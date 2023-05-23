Флорентино Перес: «Реал» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении наших игроков. Необходимо изменить структуру судейства»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Президент «Реала» высказался о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

«Я хочу объявить, что «Реал Мадрид» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении наших игроков.

Необходимо изменить структуру судейства, чтобы жертва не могла быть привлечена к ответственности, как это происходит сейчас», – заявил Флорентино Перес

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76 комментариев

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benjamin92
Необходимо изменить структуру судейства:
1. фолы свистят только те, что в пользу Реала;
2. офсайд до 2м у Реала не фиксируется;
3. соперник Реала начинает матч в меньшинстве;
4. Реал может воспользоваться двумя пенальти за матч.
+85
-34
+51
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Nike of FW
А вот "macaco de mierda " и "пожелания здоровья" Араухо из последнего класико

https://twitter.com/Bordaletismo/status/1660945375115575297

Флорентина уже разобрался ? или это другое? ах , да, других можно "«Реал» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении НАШИХ игроков"
+33
-9
+24
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blaugrano
К Винисиусу должен быть прикреплён индивидуальный арбитр. Темнокожий, естественно.
+29
-7
+22
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Алексей Тарасюк
Был хоть один темнокожий президент Реала?
+17
-2
+15
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Nike of FW
"Необходимо изменить структуру судейства, чтобы жертва не могла быть привлечена к ответственности, как это происходит сейчас»," - тихой сапой Флорентино предлагает ввести неприкосновенность и не подсудность для игроков Реала ..... напомню , красную Вини получил за удар в лицо.
+16
-3
+13
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Евгений Лифшиц
Ответ Nike of FW
А вот "macaco de mierda " и "пожелания здоровья" Араухо из последнего класико https://twitter.com/Bordaletismo/status/1660945375115575297 Флорентина уже разобрался ? или это другое? ах , да, других можно "«Реал» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении НАШИХ игроков"
обычное давление на судей через ручные сми от Переца. Кто-то удивлен? Так всегда было и всегда будет - кабинет
+13
-4
+9
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Давид Agabekyan
После того как Винисиус назвал Испанию страной расистов его все фанаты любить начнут. Прям фанатеть по ниму, никаких оскорблений больше не будет
+12
-5
+7
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Nike of FW
Ответ benjamin92
Необходимо изменить структуру судейства: 1. фолы свистят только те, что в пользу Реала; 2. офсайд до 2м у Реала не фиксируется; 3. соперник Реала начинает матч в меньшинстве; 4. Реал может воспользоваться двумя пенальти за матч.
п 5) если реал проигрывает то надо обвинить соперника в расизме и тогда сразу техническое поражение
+10
-3
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KeriLLo
Ответ benjamin92
Необходимо изменить структуру судейства: 1. фолы свистят только те, что в пользу Реала; 2. офсайд до 2м у Реала не фиксируется; 3. соперник Реала начинает матч в меньшинстве; 4. Реал может воспользоваться двумя пенальти за матч.
Второй пункт уже работал)))
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Красный чай
Отличный повод чтоб больше влиять на судейство 👍
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messi_leo
"наших игроков" - вот это ключевая фраза. Как только высказали недовольство, а к слову потасовку начал Винисиус, так сразу и увольнения пошли и обещания все исправить. Кабинет, тут всем все очевидно. А чего ж ничего не сделали, когда оголтелые болелы Эспаньола стульями кидались или когда оскорбляли игроков Барселоны? Или это другое?
+7
-2
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Nike of FW
Ответ Алексей Тарасюк
Был хоть один темнокожий президент Реала?
ты что, у них исторически националистически настроенная торсида.
+4
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Men77
Надоели уже с этим Вини.
Вини в АПЛ, Реал в пердив.
И все довольны.
+8
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бек саидов
Ответ Роберт Валанцаска
Ну да, нужно было обоих, но абсурдность ситуации в том, что зачинщик остался безнаказанным!!!
Зачинщика и удалили. Танцор первым прибежал к лежащему игроку Валенсии и начал выяснить отношение, хотя не имел отношения к этому эпизоду.С этого и началось вся эта заваруха.
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бек саидов
Ответ Роберт Валанцаска
Ты видел что делали игроки Мальорки весь матч? Их и нужно было оскорблять! Особенно сукиного сына Маффео! Ну а по остальному, пруфы пожалуйста. Когда это Карва Лерму обезьяной называл?
У фанатов реала всегда двойные стандарты. Игроков Мальорки не только можно, но и нужно оскорблять. Но провокатора вини пуха нельзя. 🤣
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Давид Agabekyan
Ответ Роберт Валанцаска
Комментарий удален модератором
А почему Милитао не удалили? Или дрались только Винисиус и Дуро? И что делать с Карвахалем который в своё время Лерму обезьяной называл? С болельщики на Бернабеу которые Дембеле оскорбляли? И почему за оскорбления на почве расы вот так реагируют, а когда сам Винисиус оскорблял игроков Мальорки по социальному положению, то всё ок? Как-то не честно получается
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OldRedWhite
Ответ Евгений Лифшиц
обычное давление на судей через ручные сми от Переца. Кто-то удивлен? Так всегда было и всегда будет - кабинет
Кстати мы за этой суетой и забыли !
Когда уже с Барселоны снимут очки за подкуп судей ?
Всего три тура осталось - так можно и не успеть )))
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Игорь Климов
Ответ Роберт Валанцаска
Комментарий удален модератором
Удалять по итогу этого эпизода нужно было и Винисиуса, и Дуро.
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Nike of FW
"Необходимо изменить структуру судейства, чтобы жертва не могла быть привлечена к ответственности, как это происходит сейчас»," - тихой сапой Флорентино предлагает ввести неприкосновенность и не подсудность для игроков Реала ..... напомню , красную Вини получил за удар в лицо.
Он намекает на то, что если негр нарушает правила, то это вообще не нарушение. Видимо с этой целью собирает в Реале сборную Африки. Беспроигрышная комбнация!
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Nike of FW
Ответ Давид Agabekyan
После того как Винисиус назвал Испанию страной расистов его все фанаты любить начнут. Прям фанатеть по ниму, никаких оскорблений больше не будет
он думал, что это так работает , образованный парень , ни дать, ни взять .
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-2
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Сергей Аурелович
не удивительно на ру ресурсе увидеть столько сообщений в упрек Винисиусу, ведь в свое время, именно в рф, кидали бананы Р.Карлосу, в рф быть расистом это норма, к успеху идете ребята
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Remix
Ути пути перес разбушевался
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адекват
Ну, понеслась. Теперь и правила давайте под эту дудку менять. Этот Перес на всём хочет ручонки свои загребущие погреть.
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Lord of Balls
Ответ Nike of FW
А вот "macaco de mierda " и "пожелания здоровья" Араухо из последнего класико https://twitter.com/Bordaletismo/status/1660945375115575297 Флорентина уже разобрался ? или это другое? ах , да, других можно "«Реал» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении НАШИХ игроков"
Может ему еще и зарплату игрокам Барселоны платить? Естественно, что он защищает своих игроков. Руководство Барсы может само этим заниматься или не заниматься, но почему кто-то должен делать что-то за них?
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Мгер Цолакян
Такая шумиха из-за одной 🐒
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