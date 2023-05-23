Флорентино Перес: «Реал» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении наших игроков. Необходимо изменить структуру судейства»
Президент «Реала» высказался о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
«Я хочу объявить, что «Реал Мадрид» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении наших игроков.
Необходимо изменить структуру судейства, чтобы жертва не могла быть привлечена к ответственности, как это происходит сейчас», – заявил Флорентино Перес.
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1. фолы свистят только те, что в пользу Реала;
2. офсайд до 2м у Реала не фиксируется;
3. соперник Реала начинает матч в меньшинстве;
4. Реал может воспользоваться двумя пенальти за матч.
https://twitter.com/Bordaletismo/status/1660945375115575297
Флорентина уже разобрался ? или это другое? ах , да, других можно "«Реал» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении НАШИХ игроков"
Вини в АПЛ, Реал в пердив.
И все довольны.
Когда уже с Барселоны снимут очки за подкуп судей ?
Всего три тура осталось - так можно и не успеть )))