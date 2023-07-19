«Ман Сити» и «Лейпциг» согласовали трансфер Гвардиола. Защитник уже прошел часть медосмотра

Йошко Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити».

Как утверждает инсайдер , клубы договорились о сумме трансфера. Условия контракта с защитником «горожане» согласовали еще месяц назад.

Хорватский футболист уже прошел первую часть медицинского осмотра. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Сообщалось, что « » рассчитывал выручить за не менее 100 млн евро.

Со статистикой выступлений 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.