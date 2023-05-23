ЭСК поддержала пенальти в ворота ЦСКА: «У нас были споры, но Карасев принял верное решение. Игрок «Спартака» первый играет в мяч, игрок ЦСКА – опаздывает»
В ЭСК поддержали решение Сергея Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА.
На 87-й минуте полузащитник Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека «Спартака» Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Главный судья, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.
«Мы видим, что для Карасева момент был открытым. Он полностью был сконцентрирован на единоборстве. Игрок в красной форме первый играет в мяч, игрок в белой – опаздывает. Мы также видим замах, происходит контакт. Сергей сразу, без паузы определяет, что для него это нарушение правил.
ВАР проверял этот момент, но не смог показать ничего нового с учетом объяснения Карасева, который видел все детали. В этой ситуации ВАР судью к монитору не зовет.
В ЭСК РФС у нас были споры, но решение ЭСК: Карасев принял правильное решение», – сказал член экспертно-судейской комиссии Николай Иванов.
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Решение ЭСК мотивировано тем, что, большинство членов комиссии не усмотрело очевидного нарушения правил игры со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак-Москва» №82 Даниила Хлусевича в единоборстве с атакующим игроком команды «Локомотив» №11 Антоном Миранчуком в собственной штрафной площади, так как контакт в ногах между игроками, пытающимися играть в мяч и двигающимися в одном направлении, был незначительным и не повлиял на действия атакующего игрока.
это уже даже как то необычно... для него
Там же Дивеев первый играет в мяч и выносит его )
ЭСК, кстати, признал что в этом моменте Карасев тоже все правильно решил )