Дочь Пеле поддержала Винисиуса: «Инфантино сказал, что попросит каждую страну назвать стадион в честь моего отца. Но что, если его наследием станет закон или движение против расизма?»
Дочь Пеле предложила назвать в честь ее отца движение против расизма.
«На похоронах моего папы президент ФИФА Джанни Инфантино подошел ко мне и сказал: «Я собираюсь попросить каждую страну этого мира назвать стадион в честь вашего отца».
Я думаю, что это прекрасное и заслуженное предложение, правда.
Но что, если бы наследием моего отца стал не стадион, а движение или закон, какое-то ощутимое действие против расизма? Такое, чтобы Винисиусу Жуниору сегодня не пришлось проходить через то, через что мой папа прошел в 1958 году.
Я не хочу, чтобы наследием моего отца был стадион. Мне нравятся стадионы, я очень признательна. Но если вы назовете стадион в честь него, то, может, будет и еще какой-то компонент, направленный на борьбу с расовым неравенством?
То, что люди до сих пор легко отделываются, совершая такие вещи, как в случае с Винисиусом, просто безумно. Испании должно быть стыдно. Ла Лиге должно быть стыдно. «Реалу» должно быть стыдно за то, что он не вступается за игрока», – сказала Кели Насименто.
Уволен судья ВАР с матча «Валенсия» – «Реал». Он не показал главному арбитру удушающий прием на Винисиусе
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
А ещё твоего отца называли "Черным королём ", как Эйсебио "Черной жемчужиной"(спойлер: они чернокожие), погнали раздувать повестку
Не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в баскетбол
Только мертвый негр не идет играть в баскетбол
Ай-я-я-яй! Убили негра
Убили негра. Убили
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что,
что ещё должна была сделать страна, лига или Мадрид?
уже опознали и задержали одного из кричавших, задержали тех кто повесил куклу на мосту, все уже всех гнобят за это. что ещё хотят эти обиженные? может хотят чтобы за высказывания пары дурачков, их прилюдно казнили на городской площади? совсем уже поехавшие с этими ранимыми чёрными
Иньяки Мардонес помог Уильямсам переехать в квартиру, которую нашла благотворительная организация. Нашел врача, который следил бы за беременностью, и привел в порядок документы. Католическая церковь, где вел службы Мардонес, обеспечивала беженцев едой и другими предметами первой необходимости. Священник сам поймал такси, чтобы отвезти их в роддом, когда у Марии начались схватки. Об имени мама и папа даже не думали. Сына назвали в честь священника Иньяки, который помогал семье на каждом шагу.
Мама привела колдуна
Он ударил в тамтам, и Билли встал и пошёл
Даже мёртвый негр услышал тамтам и пошёл
Давайте примем сто одинаковых законов против расизма, и назовём их в честь разных великих людей. Причём необязательно чернокожих.
Так гораздо доступнее. (И если бы там меня назвали русской жемчужиной, то гордился бы, потому что заслужил чем-то. Если бы так, как ты сказал, то противно, да)
Дело в том, что расизм в отношении негров для нас как-то очень далеко, поэтому мы его не понимаем.
В сборной универа была пара парней, приехавших учиться из Африки - как-то и шоколадками никто не называл, какие-то игровые провалы с их стороны комментировались на русском и английском, с кучей матюков, но без всего этого. Любой другой игрок за косяки получал таких же словесных люлей.
Вот реально, когда видел, что чернокожего парня эта тема сильно задевает: тоже во времена универа поигрывал в одну браузерку, где на форуме познакомился с ровесником из Одессы. Сначала заказывал у него переводы (он оказывал такие услуги фрилансера-переводчика, как носитель языка), потом уже начали общаться в Скайпе голосом, да и вообще подружились. Я просил его немного подтянуть разговорный английский, поэтому по-английски общались, как вдруг! На форуме игры кто-то запостил анекдот про негров и у него вдруг бомбануло. Матов наслушался(он и в игре понаписал, что бан на полгода получил, и то легко отделался)..., будто я всему виной, пока он не остыл и не сказал, что вообще-то сам чернокожий. Это было через года полтора после начала общения.
Жемчужина - это ценность, это украшение, которым гордились.
Черный король - он черный и он КОРОЛЬ. Это ли не признание его заслуг?