«Ман Сити» и «Лейпциг» согласовали трансфер Гвардиола. Защитник уже прошел часть медосмотра

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Фабрицио Романо Футбол

Йошко Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, клубы договорились о сумме трансфера. Условия контракта с защитником «горожане» согласовали еще месяц назад.

Хорватский футболист уже прошел первую часть медицинского осмотра. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Сообщалось, что «Лейпциг» рассчитывал выручить за Гвардиола не менее 100 млн евро.

Со статистикой выступлений 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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51 комментарий

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Человек1991
Гвардиола наконецто взял себе Гвардиола )
+29
-7
+22
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Moffo
Самое забавное что по-хорватски još (йош) - ещё. Joško Gvardiol - ещё Гвардиол :)
+20
0
+20
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Николай Нуштайкин
Ответ Николай Корягин
А МЮ так и останется с британским холодильником
Только причем тут МЮ
+19
-2
+17
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Lavinka
Раньше были защитники по 50 для Сити , теперь по 100 будут ! Прогресс !
+21
-9
+12
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#SharkTeam
Ответ Lavinka
Раньше были защитники по 50 для Сити , теперь по 100 будут ! Прогресс !
Чемпионы могут себе позволить
+14
-4
+10
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pit4er
Йошка, я давно хотел у вас спросить как Гвардиола Гвардиола: вы прессинговать умеете?
+7
0
+7
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Moffo
Ответ a.sh.s.
😅👍
Но мы то знаем что правильно будет Lisiy Sharlatan :)
+7
0
+7
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jordy
Ответ Karl Franz F. Brandt
У Сити ШЕСТЬ центральных защитников! Зачем седьмой?! https://www.transfermarkt.de/manchester-city/startseite/verein/281
По факту 5. Не считать же игрока с молодёжки.
Из этих пяти Стоунз сменил дислокацию и играет в основном в опорной зоне.
Остаётся 4 ЦЗ.
В минувшем сезоне Пеп практически отказался от номинальных крайних защитников, потому некогда незаменимые Уокер и Канселу присели на скамейку.
В итоге будут продавать и того, и другого.
Получается всю линию обороны занимают номинальные ЦЗ.
К тому же Лапорт, потеряв место в составе, хочет уйти из клуба.
Турниров у Сити много, матчей естественно тоже, так что ЦЗ нужен.
+7
-1
+6
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red hikkikomori
Первый этап медосмотра я так понимаю был ДНК тест на отцовство))
+4
0
+4
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Karl Franz F. Brandt
У Сити ШЕСТЬ центральных защитников! Зачем седьмой?!
https://www.transfermarkt.de/manchester-city/startseite/verein/281
+3
0
+3
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f0mk4
Топ приобретение.
Видимо Лапорт на выход пойдет.
+2
0
+2
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QWertY
Ответ Николай Корягин
Ну, а кого Месси не обходил. Не показатель.
Многих обходил, но нет так позорно. И это на ЧМ
+1
0
+1
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Даня Кашеваров
Ответ Николай Корягин
Потому что им бы тоже было бы не плохо ЦЗ прикупить. Варан травмируется часто, Линделеф - Витя, а кто там еще из ЦЗ то есть? Джонни Эванс, упаси его господь?
Забыть Личу это сильно
+1
0
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a.sh.s.
Ответ Moffo
Самое забавное что по-хорватски još (йош) - ещё. Joško Gvardiol - ещё Гвардиол :)
😅👍
+1
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QWertY
Ответ Николай Корягин
А МЮ так и останется с британским холодильником
Гвардиол сам стал холодильником, когда 35 летний Месси прошел его как стоячего)
+2
-1
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d.radbil
Ответ f0mk4
Топ приобретение. Видимо Лапорт на выход пойдет.
Лапорт теперь должен пойти к Лапорте)
+1
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pavel_a
Ответ Moffo
Самое забавное что по-хорватски još (йош) - ещё. Joško Gvardiol - ещё Гвардиол :)
В Германии канцлер был, тоже Йошко, только Фишер
0
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стойкий кб
пеп в своем репертуаре, молодец! ) побольше хороших защитников! ) пока уодят марез и илкай, если уйдет бернарду, купят еще защитника
+1
-1
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jordy
Ответ Lavinka
Раньше были защитники по 50 для Сити , теперь по 100 будут ! Прогресс !
С учётом покупки в центр обороны Аканджи, средняя цена защитника остаётся прежней.
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leon01
Аа, это тот Гвардиол 🤣
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Alisher Buranov
Гвардиол для Гвардиолы, сильно сказано
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lavrusha87
Манчестер Сити Гвардиола и Гвардиолы
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Streetbor
АПЛ одного Гвардиолу не вывозит, а тут будет двое.
+3
-3
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Ahmad Munir
Йошка и Пепка
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wowsergio
Ответ #SharkTeam
Чемпионы могут себе позволить
Ценник для АПЛ минимум в 2 раза выше
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