – до 2028-го. АЗ получит 19+4 млн евро

Теги Милан высшая лига Нидерланды серия А Италия трансферы АЗ Тейани Рейндерс Футбол

Тейани Рейндерс присоединился к «Милану».

Клуб объявил о трансфере полузащитника и заключении с ним контракта сроком до 2028 года.

24-летний нидерландец взял 14-й номер.

Сообщалось, что АЗ получит за Рейндерса 19 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В Эредивизи-2022/23 футболист провел 34 игры и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: acmilan.com

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13 комментариев

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Destro7451
очень интересно посмотреть на новый милан
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Mykytka
Ой не знаю, есть такие опасения по поводу центра поля Милана в следующем году…Атака вроде особо не поменялась, защита тоже, но вот центр…У Пиоли работы будет просто непочатый край.
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ivanfedorov8888
Тонали курильщика ?
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RealJon
Ответ ivanfedorov8888
Тонали курильщика ?
Сам Тонали 2 года назад, наверное, был "Тонали курильщика" тоже ?!

Реиндерс был один из лучших хавбеков вместе с Кокчу в прошлом сезоне
+1
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Direct free kick
Добро пожаловать в главный клуб Италии
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Игорь Новиков
Верю в этого парня.
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NuevoCinemaParadiso
Почему-то импонирует мне его улыбчивость) надеюсь всё получится с ним у нас)
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Вадим Белозёров
Ответ Mykytka
Ой не знаю, есть такие опасения по поводу центра поля Милана в следующем году…Атака вроде особо не поменялась, защита тоже, но вот центр…У Пиоли работы будет просто непочатый край.
Потеря Сандро по сути невосполнима, я бы на месте боссов Милана попробовал бы Верратти подписать, многое будет зависит еще от того как быстро наберет форму Беннасер, но нападающий центральный нужен позарез ! Жиру пенсионер которого явно нужно менять когда устанет, Ориги точно с этим не справится
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RealJon
Ответ Вадим Белозёров
Потеря Сандро по сути невосполнима, я бы на месте боссов Милана попробовал бы Верратти подписать, многое будет зависит еще от того как быстро наберет форму Беннасер, но нападающий центральный нужен позарез ! Жиру пенсионер которого явно нужно менять когда устанет, Ориги точно с этим не справится
Вы живёте в прошлом, Вератти это сейчас такой же 30 летний игрок как Тиаго, травматичый и полностью не стабильный
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Вадим Белозёров
Ответ RealJon
Сам Тонали 2 года назад, наверное, был "Тонали курильщика" тоже ?! Реиндерс был один из лучших хавбеков вместе с Кокчу в прошлом сезоне
2 года назад Тонали был одним из самых перспективных и желаемых полузащитников лиги, не говоря уже о том что чертовски молод
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