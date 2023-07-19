«Милан» объявил о трансфере Рейндерса, контракт – до 2028-го. АЗ получит 19+4 млн евро
Тейани Рейндерс присоединился к «Милану».
Клуб объявил о трансфере полузащитника и заключении с ним контракта сроком до 2028 года.
24-летний нидерландец взял 14-й номер.
Сообщалось, что АЗ получит за Рейндерса 19 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В Эредивизи-2022/23 футболист провел 34 игры и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: acmilan.com
Реиндерс был один из лучших хавбеков вместе с Кокчу в прошлом сезоне