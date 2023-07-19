«ПСЖ» может посадить Мбаппе в запас, если он не уйдет летом или не продлит контракт (The Athletic)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» хочет оказать давление на Килиана Мбаппе, чтобы заставить его определиться с будущим.

Напомним, 24-летний форвард отказался продлевать контракт с «ПСЖ», выразив намерение покинуть клуб в 2024 году бесплатно. «ПСЖ» намерен продать Мбаппе этим летом, если он не продлит соглашение, поскольку клуб не хочет отпускать игрока бесплатно.

По информации The Athletic, «ПСЖ» намерен оказывать давление на Мбаппе различными способами, чтобы заставить его принять решение о будущем. В частности, форвард может быть переведен в запас, если его позиция по контракту останется прежней.

Отмечается, что наиболее выгодным «ПСЖ» считает вариант продления контракта с Мбаппе до 2025 года с последующей продажей в 2024 году – после летних Олимпийских игр в Париже.

Аль-Хелайфи посетил тренировку «ПСЖ» и сказал команде, что нет игроков выше клуба. Он индивидуально пообщался с новичками, но не с Мбаппе

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82 комментария

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unreality
Было очень смешно смотреть, как ПСЖ сам себе яму копал и таки выкопал)
+73
-4
+69
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Алекс Самойлов
Ответ Питер Пэн
Руководство ПСЖ - реально самое тупое за последние 10 лет из всех топ-клубов. И пока не видно, что есть просвет, бгг
Бертомеу с этим поспорил бы
+61
-4
+57
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Игорь Новиков
За 150 млн евро он это переживёт))
+58
-10
+48
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hiper26
Довыёживается и в армию отправят:)
+26
-2
+24
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Игорь Новиков
За 150 млн евро он это переживёт))
*гифка с Вуди Харрельсоном, вытирающим слёзы долларами😢
+25
-2
+23
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Питер Пэн
Ответ unreality
Было очень смешно смотреть, как ПСЖ сам себе яму копал и таки выкопал)
Руководство ПСЖ - реально самое тупое за последние 10 лет из всех топ-клубов. И пока не видно, что есть просвет, бгг
+26
-5
+21
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Cearvm
Ответ Рамиль Валиев
лол, давайте проверим как они обосрутся и через три игры выпустят его😁
Через одну)
+7
-1
+6
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ant.mart
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
35-летний Месси: выигрывает ЧМ, становится лучшим игроком турнира. Становится лучшим по гол+пас в ПСЖ по итогам сезона, ушёл когда захотел. Мбаппе в расцвете сил: проигрывает Месси в финале ЧМ, имеет хуже статистику в клубе. Зато выбил себе беспрецедентную зп, лидер по количеству новостей и скандалов, при этом игрушка в руках шейхов)
пешеход лучшим стал на чм за левые пенали и за выслугу лет, а не по игре, по игре он был мертвее навоза гиппопотама
+6
-2
+4
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tolobas
Ответ Питер Пэн
Руководство ПСЖ - реально самое тупое за последние 10 лет из всех топ-клубов. И пока не видно, что есть просвет, бгг
Они думали, что раз бабки есть, то и думать не надо
+3
0
+3
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corazón blanco
На один, максимум два матча, ведь это тоже негативно скажется на имидже клуба.
+10
-7
+3
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Cearvm
Не может, чистая утка. Мбаппе - достояние Франции, если его хотя бы пару матчей не выпустят, у ПСЖ начнутся серьезные проблемы. Поэтому-то он и словил звезду)
+6
-3
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Bob Ganiev
и кто потом в эту помойку пойдет?
+4
-1
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Игорь Климов
Интерсно какая реакция будет от этих ультрас ПСЖ, после того как Мбаппе посадят на лавочку запасных?
Что-нибудь у кого- нибудь отрежут )))
+3
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Классный руководитель
только реальный дебил может посадить на лавку, выстрел себе в ногу
+2
0
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BZB
Тогда у катарцев во Франции могут начаться проблемы. Одним обыском Хелайфи не отделается.
+2
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SulCampo31
За такие деньги можно и в дубле покатать мячик)
+4
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Рамиль Валиев
лол, давайте проверим как они обосрутся и через три игры выпустят его😁
+6
-4
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Артём Ларсон
Интересно, что на это скажет Макрон, который просил его остаться в ПСЖ?
+2
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Питер Пэн
Ответ Алекс Самойлов
Бертомеу с этим поспорил бы
Бартомеу типа мошенник и тратил не свои бабки, а эти дурачки - свои, хехе
+3
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Руслан Узденов
Никто его на бочку не посадит, журналистам стоит оставить свои влажные фантазии.
+1
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Tiestorzn17
А может и не посадить, а может и продать, но может и не продать, а может и продлить, но может и не продлить - и так далее, до бесконечности.
+1
0
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Jadie James
Ошибка за ошибкой. Будущее ПСЖ весьма туманное
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Растиньяк
Ответ Мельников Михаил
Если ПСЖ это сделают, имиджевые потери будут колоссальны. И следующего топ игрока они смогут после этого к себе заманить только на совсем колоссальные деньги. И то, не факт. Скорее будут выбирать саудитов.
они итак уже трупы после интервью агента вератти
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Spartakus1984
Вообще не жалко его
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Mikas7
Ответ Игорь Новиков
За 150 млн евро он это переживёт))
мы потеряем год игры великого футболиста ,нам то плевать на его деньги .плюс на евро подойдёт разобранный
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