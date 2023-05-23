Уволен судья ВАР, не показавший главному, как Винисиуса за горло хватает Дуро. Вингер «Реала» был удален, форвард «Валенсии» – нет

Видеоассистент рефери матча «Валенсия» – «Реал» (1:0) лишился должности.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уволила Игнасио Иглесиаса Вильянуэву, который выполнял функции ВАР во время игры 35-го тура Ла Лиги.

Вингер « » в ходе конфликта между командами в конце матча рукой ударил в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло.

Главный судья , изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.

Изображения: кадры из трансляции TV 2

Как передает Marca, Вильянуэва несет ответственность за то, что главному арбитру был продемонстрировано обрезанное видео, в которое вошел лишь удар Винисиуса, но не действия его оппонента, что повлияло на принятие решений. Обоснование такому поступку найдено не было.

Также отстранены от работы еще пять арбитров ВАР, поскольку технический судейский комитет считает необходимым усовершенствовать использование видеоповторов.

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