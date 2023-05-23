ЭСК считает, что Карасев верно не дал пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнину: «В таких ситуациях нужно продолжать игру»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Матч ТВ Игорь Дивеев ЭСК РФС Футбол

ЭСК согласна с решением не назначать пенальти в ворота ЦСКА после падения Романа Зобнина.

На 82-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев наступил на ногу хавбеку «Спартака» в собственной штрафной. Главный судья Сергей Карасев, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не назначать пенальти.

«И в штрафной площади, и в середине поля – всем судьям были даны инструкции по подобным ситуациям. Когда два футболиста делают движение к мячу, и игрок, который играет в мяч, отпускает ногу, после чего происходит такой случайный наступ из‑за того, что ему некуда ставить ногу, а также он не делает дополнительного усилия, то в таких ситуациях нужно продолжать игру.

Члены ЭСК РФС считают, что 11‑метровый удар не должен назначаться», – сказал представитель экспертно-судейской комиссии Николай Иванов.

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77 комментариев

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Shast
Кстати Соболя в прошлом чемпионате за такой фол в центре поля с Ахматом удалили сразу. Эпизод почти один в один, ногу девать некуда. Как у них интересно правила и рекомендации меняются, в зависимости от команды. Напомню 2 недели назад за такой же наступ поставили пенальти в пользу одной неизвестной команде
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Кирилл
Ответ Йоахим Ференц
В РПЛ в этом сезоне насчитал 14 таких пеналей, за менее очевидные "наступы"
Я понимаю, если бы у Дивеева сначала был бы наступ на ногу Зобнина, а потом он выбил мяч - это пенальти.

Но куда Игорю надо было девать ногу после того, как он оказался первым на мяче и выбил его ? Оторвать что ли ?
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+31
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КБ Сергей
Ну, вот, теперь понятно. Если удар по ноге вызывает сомнение у членов ЭСК, то по поводу наступа всё объяснили. Правда, не совсем понятно, почему тогда не назначили пенальти за наступ на ногу Бальде, в игре с Зенитом, ведь он был первым на мяче? Ах, да, там же другое…)))
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+29
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Konstantin Zorin
Наступ второй степени пенальти не наказывается. Нужна степень наступа не меньше пятой по градации ЭСК.
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КБ Сергей
Ответ DVS1
Вот именно там пеналь был, тот "наступ" почти накладка, и он реально помешал Бальде прострелить(отдать пас) в штрафную. Там Кукуян 2 голевые ошибки за минуту сделал (ну Зенит же, все понятно) и вместо почти 2-1(пеналь)...вышло 1-2 с нарушением в атаке у Зенита. Здесь же, на Роме, пенальти и близко нет
А я и не против решения Карасёва, но я категорически против двойных стандартов. Проблема как раз в том, что все эти нововведения и рекомендации, судя по всему, вносятся не для того, чтобы всем было понятно, что можно, а что нельзя, а для того, чтобы у судей была возможность «сделать» результат. Все эти «наступы», «игра рукой», «достатоточный» и «недостаточный» контакт и т.д. - это всё варианты на усмотрение арбитра, а ЭСК потом отмажет, если что.
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Pueblo
Ответ Shast
Кстати Соболя в прошлом чемпионате за такой фол в центре поля с Ахматом удалили сразу. Эпизод почти один в один, ногу девать некуда. Как у них интересно правила и рекомендации меняются, в зависимости от команды. Напомню 2 недели назад за такой же наступ поставили пенальти в пользу одной неизвестной команде
Тоже тот момент сразу вспомнил. Причем там и борьбы-то за мяч не было, Соболь играл на чистом, но пока ногу опускал ахматовец слишком сблизился.
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FCCZ
Будем посмотреть. Однако не покидает чувство уверенности, что дальше наступать можно будет только на ноги спартачей. Кузяев подтвердит. ))
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Zatvornick
Оба решения были верные. И непоставленный пеналь и поставленный.
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инок
Карасев все правильно разобрался с пенальти - Мозес успел пробросить мяч прежде чем его сбили, значит это фол, а в случае с Зобниным была обычная борьба за мяч и игрок ЦСКА успел к нему раньше, наступ был уже после того, как он мяч выбил
+15
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ДудьСдулся
Ответ Shast
Кстати Соболя в прошлом чемпионате за такой фол в центре поля с Ахматом удалили сразу. Эпизод почти один в один, ногу девать некуда. Как у них интересно правила и рекомендации меняются, в зависимости от команды. Напомню 2 недели назад за такой же наступ поставили пенальти в пользу одной неизвестной команде
Там не было наступа, Соболев бил по мячу, и нога по инерции дошла до голени подбежавшего ахматовца.
Я впервые увидел, что за такое удаляют.
Здесь же наступ, с которыми нещадно борются и дают желтые и пенальти.
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OldRedWhite
Ответ Konstantin Zorin
Наступ второй степени пенальти не наказывается. Нужна степень наступа не меньше пятой по градации ЭСК.
С кровью чтобы !
Как бифштекс !
Ибо, нет крови - нет пенальти )))
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ДудьСдулся
"а также он не делает дополнительного усилия"

вот на этой оговорочке всё и держится.
И только судьи и ЭСК будут решать про эту "дополнительность".
Наступили бы так на Малкома--Карась(Кукуляк, Кукуян, Чистяков..) поставили бы пенальти и ЭСК поддержало бы это решение.
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Spartakus1984
Мерзавцы -почему на Кузяеве дали пенальти?
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Феликс Иваненко
Ответ Кирилл
Я понимаю, если бы у Дивеева сначала был бы наступ на ногу Зобнина, а потом он выбил мяч - это пенальти. Но куда Игорю надо было девать ногу после того, как он оказался первым на мяче и выбил его ? Оторвать что ли ?
Так проблема в том, что кучу таких пенальти ставили и признавали правильными, а в последних матчах наступы трактуют настолько неоднозначно, что это вызывает изумление.
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Йоахим Ференц
Ответ Кирилл
Я понимаю, если бы у Дивеева сначала был бы наступ на ногу Зобнина, а потом он выбил мяч - это пенальти. Но куда Игорю надо было девать ногу после того, как он оказался первым на мяче и выбил его ? Оторвать что ли ?
Это никого не волнует. Почему визави Комличенко,Тюкавина и Кузяева не задавали такие вопросы? И опять же пересмотрите пенальти в вашу пользу в игре с Уралом в Москве.
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ДудьСдулся
Г-промовское ЭСК разрешило так наступать на ноги спартаковцев...
Судьи приняли к сведению.
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Caniball
Ответ Кирилл
Я понимаю, если бы у Дивеева сначала был бы наступ на ногу Зобнина, а потом он выбил мяч - это пенальти. Но куда Игорю надо было девать ногу после того, как он оказался первым на мяче и выбил его ? Оторвать что ли ?
А куда надо было девать ногу Соболеву, когда он в центре поля сыграл в мяч, а потом попал в ногу игроку Ахмата?!
Но там была КК!!
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КБ Сергей
Ответ инок
Карасев все правильно разобрался с пенальти - Мозес успел пробросить мяч прежде чем его сбили, значит это фол, а в случае с Зобниным была обычная борьба за мяч и игрок ЦСКА успел к нему раньше, наступ был уже после того, как он мяч выбил
Да, всё правильно, но как выясняется, даже идентичные моменты можно трактовать по-разному, даже одному и тому же арбитру (Кукуяну, например) и ЭСК сможет оправдать оба противоположных решения.)))
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oddnoise
Интенсивность наступа уже измерили?
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Pavelaznaurov
Он же не оторвал ногу,значит не виновен…
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Киселевка
Ответ OldRedWhite
С кровью чтобы ! Как бифштекс ! Ибо, нет крови - нет пенальти )))
И кровь была, а пенальти не было!!! (матч с Ахматом)
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надеюсь, так и будет впредь все наступы будут продолжением игры, а не пенальти для кого-то...
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Spartakus1984
Ответ Назар Игорь
Зато он с лихвой компенсировал свою ошибку удалив Рошу и назначив сомнительный пенальти за 5 минут до конца.
И отменил читсый гол Игнатова.Но чего ты молчишь?
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Йоахим Ференц
В РПЛ в этом сезоне насчитал 14 таких пеналей, за менее очевидные "наступы"
+11
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DVS1
Да не было тут пенальти никак!
А вот во втором моменте(на Мозесе) по современным дурацким правилам был, реально удар по ноге. То что игрок даже не угрожает воротам и наказание несоизмеримо понятно, но сейчас вот так в этом футболе.
Карасев разобрался со всеми голевыми эпизодами, оба гола из офсайдов отменены правльно. С "письками" только вот не вышло, надо было и Соболя и бразильца сразу на карточки садить, тут упустил, но это мелочи
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