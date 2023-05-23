ЭСК считает, что Карасев верно не дал пенальти за наступ Дивеева на ногу Зобнину: «В таких ситуациях нужно продолжать игру»
ЭСК согласна с решением не назначать пенальти в ворота ЦСКА после падения Романа Зобнина.
На 82-й минуте защитник армейцев Игорь Дивеев наступил на ногу хавбеку «Спартака» в собственной штрафной. Главный судья Сергей Карасев, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не назначать пенальти.
«И в штрафной площади, и в середине поля – всем судьям были даны инструкции по подобным ситуациям. Когда два футболиста делают движение к мячу, и игрок, который играет в мяч, отпускает ногу, после чего происходит такой случайный наступ из‑за того, что ему некуда ставить ногу, а также он не делает дополнительного усилия, то в таких ситуациях нужно продолжать игру.
Члены ЭСК РФС считают, что 11‑метровый удар не должен назначаться», – сказал представитель экспертно-судейской комиссии Николай Иванов.
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Но куда Игорю надо было девать ногу после того, как он оказался первым на мяче и выбил его ? Оторвать что ли ?
Я впервые увидел, что за такое удаляют.
Здесь же наступ, с которыми нещадно борются и дают желтые и пенальти.
Как бифштекс !
Ибо, нет крови - нет пенальти )))
вот на этой оговорочке всё и держится.
И только судьи и ЭСК будут решать про эту "дополнительность".
Наступили бы так на Малкома--Карась(Кукуляк, Кукуян, Чистяков..) поставили бы пенальти и ЭСК поддержало бы это решение.
Судьи приняли к сведению.
Но там была КК!!
А вот во втором моменте(на Мозесе) по современным дурацким правилам был, реально удар по ноге. То что игрок даже не угрожает воротам и наказание несоизмеримо понятно, но сейчас вот так в этом футболе.
Карасев разобрался со всеми голевыми эпизодами, оба гола из офсайдов отменены правльно. С "письками" только вот не вышло, надо было и Соболя и бразильца сразу на карточки садить, тут упустил, но это мелочи