Уволен судья ВАР, не показавший главному, как Винисиуса за горло хватает Дуро. Вингер «Реала» был удален, форвард «Валенсии» – нет

Теги Реал Мадрид Валенсия происшествия судьи Федерация футбола Испании Игнасио Иглесиас Вильянуэва видеоповторы Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор Уго Дуро Футбол

Видеоассистент рефери матча «Валенсия» – «Реал» (1:0) лишился должности.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уволила Игнасио Иглесиаса Вильянуэву, который выполнял функции ВАР во время игры 35-го тура Ла Лиги.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в ходе конфликта между командами в конце матча рукой ударил в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.

Изображения: кадры из трансляции TV 2

Как передает Marca, Вильянуэва несет ответственность за то, что главному арбитру был продемонстрировано обрезанное видео, в которое вошел лишь удар Винисиуса, но не действия его оппонента, что повлияло на принятие решений. Обоснование такому поступку найдено не было.

Также отстранены от работы еще пять арбитров ВАР, поскольку технический судейский комитет считает необходимым усовершенствовать использование видеоповторов.

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20 комментариев

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Фарид Харисов
Правильное решение.
Но не будь это косяк который запустил шумиху вокруг Винисиуса, то этому кроту бы даже подзатыльник не прописали. Судьи Ла Лиги почти все днищенские.
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k1rr
Дуро, верни стену (с)
+7
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+6
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VITALYASD
Ответ bevooch
Спокойно может переезжать в РПЛ. Кукуян ему объяснит как тут принято. Лажаешь запредельно, тебя отстраняют пожизненно, потом через два тура дают судить матч тура и так по новой.
Кукуляк, но не суть ))
+2
-1
+1
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bevooch
Спокойно может переезжать в РПЛ. Кукуян ему объяснит как тут принято. Лажаешь запредельно, тебя отстраняют пожизненно, потом через два тура дают судить матч тура и так по новой.
+1
-1
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нелюбитель футбола
Уволили?... Хе.. Он переедет в СА на ВАР... Там за подобные удушающие красные не показывают... Геша в курсе... Хе-хе..
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Фарид Харисов
Ответ Игорю Новикову, который заблокировал мне возможность ему писать:

«Согласен, расизм явно омрачает все эти события и придаёт им совсем нешуточный вид.

Надеюсь, что фанаты додумаются придумать кричалки про Винисиуса без оскорблений по цвету кожи и расе, чтобы он продолжал бомбить и рыдать, но при этом не имел возможности говорить что его притесняют по расовому признаку. И так пока он не познает дзен и не исправит своё наглейшее поведение на поле»
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Вячеслав Максименко
Судью ВАР с матча Спартак-ЦСКА отметили в лучшую сторону.
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Человек1991
В стычке сначала свалили игрока Валенсии , потом Жора побежал его защищать , и его за горло схватили сразу двое и Винни , потом уже начали все там друг друга хватать. А вообще всё началось с того , что Винни Пух как всегда начал симулировать , кривляться , провоцировать, ругаться, кричать, строить из себя кого то.
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BananaMantana
Ответ Фарид Харисов
Правильное решение. Но не будь это косяк который запустил шумиху вокруг Винисиуса, то этому кроту бы даже подзатыльник не прописали. Судьи Ла Лиги почти все днищенские.
да там уже президент Бразилии даже высказался. Пускай Валенсию лишают домашней "поддержки" матчей на 10. Уроком мгновенно станет
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Горькие слёзы Моуриньо
Ответ k1rr
Дуро, верни стену (с)
Очень хорошо
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