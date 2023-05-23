Ривалдо о расизме в отношении Винисиуса: «Меня тоже называли «обезьяной», но я делал вид, что не замечаю – и все думали, что меня не задевает. Уходить из «Реала» необязательно»
Ривалдо считает, что Винисиусу не стоит покидать «Реал» из-за расистских оскорблений.
Вингер «Реала» подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на «Месталье» во время матча 35-го тура Ла Лиги. После матча появилась информация о том, что окружение Винисиуса советует ему покинуть «Реал».
«Меня тоже называли «обезьяной». Я слышал это, подходя к угловому флажку, иногда – выходя из автобуса. Каждый реагирует по-своему. Я не смотрел – делал вид, что не замечаю этого. Возможно, это заставило всех думать, что меня это не задевает. Со мной это происходило не на том уровне, на котором сейчас происходит с Винисиусом.
Ему не обязательно покидать «Реал». Ему стоит продолжать играть на таком же высоком уровне. Возможно, проведение игр на закрытых стадионах без болельщиков поможет сократить масштабы происходящего. В мире много плохих людей», – сказал бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии.
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Дани Алвес в Барсе - сожрал брошенный в него банал и гол забил потом (или голевую отдал, уже подзабылось...)
Винисиус в Реале - обижен на весь мир и хочет уйти из клуба
twitter.com/Tebasjavier/status/1660745447755993096
Тут два варианта, либо все расисты Испании не любят одного Винисиуса , либо другие случаи не фиксируются.
для обоих вариантов хочется пояснений - "Почему?!"
И только одна сопля мадридская решила что он превыше всего, его негра, нельзя называть негром. Ну платочек дайте и пендаля, королева мля
Челу абсолютно пох на любые доводы, ему важно настрочить свой высер)
В случае с Винисиусом маргинальная часть фанатов использует то, что на него действует - цвет кожи (в других случаях, Анчелотти перечислил: «Сукин сын, педик, чтоб твоя мать умерла», можно добавить оскорбления жены и т.д.)
Молодец Ривалдо.