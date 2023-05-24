«Спартак» осудил травлю Соболева, Камеруну запретили играть с Россией, красную Винисиуса отменили, ЭСК поддержала два решения Карасева, Латвия – в 1/4 финала ЧМ по хоккею, поражение «Барсы» и другие новости

1. «Спартак» осудил травлю нападающего Александра Соболева. В соцсетях появилось видео, на котором форварда красно-белых якобы провоцирует Роша, но в ЦСКА заявили, что бразилец просто поправлял шорты.

«Спартак» по итогам дерби попросил ЭСК рассмотреть отмененный гол Игнатова и неназначенный пенальти на Зобнине, ЦСКА – удаление Роши и 11-метровый на Мозесе. Комиссия пока вынесла две вердикта: пенальти на Зобнине не было, а вот 11-метровый на Мозесе Карасев назначил верно.

2. Товарищеский матч Россия – Камерун не состоится из-за запрета камерунских властей.

3. Ла Лига отменила красную карточку Винисиуса – вингер «Реала» сможет сыграть сегодня с «Райо Вальекано». Флорентино Перес заявил, что «Мадрид» больше не потерпит расистских инцидентов, также бразильца поддержали Карло Анчелотти, дочь Пеле, Халк (сказал, что сталкивался с расизмом в России) и Рафинья (прямо на игре «Барсы»). Видеоассистент рефери матча «Валенсия» – «Реал» был уволен за то, что не показал главному, как Винисиуса за горло схватил Уго Дуро.

4. На чемпионате мира по хоккею завершился групповой раунд. Латвия, победившая Швейцарию, вышла в четвертьфинал впервые с 2018 года. На этой стадии встретятся финалисты трех последних ЧМ Канада и Финляндия. Все пары 1/4 финала – здесь.

5. «Барселона» проиграла «Вальядолиду» в 36-м туре Ла Лиги, дважды пропустив к 22-й минуте. У сине-гранатовых два поражения подряд – такого не было с 2021 года. Пропустив три гола, «Барса» потеряла шансы побить рекорд Примеры по пропущенным голам за сезон. Хави заменил тер Стегена и выпустил Иньяки Пенью, который дебютировал в Примере.

6. Кубок Стэнли. «Вегас» засушил «Даллас» (4:0) в третьем матче финала Востока и повел в серии 3-0. Барбашев набрал 1+2 и стал второй звездой, Дадонов получил травму. «Голден Найтс» быстро забросили 3 шайбы, завершив матч всего с 16 бросками в створ (антирекорд клуба в плей-офф).

7. Лионель Месси остается главным фаворитом на «Золотой мяч» по версии Goal.com.

8. НБА. 33 очка и 11 подборов Тейтума позволили «Бостону» размочить счет в финале Востока с «Майами» (1-3).

9. Александр Мостовой заплатит 350 тысяч рублей за учебу на тренера.

10. Джефф Монсон завершил процедуру отказа от гражданства США – теперь он только россиянин.

11. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Шабаб» (3:2), хотя уступал 0:2 в первом тайме. Победный гол, естественно, забил сам Криштиану – коронным ударом из-за штрафной.

12. Льюис Хэмилтон может стать напарником Шарля Леклера в «Феррари» – 7-кратному чемпиону дают контракт на 50 млн долларов.

13. Парочка топ-переходов из КХЛ: СКА подписал 5-летний контракт с Сергеем Толчинским, а Дмитрий Яшкин переходит из петербургского клуба в «Ак Барс».

14. Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» о решении уйти. Он сделает перерыв в работе на один сезон.

15. Игроки «Барсы» записали видео для российских болельщиков, не спросив разрешения у Ла Лиги. Клуб считает их поступок «невинным».

16. Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин не допущены до ЧМ. 23 спортсмена из России и Беларуси получили допуск.

Цитаты дня

Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 мира. Потенциал удивительный»

Кассано об «Интере»: «Индзаги надо уволить даже в случае победы в ЛЧ, где путь был простым. Проиграть чемпионат за 5 месяцев до конца, отстать от «Наполи» на 20 очков – это позор»

Ривалдо о расизме в отношении Винисиуса: «Меня тоже называли «обезьяной», но я делал вид, что не замечаю – и все думали, что меня не задевает. Уходить из «Реала» необязательно»

Эмилиано Мартинес о свисте в адрес Месси: «Я бы пригласил его в «Астон Виллу». Я буду готовить для него жаркое каждые выходные, урежу зарплату, если это будет необходимо»

Левитов о Карякине: «Сергей – свидетельство того, что люди неправы, когда говорят, что шахматисты умные люди»