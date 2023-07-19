«Ференцварош» уволил Черчесова после вылета из ЛЧ от фарерского клуба. Тренер дважды выиграл лигу Венгрии

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Венгрия отставки Ференцварош высшая лига Фарерские острова КИ Клаксвик Футбол

Станислав Черчесов лишился работы в «Ференцвароше».

Команда из Будапешта вылетела из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3).

После матча «Ференцварош» объявил, что президент клуба встретился с главным тренером и принял решение отправить российского специалиста в отставку.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года. Дважды подряд он привел команду к победе в чемпионате страны, а также выиграл Кубок Венгрии в сезоне-2021/22.

Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов 😱

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220 комментариев

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Фарид Харисов
Ответ СВБД
Не отправлен в отставку, а попросили найти дверь на выход. К черту эти шутки, Черчесов - никчёмный физрук, как и наш верховный главнокомандующий, умеет только запугивать и унижать, в 2018 - помогли родные стены, забитые фанатами стадионы и сверхмотивация игроков. На дистанции показал себя полным бездарем, как и сидящая у власти 23 года моль, невозбранно про..вшая страну, которая от нефтедоходов могла быть сейчас как ОАЭ, а учитывая потенциал, доставшийся от СССР, и того выше.
Уволили на эмоциях, один матч провальный. Да, провал оглушительный, но Черчесов добился успеха в Венгрии, даже в еврокубках себя показал лучше всех тренеров до этого, обновил рекорды клуба.

Найдёт себе работу спокойно этим летом в Европе, я уверен. А вы просто странный хейтер.
+323
-101
+222
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СВБД
Не отправлен в отставку, а попросили найти дверь на выход. К черту эти шутки, Черчесов - никчёмный физрук, как и наш верховный главнокомандующий, умеет только запугивать и унижать, в 2018 - помогли родные стены, забитые фанатами стадионы и сверхмотивация игроков. На дистанции показал себя полным бездарем, как и сидящая у власти 23 года моль, невозбранно про..вшая страну, которая от нефтедоходов могла быть сейчас как ОАЭ, а учитывая потенциал, доставшийся от СССР, и того выше.
+379
-182
+197
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luckdno
Не уволили, а тактически перегруппировали Станислава Саламовича!
+135
-19
+116
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Джорджио Че
Странное решение, клуб доминирует внутри страны. В прошлом году бился в ЛЕ достойно. Одна осечка и на тебе
Его брали, чтобы в ЛЧ попасть, а он второй сезон обосрался в квалификации. Чемпионат Венгрии с тем составом, что у них есть - даже маникен выиграет золото
+107
-13
+94
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Sergey Smolensky
"Черчесов всегда хорошо начинает и плохо заканчивает, ахахаахахаха" (с) Александр Бубнов.
Это классика, это знать надо.
+85
-4
+81
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Фарид Харисов
Ответ СВБД
Не отправлен в отставку, а попросили найти дверь на выход. К черту эти шутки, Черчесов - никчёмный физрук, как и наш верховный главнокомандующий, умеет только запугивать и унижать, в 2018 - помогли родные стены, забитые фанатами стадионы и сверхмотивация игроков. На дистанции показал себя полным бездарем, как и сидящая у власти 23 года моль, невозбранно про..вшая страну, которая от нефтедоходов могла быть сейчас как ОАЭ, а учитывая потенциал, доставшийся от СССР, и того выше.
Приплести Путина и ситуацию в России к Черчесову — это высший пилотаж. Появилось ещё больше сомнений в вашей адекватности.
+107
-33
+74
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Игорь Горшков
Ответ СВБД
Не отправлен в отставку, а попросили найти дверь на выход. К черту эти шутки, Черчесов - никчёмный физрук, как и наш верховный главнокомандующий, умеет только запугивать и унижать, в 2018 - помогли родные стены, забитые фанатами стадионы и сверхмотивация игроков. На дистанции показал себя полным бездарем, как и сидящая у власти 23 года моль, невозбранно про..вшая страну, которая от нефтедоходов могла быть сейчас как ОАЭ, а учитывая потенциал, доставшийся от СССР, и того выше.
Орден приплетения выдайте пожалуйста этому комментарию.
+50
-16
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Джорджио Че
Странное решение, клуб доминирует внутри страны. В прошлом году бился в ЛЕ достойно. Одна осечка и на тебе
+47
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leroc
Повысили до зрителя
+26
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Euphoria_RU
Ответ Джорджио Че
Странное решение, клуб доминирует внутри страны. В прошлом году бился в ЛЕ достойно. Одна осечка и на тебе
Так и должно быть. Проиграли дворовой команде.
+23
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kukry
Во-первых,я приветствую вас. А во-вторых,это я отвас уволился.
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Gerald1
Не увольнение, а отрицательное назначение из Ференцвароша
+17
-3
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blaugrano
Вот тебе, бабушка, и фарерский Клаксвикъ.
+15
-2
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Rihard Užulis
Ответ СВБД
Не отправлен в отставку, а попросили найти дверь на выход. К черту эти шутки, Черчесов - никчёмный физрук, как и наш верховный главнокомандующий, умеет только запугивать и унижать, в 2018 - помогли родные стены, забитые фанатами стадионы и сверхмотивация игроков. На дистанции показал себя полным бездарем, как и сидящая у власти 23 года моль, невозбранно про..вшая страну, которая от нефтедоходов могла быть сейчас как ОАЭ, а учитывая потенциал, доставшийся от СССР, и того выше.
не сравнивай х.с пальцем никакой как ОАЭ Россия не могла быть .территория население несравнимы даже нсли пересчитать добычу на душу населения.а ьерритория это трансортировка вложения в добычу и эксплрт..Поэтому Россия проигрывает той же Норвегии потому что там более компактные страны
+18
-6
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Ярик01
Ответ Фарид Харисов
Уволили на эмоциях, один матч провальный. Да, провал оглушительный, но Черчесов добился успеха в Венгрии, даже в еврокубках себя показал лучше всех тренеров до этого, обновил рекорды клуба. Найдёт себе работу спокойно этим летом в Европе, я уверен. А вы просто странный хейтер.
Конец сезона тоже завалил
+21
-9
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Moffo
Ответ luckdno
Не уволили, а тактически перегруппировали Станислава Саламовича!
На новые рубежи!
+13
-1
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Ivchev
Ответ СВБД
Не отправлен в отставку, а попросили найти дверь на выход. К черту эти шутки, Черчесов - никчёмный физрук, как и наш верховный главнокомандующий, умеет только запугивать и унижать, в 2018 - помогли родные стены, забитые фанатами стадионы и сверхмотивация игроков. На дистанции показал себя полным бездарем, как и сидящая у власти 23 года моль, невозбранно про..вшая страну, которая от нефтедоходов могла быть сейчас как ОАЭ, а учитывая потенциал, доставшийся от СССР, и того выше.
А какое имеет отношение верховный главнокомандующий? Вернее, лучше спросить что вы делаете на спортивном сайте? Ко всему блин только бы пр приплетать...
+14
-3
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Hitgoe Himgob
Зачем мне увольняться? Меня же уволили уже
+17
-6
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несахар
черчесов после того как узнал о своей отставке: не дождётесь! я команду в трудные минуты не бросаю! у меня есть честь!
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Фарид Харисов
Ответ toxa3006
С самым финансово стабильным и сильнейшим по составу клубом Венгрии и Мостовой бы успеха добился
согласен, но никто с Ференцварошом так далеко в ЛЕ не проходил как Черчесов. Это показатель с которым невозможно спорить.
+13
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Babyboy
Ответ СВБД
Не отправлен в отставку, а попросили найти дверь на выход. К черту эти шутки, Черчесов - никчёмный физрук, как и наш верховный главнокомандующий, умеет только запугивать и унижать, в 2018 - помогли родные стены, забитые фанатами стадионы и сверхмотивация игроков. На дистанции показал себя полным бездарем, как и сидящая у власти 23 года моль, невозбранно про..вшая страну, которая от нефтедоходов могла быть сейчас как ОАЭ, а учитывая потенциал, доставшийся от СССР, и того выше.
🤦🏼‍♂️ черчесова и путина сравнить
+6
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Ophiomorph
Ответ LNk O
Быстро найдет новый клуб
В ДНР или ЛНР пригодится.
+5
0
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Максат Тобыш
Ответ Тюменский медвежонок
в целом 0 удивления, как и писал сразу после игры, что будет увольнение... но странно что никто не пишет как проиграл Ференцварош и спортс.ру не опубликовал видео нарезку забитых мячей(обзор матча), потому что все 3 мяча которые пропустили венгры - это просто смех, такое чувство будто команда сливала тренера, потому что в 1-м голе, защитник в супер грубом подкате внаглую влетел в игрока в своей штрафной и команда получила пенальти (причем судья еще пожалел Френцварош не дав очевидную красную карточку), во втором пропущенном мяче крайний защитник как будто специально всю команду обрезал, а третий гол вообще самый смешной, там чудак вратарь умудрился легчайший мяч пустить мимо рук и даже не попытался спасти ворота... очень странная игра от команды
Слили ясно, надоел со своим командным голосом
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Muslim Arkalaev
Помню смотрел игру сборной Фареров, там на воротах стоял булочник, в поле играл почтальон и ещё какой то стеклодув. Остальные играли в 11 лиге норвегии и Дании. Могу представить кто у них играет в клубах)) молодцы ребята, пусть МС тоже вынесут 😁
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IStranger
Ответ Андрей
Слишком жестко после одного провала. Высокий тренерский уровень Черчесова это никак не отменяет. У каждого был свой Вардар
Для них главное еврокубки. Домашний чемпионат они выигрывают не напрягаясь за несколько туров до финиша с любым тренером.
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