ЭСК поддержала пенальти в ворота ЦСКА: «У нас были споры, но Карасев принял верное решение. Игрок «Спартака» первый играет в мяч, игрок ЦСКА – опаздывает»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Николай Иванов Сергей Карасев Виктор Мозес Фелипе Мендес ЭСК РФС Футбол

В ЭСК поддержали решение Сергея Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА.

На 87-й минуте полузащитник Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека «Спартака» Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Главный судья, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.

«Мы видим, что для Карасева момент был открытым. Он полностью был сконцентрирован на единоборстве. Игрок в красной форме первый играет в мяч, игрок в белой – опаздывает. Мы также видим замах, происходит контакт. Сергей сразу, без паузы определяет, что для него это нарушение правил.

ВАР проверял этот момент, но не смог показать ничего нового с учетом объяснения Карасева, который видел все детали. В этой ситуации ВАР судью к монитору не зовет.

В ЭСК РФС у нас были споры, но решение ЭСК: Карасев принял правильное решение», – сказал член экспертно-судейской комиссии Николай Иванов.

Горячее дерби с судейством Карасева: отмененные голы, спорный пенальти и двойное удаление

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

132 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
С такими пенальти футбол превращается в актерское шоу в штрафной. Кто лучше отсимулировал муки после малейшего касания - тот и молодец, получает право на пенальти.
+143
-54
+89
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fussballer
Ответ Павел Колесников
Касание/удар был - фол. Падать или нет - дело каждого
(с) - Комличенко.
+83
-10
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сырчин
Ответ Rundatgame
С такими пенальти футбол превращается в актерское шоу в штрафной. Кто лучше отсимулировал муки после малейшего касания - тот и молодец, получает право на пенальти.
А вы весь чемпионат в спячке были? Комличенко не видели ни разу в деле?
+78
-6
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GullitRuud
Ответ Rundatgame
С такими пенальти футбол превращается в актерское шоу в штрафной. Кто лучше отсимулировал муки после малейшего касания - тот и молодец, получает право на пенальти.
Футболист почти всегда падает если чувствует что получил по ноге , надо показать судье было нарушение . Симуляция ? Можно и так сказать , принципе даже с пулей в животе можно передвигаться только зачем стараться не упасть в футболе ? Тем более в штрафной .
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sumo77
Только эпизод с пенальти по хрометражу длится 4:42. Всего ко второму тайму добавлено 6 минут. А было еще меряние писюнами, проверка наступа. замены.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alklkfnt
Матч кубка России Локомотив Спартак. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» на 42-й минуте матча:

Решение ЭСК мотивировано тем, что, большинство членов комиссии не усмотрело очевидного нарушения правил игры со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» №82 Даниила Хлусевича в единоборстве с атакующим игроком команды «Локомотив» №11 Антоном Миранчуком в собственной штрафной площади, так как контакт в ногах между игроками, пытающимися играть в мяч и двигающимися в одном направлении, был незначительным и не повлиял на действия атакующего игрока.
+29
-11
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Магоев
Незасчитанные голы, фолы, пенальти, кого это в данном матче интересует? А вот писюны и яйчишки, это то, про что ждут все. РПЛ, бессмысленная и беспощадная.
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Ответ Павел Колесников
Касание/удар был - фол. Падать или нет - дело каждого
Нарушение без всяких сомнений.
+28
-17
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Insulin
Все закономерно. Если судья поставил, значит было
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сырчин
Ответ Песчанка
Очень показательно как судят в НХЛ. Пример сегодняшняя игра. Каролина проигрывает 0-1. Две минуты до финальной сирены. Играют 6 на 5. И игрок Каролины хватается за лицо. На повторе видно, что клюшка игрока Флориды была высоко поднята. По правилам 6 на 4 надо продолжать игру. Арбитры посмотрели повтор. Вердикт, продолжать игру. Задел по лицу не умышленно. Хоккей игра контактная. Кстати и футбол тоже, игра контактная. По факту, по существующим правилам, сборище балерин и дельфинов.
Давно в хоккее есть понятие "неумышленно задел клюшкой по лицу"? Я что-то пропустил, видимо.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Касание/удар был - фол. Падать или нет - дело каждого
+29
-20
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
Ответ anton.zaiats
Пожалуй, одним из самых известных городов, которые были построены на болотах, является Москва. Территория Москвы напоминала как бы небольшой остров среди дремучих лесов и болот, окружавших её со всех сторон»
Да, небольшой островок на семи холмах.))) То ли дело Питер - град на Холме, с которого видны Уральские горы.)))
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
McGregor
Ответ Григорий Гашников
болею за Спартак 30 лет, это не пенальти
А я больше 30 лет, и это пенальти. Весомей стало? Нет. При чем здесь твои 30 лет.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Сергей сразу, без паузы определяет, что для него это нарушение правил...
это уже даже как то необычно... для него
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Ответ Valentin Kompaneytsev
Нарушение без всяких сомнений.
Я согласен, просто если бы Мозес не падал, пепнальти бы не было. Некоторые игроки специально падают, а некоторые доигрывают эпизод, я вот к чему. Зиньковский же не упал в Химках
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Александр Сырчин
А вы весь чемпионат в спячке были? Комличенко не видели ни разу в деле?
я тебе больше скажу, коням в матче с уралом такой же поставили, но это другое ))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Vuk
Ответ Pok_Toholo
Особенно учитывая что Мендес даже не видел Мозеса, когда выбивал мяч, стоя к нему спиной. Зато мясной очень четко сориентировался как правильно нырять в такой ситуации
Удар по ноге был?был.остальное все лирика
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nhj8jkhtbt
А что мы хотим от судей во время матча, если у ЭСК в спокойной обстановке и с кучей повторов нет однозначного мнения
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotic
Что насчёт года Игнатова?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ален Делон
Ответ Alklkfnt
Матч кубка России Локомотив Спартак. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» на 42-й минуте матча: Решение ЭСК мотивировано тем, что, большинство членов комиссии не усмотрело очевидного нарушения правил игры со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» №82 Даниила Хлусевича в единоборстве с атакующим игроком команды «Локомотив» №11 Антоном Миранчуком в собственной штрафной площади, так как контакт в ногах между игроками, пытающимися играть в мяч и двигающимися в одном направлении, был незначительным и не повлиял на действия атакующего игрока.
В ЭСК РФС сейчас были споры,а тогда большинство не усмотрело фола.Трактовка разная,а суть одна.Вывод:Радимов 19 лет назад всё сказал.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Rundatgame
С такими пенальти футбол превращается в актерское шоу в штрафной. Кто лучше отсимулировал муки после малейшего касания - тот и молодец, получает право на пенальти.
Комличенко таких штук 5 заработал в сезоне.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fcsmldream
Ответ Павел Колесников
Касание/удар был - фол. Падать или нет - дело каждого
мозеса потом на бедро приняли, все равно был бы пенальти
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лепехин
Федотов должен признать, что судья прав, как будучи тренером Сочи при двух пеналях в ворота Спартака
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый_Ээх
По отмененному голу Игнатова что? или спорят до сих пор? Линии рисуют?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Pelerin
Витя первый играет в мяч, после чего контакт с ногой защитника. До такого даже комментаторы догадались, а пфк нет? )
Слушайте, а для вас не удивительно зачем Спартак подал протест на момент с Зобниным ?
Там же Дивеев первый играет в мяч и выносит его )

ЭСК, кстати, признал что в этом моменте Карасев тоже все правильно решил )
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий