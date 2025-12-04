Эдуард Мор: «Спартак» – самый главный раздражитель для Талалаева. Есть ревность: красно-белые давали шанс даже тем тренерам, которых никто не знает. Но только не тем, кто к этому стремился»

Эдуард Мор: для Талалаева «Спартак» – самый главный раздражитель.

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал об особом настрое Андрея Талалаева на матчи со «Спартаком ».

В 17-м туре Мир РПЛ «Балтика » под руководством Талалаева обыграла красно-белых со счетом 1:0.

– Мы часто пересекаемся с Андреем Викторовичем на «Матч ТВ», и я знаю о его особом отношении к «Спартаку». Для Талалаева «Спартак» – это самый главный раздражитель. Игры с «Зенитом», ЦСКА или «Динамо» даже рядом не стоят.

– Почему именно «Спартак»?

– Видимо, это с юности идет, когда он за «Торпедо» играл и в матчах против «Спартака» весь стадион против торпедовцев болел. Кроме того, он поработал в тренерском штабе «Спартака», но не задержался – где-то его недооценили. И потом «Спартак» давал шанс любым тренерам, даже которых никто не знает, особенно иностранцам. Но только не тем, кто к этому стремился. Думаю, здесь есть некая ревность с его стороны.

И когда Талалаев перед матчем сказал, что «Спартак» уже не представляет грозную силу для «Балтики» – он сделал это умышленно и многое поставил на кон. Эта победа для «Балтики», безусловно, знаковая. В какой-то степени переломная в плане психологии, – сказал Мор.

Талалаев дисквалифицирован на 3 матча РПЛ после удаления в игре со «Спартаком». Тренер «Балтики» получил красную за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову