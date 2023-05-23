Флорентино Перес: «Реал» больше не потерпит расистских инцидентов в отношении наших игроков. Необходимо изменить структуру судейства»

Президент «Реала» высказался о расистском скандале с участием Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

«Я хочу объявить, что « » больше не потерпит расистских инцидентов в отношении наших игроков.

Необходимо изменить структуру судейства, чтобы жертва не могла быть привлечена к ответственности, как это происходит сейчас», – заявил .

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