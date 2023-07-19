«Ференцварош» уволил Черчесова после вылета из ЛЧ от фарерского клуба. Тренер дважды выиграл лигу Венгрии

Станислав Черчесов лишился работы в «Ференцвароше».

Команда из Будапешта вылетела из квалификации от фарерского « » (0:0, 0:3).

После матча «Ференцварош» объявил, что президент клуба встретился с главным тренером и принял решение отправить российского специалиста в отставку.

возглавлял «Ференцварош» с 2021 года. Дважды подряд он привел команду к победе в чемпионате страны, а также выиграл Кубок Венгрии в сезоне-2021/22.

Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов 😱