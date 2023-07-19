«Ман Сити» и «Лейпциг» согласовали трансфер Гвардиола. Защитник уже прошел часть медосмотра
Йошко Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, клубы договорились о сумме трансфера. Условия контракта с защитником «горожане» согласовали еще месяц назад.
Хорватский футболист уже прошел первую часть медицинского осмотра. Сделка будет оформлена в ближайшее время.
Сообщалось, что «Лейпциг» рассчитывал выручить за Гвардиола не менее 100 млн евро.
Со статистикой выступлений 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Из этих пяти Стоунз сменил дислокацию и играет в основном в опорной зоне.
Остаётся 4 ЦЗ.
В минувшем сезоне Пеп практически отказался от номинальных крайних защитников, потому некогда незаменимые Уокер и Канселу присели на скамейку.
В итоге будут продавать и того, и другого.
Получается всю линию обороны занимают номинальные ЦЗ.
К тому же Лапорт, потеряв место в составе, хочет уйти из клуба.
Турниров у Сити много, матчей естественно тоже, так что ЦЗ нужен.
https://www.transfermarkt.de/manchester-city/startseite/verein/281
Видимо Лапорт на выход пойдет.