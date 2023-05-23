ЭСК считает, что Карасев верно не дал пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнину: «В таких ситуациях нужно продолжать игру»

ЭСК согласна с решением не назначать пенальти в ворота ЦСКА после падения Романа Зобнина.

На 82-й минуте защитник армейцев наступил на ногу хавбеку « » в собственной штрафной. Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, принял решение не назначать пенальти.

«И в штрафной площади, и в середине поля – всем судьям были даны инструкции по подобным ситуациям. Когда два футболиста делают движение к мячу, и игрок, который играет в мяч, отпускает ногу, после чего происходит такой случайный наступ из‑за того, что ему некуда ставить ногу, а также он не делает дополнительного усилия, то в таких ситуациях нужно продолжать игру.

Члены ЭСК РФС считают, что 11‑метровый удар не должен назначаться», – сказал представитель экспертно-судейской комиссии Николай Иванов.

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