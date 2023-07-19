«Милан» объявил о трансфере Рейндерса, контракт – до 2028-го. АЗ получит 19+4 млн евро

Тейани Рейндерс присоединился к «Милану».

Клуб объявил о трансфере полузащитника и заключении с ним контракта сроком до 2028 года.

24-летний нидерландец взял 14-й номер.

Сообщалось, что получит за 19 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В Эредивизи-2022/23 футболист провел 34 игры и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: acmilan.com