«Ференцварош» уволил Черчесова после вылета из ЛЧ от фарерского клуба. Тренер дважды выиграл лигу Венгрии
Станислав Черчесов лишился работы в «Ференцвароше».
Команда из Будапешта вылетела из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик» (0:0, 0:3).
После матча «Ференцварош» объявил, что президент клуба встретился с главным тренером и принял решение отправить российского специалиста в отставку.
Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года. Дважды подряд он привел команду к победе в чемпионате страны, а также выиграл Кубок Венгрии в сезоне-2021/22.
Черчесов уволен! Сразу после 0:3 в ЛЧ от клуба с Фарерских островов 😱
Найдёт себе работу спокойно этим летом в Европе, я уверен. А вы просто странный хейтер.
Это классика, это знать надо.