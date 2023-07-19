«ПСЖ» может посадить Мбаппе в запас, если он не уйдет летом или не продлит контракт (The Athletic)

«ПСЖ» хочет оказать давление на Килиана Мбаппе, чтобы заставить его определиться с будущим.

Напомним, 24-летний форвард отказался продлевать контракт с «ПСЖ», выразив намерение покинуть клуб в 2024 году бесплатно. «ПСЖ» намерен продать Мбаппе этим летом, если он не продлит соглашение, поскольку клуб не хочет отпускать игрока бесплатно.

По информации The Athletic, «ПСЖ» намерен оказывать давление на Мбаппе различными способами, чтобы заставить его принять решение о будущем. В частности, форвард может быть переведен в запас, если его позиция по контракту останется прежней.

Отмечается, что наиболее выгодным «ПСЖ» считает вариант продления контракта с Мбаппе до 2025 года с последующей продажей в 2024 году – после летних Олимпийских игр в Париже.

Аль-Хелайфи посетил тренировку «ПСЖ» и сказал команде, что нет игроков выше клуба. Он индивидуально пообщался с новичками, но не с Мбаппе