Ривалдо о расизме в отношении Винисиуса: «Меня тоже называли «обезьяной», но я делал вид, что не замечаю – и все думали, что меня не задевает. Уходить из «Реала» необязательно»

Ривалдо считает, что Винисиусу не стоит покидать «Реал» из-за расистских оскорблений.

Вингер « » подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на «Месталье» во время матча 35-го тура . После матча появилась информация о том, что окружение советует ему покинуть «Реал».

«Меня тоже называли «обезьяной». Я слышал это, подходя к угловому флажку, иногда – выходя из автобуса. Каждый реагирует по-своему. Я не смотрел – делал вид, что не замечаю этого. Возможно, это заставило всех думать, что меня это не задевает. Со мной это происходило не на том уровне, на котором сейчас происходит с Винисиусом.

Ему не обязательно покидать «Реал». Ему стоит продолжать играть на таком же высоком уровне. Возможно, проведение игр на закрытых стадионах без болельщиков поможет сократить масштабы происходящего. В мире много плохих людей», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной .

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