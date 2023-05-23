Дочь Пеле поддержала Винисиуса: «Инфантино сказал, что попросит каждую страну назвать стадион в честь моего отца. Но что, если его наследием станет закон или движение против расизма?»

Теги Реал Мадрид ФИФА Пеле Джанни Инфантино Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Дочь Пеле предложила назвать в честь ее отца движение против расизма.

«На похоронах моего папы президент ФИФА Джанни Инфантино подошел ко мне и сказал: «Я собираюсь попросить каждую страну этого мира назвать стадион в честь вашего отца».

Я думаю, что это прекрасное и заслуженное предложение, правда.

Но что, если бы наследием моего отца стал не стадион, а движение или закон, какое-то ощутимое действие против расизма? Такое, чтобы Винисиусу Жуниору сегодня не пришлось проходить через то, через что мой папа прошел в 1958 году.

Я не хочу, чтобы наследием моего отца был стадион. Мне нравятся стадионы, я очень признательна. Но если вы назовете стадион в честь него, то, может, будет и еще какой-то компонент, направленный на борьбу с расовым неравенством?

То, что люди до сих пор легко отделываются, совершая такие вещи, как в случае с Винисиусом, просто безумно. Испании должно быть стыдно. Ла Лиге должно быть стыдно. «Реалу» должно быть стыдно за то, что он не вступается за игрока», – сказала Кели Насименто.

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34 комментария

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Понеслась душа в рай.
А ещё твоего отца называли "Черным королём ", как Эйсебио "Черной жемчужиной"(спойлер: они чернокожие), погнали раздувать повестку
+36
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Fma wozo
Как в песне. Запрещенные барабанщики** Мертвая змея не шипит
Не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в баскетбол
Только мертвый негр не идет играть в баскетбол

Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что,
+19
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+18
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Blaumerc
<<Испании должно быть стыдно, Ла лиге должно быть стыдно, Реалу должно быть стыдно за то что он не вступается за игрока>>
что ещё должна была сделать страна, лига или Мадрид?
уже опознали и задержали одного из кричавших, задержали тех кто повесил куклу на мосту, все уже всех гнобят за это. что ещё хотят эти обиженные? может хотят чтобы за высказывания пары дурачков, их прилюдно казнили на городской площади? совсем уже поехавшие с этими ранимыми чёрными
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rigobersong
Ох уж эти Испанские расисты!

Иньяки Мардонес помог Уильямсам переехать в квартиру, которую нашла благотворительная организация. Нашел врача, который следил бы за беременностью, и привел в порядок документы. Католическая церковь, где вел службы Мардонес, обеспечивала беженцев едой и другими предметами первой необходимости. Священник сам поймал такси, чтобы отвезти их в роддом, когда у Марии начались схватки. Об имени мама и папа даже не думали. Сына назвали в честь священника Иньяки, который помогал семье на каждом шагу.
+8
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Семён Жуйло
Раздули обиду негра до вселенских масштабов. Весь мир теперь должен стыдиться, что не похож на Винисиуса. Испанию заставят вставать на колени в честь разобиженного?
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Новый Орлеан
Ответ Fma wozo
Как в песне. Запрещенные барабанщики** Мертвая змея не шипит Не щебечет дохлый щегол Мертвый негр не идет играть в баскетбол Только мертвый негр не идет играть в баскетбол Ай-я-я-яй! Убили негра Убили негра. Убили Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что,
А мама осталась одна
Мама привела колдуна
Он ударил в тамтам, и Билли встал и пошёл
Даже мёртвый негр услышал тамтам и пошёл
+6
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Tornado S
Ответ Ranzhur Pinoev
Поддержка Винисиусу, нет расизму
))))???))))))😁
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Этот Райола хочет денег
Скоро видимо в шахматах перекрасят белые и черные фигуры. В голубой и темнокожий цвет
+3
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Давид Agabekyan
Ответ deadjoker
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Пеле это как раз отрицание повсеместного расизма. Если бы все расисты почему король футбола - чернокожий? Не логично как-то
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Кашшай Чакырович
Ответ ZamoRano
Кто бы что ни говорил, но ресурсы Переса действительно безграничны, привлечь к простой потасовке на матче президента пятой по площади страны мира и глав транснациональных корпораций - это филигранно!🤣🔥
Он вхож в альпийский клуб ,те общается с хозяевами денег ,поэтому он эти кубки кашшаи покупает через раз ! По сути обычный преступник !
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ts_vlad
Ответ rigobersong
Ох уж эти Испанские расисты! Иньяки Мардонес помог Уильямсам переехать в квартиру, которую нашла благотворительная организация. Нашел врача, который следил бы за беременностью, и привел в порядок документы. Католическая церковь, где вел службы Мардонес, обеспечивала беженцев едой и другими предметами первой необходимости. Священник сам поймал такси, чтобы отвезти их в роддом, когда у Марии начались схватки. Об имени мама и папа даже не думали. Сына назвали в честь священника Иньяки, который помогал семье на каждом шагу.
Забыл написать, как 25 января 2020 Иньяки пожаловался на расистские выкрики с трибун. Но нет, «это же только Винисиуса оскорбляют, больше никого, значит никакого проявления расизма нет»
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Оригинальный Ник
Ответ Vlad Emelin
Представляю где-нибудь в Саратове стадион имени Пеле))
Стадион имени Сапогова будет эстетичнее
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Добрый Ретроград
Назвать стадион именем Пеле - замечательно. Главное, чтоб не Винисуса.
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Saint Blond
Хорошо, а типо что конкретно вот такие люди хотят? Закон что нельзя быть расистом, или чип в голову который током бьет за каждую расисткую мысль? Шовинизм в абсолютно каждом с рождения, а они думают что если пись*и научились женщинам приделывать, то могут природу обмануть.
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ZamoRano
Кто бы что ни говорил, но ресурсы Переса действительно безграничны, привлечь к простой потасовке на матче президента пятой по площади страны мира и глав транснациональных корпораций - это филигранно!🤣🔥
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Вечно в бане
Так, уже и тень Пеле приплели, ко всему этому бардаку.

Давайте примем сто одинаковых законов против расизма, и назовём их в честь разных великих людей. Причём необязательно чернокожих.
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cmorblr
🙄🙄🙄
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окечуква
Через что ее папе пришлось пройти в 1958? Стать чемпионом мира? Она не очень-то жалует Винисиуса, если не желает ему подобного.
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Ростов-на-Дону
Шла б на кухню к маме Чоли.
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Slanselap
Ответ Vlad Emelin
Представляю где-нибудь в Саратове стадион имени Пеле))
Прикольно будет, если к этому стадиону еще и дороги расширят в Саратове, особенно Московскую улицу, то прям ура будет.
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Ответ Феоктист
Да, тут все понятно, одно дело что, Соболева тут мерзавцем много раз назвали, другое дело, что, допустим, его где- нибудь в Грозном бы назвали русским скотом, есть разница? Так и тут. Тут много ума не надо, чтоб понять разницу.
Хмм, хороший пример. Как и про орков тут изъясняются некоторые комментаторы.
Так гораздо доступнее. (И если бы там меня назвали русской жемчужиной, то гордился бы, потому что заслужил чем-то. Если бы так, как ты сказал, то противно, да)

Дело в том, что расизм в отношении негров для нас как-то очень далеко, поэтому мы его не понимаем.
В сборной универа была пара парней, приехавших учиться из Африки - как-то и шоколадками никто не называл, какие-то игровые провалы с их стороны комментировались на русском и английском, с кучей матюков, но без всего этого. Любой другой игрок за косяки получал таких же словесных люлей.
Вот реально, когда видел, что чернокожего парня эта тема сильно задевает: тоже во времена универа поигрывал в одну браузерку, где на форуме познакомился с ровесником из Одессы. Сначала заказывал у него переводы (он оказывал такие услуги фрилансера-переводчика, как носитель языка), потом уже начали общаться в Скайпе голосом, да и вообще подружились. Я просил его немного подтянуть разговорный английский, поэтому по-английски общались, как вдруг! На форуме игры кто-то запостил анекдот про негров и у него вдруг бомбануло. Матов наслушался(он и в игре понаписал, что бан на полгода получил, и то легко отделался)..., будто я всему виной, пока он не остыл и не сказал, что вообще-то сам чернокожий. Это было через года полтора после начала общения.
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Феоктист
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Понеслась душа в рай. А ещё твоего отца называли "Черным королём ", как Эйсебио "Черной жемчужиной"(спойлер: они чернокожие), погнали раздувать повестку
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Феоктист
Ответ Феоктист
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Да, уж, интересно, сколько обиженных ещё проминусуют. Пересчёт пошёл. Интересно, назвать обезьяной нормально, а скотиной нельзя. В чем ваши проблемы обиженные? Кто нибудь понойте в ответ.
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Ответ Феоктист
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Скoтина - это грубость. Вот Эдмундо своё прозвище (Скoтина, Животное) полностью заслужил своими выходками.
Жемчужина - это ценность, это украшение, которым гордились.
Черный король - он черный и он КОРОЛЬ. Это ли не признание его заслуг?
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Феоктист
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Скoтина - это грубость. Вот Эдмундо своё прозвище (Скoтина, Животное) полностью заслужил своими выходками. Жемчужина - это ценность, это украшение, которым гордились. Черный король - он черный и он КОРОЛЬ. Это ли не признание его заслуг?
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