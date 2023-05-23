Дочь Пеле поддержала Винисиуса: «Инфантино сказал, что попросит каждую страну назвать стадион в честь моего отца. Но что, если его наследием станет закон или движение против расизма?»

Дочь Пеле предложила назвать в честь ее отца движение против расизма.

«На похоронах моего папы президент ФИФА Джанни Инфантино подошел ко мне и сказал: «Я собираюсь попросить каждую страну этого мира назвать стадион в честь вашего отца».

Я думаю, что это прекрасное и заслуженное предложение, правда.

Но что, если бы наследием моего отца стал не стадион, а движение или закон, какое-то ощутимое действие против расизма? Такое, чтобы сегодня не пришлось проходить через то, через что мой папа прошел в 1958 году.

Я не хочу, чтобы наследием моего отца был стадион. Мне нравятся стадионы, я очень признательна. Но если вы назовете стадион в честь него, то, может, будет и еще какой-то компонент, направленный на борьбу с расовым неравенством?

То, что люди до сих пор легко отделываются, совершая такие вещи, как в случае с Винисиусом, просто безумно. Испании должно быть стыдно. Ла Лиге должно быть стыдно. « » должно быть стыдно за то, что он не вступается за игрока», – сказала Кели Насименто.

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