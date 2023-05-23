Ривалдо о расизме в отношении Винисиуса: «Меня тоже называли «обезьяной», но я делал вид, что не замечаю – и все думали, что меня не задевает. Уходить из «Реала» необязательно»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Ривалдо Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ривалдо считает, что Винисиусу не стоит покидать «Реал» из-за расистских оскорблений.

Вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на «Месталье» во время матча 35-го тура Ла Лиги. После матча появилась информация о том, что окружение Винисиуса советует ему покинуть «Реал».

«Меня тоже называли «обезьяной». Я слышал это, подходя к угловому флажку, иногда – выходя из автобуса. Каждый реагирует по-своему. Я не смотрел – делал вид, что не замечаю этого. Возможно, это заставило всех думать, что меня это не задевает. Со мной это происходило не на том уровне, на котором сейчас происходит с Винисиусом.

Ему не обязательно покидать «Реал». Ему стоит продолжать играть на таком же высоком уровне. Возможно, проведение игр на закрытых стадионах без болельщиков поможет сократить масштабы происходящего. В мире много плохих людей», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии.

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105 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Все аплодисменты мира этому высказыванию.
+180
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Влад161
истина, и по-сути, очевидный совет Винисиусу.
+70
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Lavinka
Ещё одно доказательство что "те" игроки были умнее нынешних .
+70
-7
+63
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Очки Дани Алвеса
Все аплодисменты мира этому высказыванию.
Старая школа. Настоящие мужики! Не то что нынешние плаксы
+62
-10
+52
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Sergio666
Ривалдо в Барсе - игнорировал расистов
Дани Алвес в Барсе - сожрал брошенный в него банал и гол забил потом (или голевую отдал, уже подзабылось...)
Винисиус в Реале - обижен на весь мир и хочет уйти из клуба
+17
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Фут.Боль
Если человек не считает себя обезьяной, то и реагировать на это не будет.
+27
-12
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Nike of FW
согласно мистера Тебаса (фаната реала): 8 из 9 зафиксированных случаев расизма в ла лиге в этом сезоне связаны с Винисиусом.
twitter.com/Tebasjavier/status/1660745447755993096
Тут два варианта, либо все расисты Испании не любят одного Винисиуса , либо другие случаи не фиксируются.

для обоих вариантов хочется пояснений - "Почему?!"
+28
-13
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Ихарь Окенфэйлов
Это игроки старой школы. Они не были такими капризными и избаловаными, и предпочитали отвечать на глупости не соплями и слезами в интернетах, а игрой на поле. Это и более по мужски, и более эффективно со всех точек зрения.
+13
-2
+11
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Tiestorzn17
Обзывали и обзывают всех и вся, любого кто хоть как то отличается. Жирный ты, черный, азиат, гей, прыщавый, очкарик или одет не так - это было, есть и будет.
И только одна сопля мадридская решила что он превыше всего, его негра, нельзя называть негром. Ну платочек дайте и пендаля, королева мля
+18
-9
+9
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Пирс Морган
Ривалдо сказал как отрезал, самые дельные мысли за два дня
+8
-2
+6
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rizhik
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Старая школа. Настоящие мужики! Не то что нынешние плаксы
Турки с ЧМ 2002 не согласны
+4
0
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Экспертное мнение
Вообще, интересно разыграли карту с Винисусом, по сути твори любой беспредел, а если вдруг ответка, то просто обвиняй всех вокруг в расизме)) Красиво устроился. Такой рычаг Реал ни за что не отпустит, через него могут давить теперь на федерацию, судей, если что - вы все расисты! За жест Леве дали дискву, а тут глядишь Вини отмажут за удар, и где расизм в таком случае?
+12
-8
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Tun
Ответ Makar Tert
Тебе не кажется что дело в Испании, в той же ЛЧ последний похожий инцидент был с судьей когда он назвал игрока чёрным пару сезонов назад. Власти Ла лиги бездействует
В Испании много чёрных, почему жалуется только один? Много испанских клубов играют в Европе, почему от соперников нет жалоб?
+5
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Tun
Ответ Очки Дани Алвеса
Все аплодисменты мира этому высказыванию.
За то, что предлагает стадионы без зрителей оставить?
+13
-9
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Born is the King
В реал бы ещё Лукаку и Яя Туре. Вместе с Винисиусом, Рюдигером сделали бы игрушку против расизма из Сегунды
+4
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Том Мунтян
Ответ Adam Almurzaev
Потому что Винисиус реагирует? Зачем кому кричать если тот не реагирует как Менди в прошлом сезоне? И да, Ла Лига вывесила официальное количество расизм моментов в этом сезоне, и там далеко не Винисиус, там есть игроки с которыми это повторялось дважды в этом сезоне помимо Вини. Проверь.
Кому ты предлагаешь проверить?)
Челу абсолютно пох на любые доводы, ему важно настрочить свой высер)
+4
-1
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filippa
Ответ Eduard Rastryopin
По-мужски? Серьезно? Если тебя чморят и оскорбляют,то ты просто проходишь мимо,притворившись,что ты в домике? Так настоящие мужики себя ведут?
не парься ты не поймешь.
+4
-1
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Ashkharabar
Ответ Том Мунтян
Комментарий удален модератором
Правильно, только педалируется не общая проблема оскорбления и буллинга, а тема расизма.
В случае с Винисиусом маргинальная часть фанатов использует то, что на него действует - цвет кожи (в других случаях, Анчелотти перечислил: «Сукин сын, педик, чтоб твоя мать умерла», можно добавить оскорбления жены и т.д.)
+3
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инок
Наконец-то здравое высказывания по этому поводу.
Молодец Ривалдо.
+3
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Adam Almurzaev
Ответ Nike of FW
согласно мистера Тебаса (фаната реала): 8 из 9 зафиксированных случаев расизма в ла лиге в этом сезоне связаны с Винисиусом. twitter.com/Tebasjavier/status/1660745447755993096 Тут два варианта, либо все расисты Испании не любят одного Винисиуса , либо другие случаи не фиксируются. для обоих вариантов хочется пояснений - "Почему?!"
Потому что Винисиус реагирует? Зачем кому кричать если тот не реагирует как Менди в прошлом сезоне? И да, Ла Лига вывесила официальное количество расизм моментов в этом сезоне, и там далеко не Винисиус, там есть игроки с которыми это повторялось дважды в этом сезоне помимо Вини. Проверь.
+9
-7
+2
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Tiestorzn17
Обзывали и обзывают всех и вся, любого кто хоть как то отличается. Жирный ты, черный, азиат, гей, прыщавый, очкарик или одет не так - это было, есть и будет. И только одна сопля мадридская решила что он превыше всего, его негра, нельзя называть негром. Ну платочек дайте и пендаля, королева мля
Мне как узбеку, который переехал в РФ ясно одно, ни один образованный и адекватный человек не будет называть меня "******", этим занимаются обычно не самые интеллектуальные люди общества, но даже если так, я всегда смеюсь и шучу над своим происхождением, поверьте, когда люди понимают что тебя это не задевает, это прекращается через пару минут)
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аффтар жжёт
Да сколько можно это обсасывать??!
+1
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Азиз Ибодуллаев
Ответ tampa-bay
Не всегда так что человек видя что не реагируешь, прекрашает, многие наоборот воспринимают это как безнаказанность и вседозволенность и начинают борзеть еще больше
Мне вообще пофиг, правда)
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tampa-bay
Ответ Азиз Ибодуллаев
Мне как узбеку, который переехал в РФ ясно одно, ни один образованный и адекватный человек не будет называть меня "******", этим занимаются обычно не самые интеллектуальные люди общества, но даже если так, я всегда смеюсь и шучу над своим происхождением, поверьте, когда люди понимают что тебя это не задевает, это прекращается через пару минут)
Не всегда так что человек видя что не реагируешь, прекрашает, многие наоборот воспринимают это как безнаказанность и вседозволенность и начинают борзеть еще больше
+1
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Азиз Ибодуллаев
Ответ abrbal
сколько их было тысяч 20?
Кого их?
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