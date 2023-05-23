Уволен судья ВАР, не показавший главному, как Винисиуса за горло хватает Дуро. Вингер «Реала» был удален, форвард «Валенсии» – нет
Видеоассистент рефери матча «Валенсия» – «Реал» (1:0) лишился должности.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) уволила Игнасио Иглесиаса Вильянуэву, который выполнял функции ВАР во время игры 35-го тура Ла Лиги.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в ходе конфликта между командами в конце матча рукой ударил в лицо форварду «Валенсии» Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло.
Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.
Изображения: кадры из трансляции TV 2
Как передает Marca, Вильянуэва несет ответственность за то, что главному арбитру был продемонстрировано обрезанное видео, в которое вошел лишь удар Винисиуса, но не действия его оппонента, что повлияло на принятие решений. Обоснование такому поступку найдено не было.
Также отстранены от работы еще пять арбитров ВАР, поскольку технический судейский комитет считает необходимым усовершенствовать использование видеоповторов.
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Но не будь это косяк который запустил шумиху вокруг Винисиуса, то этому кроту бы даже подзатыльник не прописали. Судьи Ла Лиги почти все днищенские.
«Согласен, расизм явно омрачает все эти события и придаёт им совсем нешуточный вид.
Надеюсь, что фанаты додумаются придумать кричалки про Винисиуса без оскорблений по цвету кожи и расе, чтобы он продолжал бомбить и рыдать, но при этом не имел возможности говорить что его притесняют по расовому признаку. И так пока он не познает дзен и не исправит своё наглейшее поведение на поле»