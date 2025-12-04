  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эдуард Мор: «Спартак» – самый главный раздражитель для Талалаева. Есть ревность: красно-белые давали шанс даже тем тренерам, которых никто не знает. Но только не тем, кто к этому стремился»
17

Эдуард Мор: «Спартак» – самый главный раздражитель для Талалаева. Есть ревность: красно-белые давали шанс даже тем тренерам, которых никто не знает. Но только не тем, кто к этому стремился»

Эдуард Мор: для Талалаева «Спартак» – самый главный раздражитель.

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал об особом настрое Андрея Талалаева на матчи со «Спартаком». 

В 17-м туре Мир РПЛ «Балтика» под руководством Талалаева обыграла красно-белых со счетом 1:0.

– Мы часто пересекаемся с Андреем Викторовичем на «Матч ТВ», и я знаю о его особом отношении к «Спартаку». Для Талалаева «Спартак» – это самый главный раздражитель. Игры с «Зенитом», ЦСКА или «Динамо» даже рядом не стоят.

– Почему именно «Спартак»?

– Видимо, это с юности идет, когда он за «Торпедо» играл и в матчах против «Спартака» весь стадион против торпедовцев болел. Кроме того, он поработал в тренерском штабе «Спартака», но не задержался – где-то его недооценили. И потом «Спартак» давал шанс любым тренерам, даже которых никто не знает, особенно иностранцам. Но только не тем, кто к этому стремился. Думаю, здесь есть некая ревность с его стороны.

И когда Талалаев перед матчем сказал, что «Спартак» уже не представляет грозную силу для «Балтики» – он сделал это умышленно и многое поставил на кон. Эта победа для «Балтики», безусловно, знаковая. В какой-то степени переломная в плане психологии, – сказал Мор.

Талалаев дисквалифицирован на 3 матча РПЛ после удаления в игре со «Спартаком». Тренер «Балтики» получил красную за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову

Кто выиграет ЧМ-2026?24830 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoЭдуард Мор
logoСпартак
logoТорпедо
logoЗенит
logoЦСКА
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
10 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
10 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
11 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
11 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
12 минут назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
12 минут назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
32 минуты назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
44 минуты назадВидео
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сельты», «Эспаньол» – «Райо», «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией»
50 минут назадLive
Оласа обвинил ЦСКА в расизме: «Одному из моих партнеров сказали «гребаный негр»
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Гавр» против «Парижа», «Ницца» уступила «Анже», «Лион» в гостях у «Лорьяна»
только чтоLive
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
1 минуту назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
15 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Хоффенхайм». 2:0 – Шлоттербек и Брандт забили. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
24 минуты назад
Баринов после 4:2 с «Сочи»: «Сейчас набрали такую форму, что для «Локомотива» было бы лучше, чтобы паузы в РПЛ не было»
25 минут назад
Невилл о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы»: «Сейчас не время паниковать – они наверняка проиграют пару матчей. У них была самая тяжелая неделя в сезоне, возможно»
35 минут назад
Гехи о срыве трансфера в «Ливерпуль»: «Я знаю, что у Бога есть план для меня, и он осуществится. Моим приоритетом всегда было играть в футбол»
36 минут назад
«Франция – Сенегал! Основа против резерва». Агуэро рассмеялся над шуткой блогера во время стрима жеребьевки ЧМ-2026
51 минуту назад
Мостовой про 1:1: «Проиграло бы «Динамо» – сейчас бы понеслось. «Спартак» вообще разнесли бы. А ничья – вроде бы тишина, все успокоились. И конкуренты рады»
сегодня, 17:07