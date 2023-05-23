Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин не допущены до ЧМ. 23 спортсмена из России и Беларуси получили допуск

Теги сборная России тхэквондо Владислав Ларин Максим Храмцов Единоборства

World Taekwondo допустила 23 спортсмена из России и Беларуси к ЧМ в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку.

На турнире будут даваться квалификационные очки для участия в Олимпиаде-2024 в Париже. 

«23 спортсмена были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трехэтапного процесса проверки, установленного Всемирным советом тхэквондо 3 апреля.

По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию о полном соблюдении условий участия.

Допуск двух спортсменов был отклонен после того, как комиссия по рассмотрению заявок определила, что они не соответствуют критериям», – сообщается на официальном сайте World Taekwondo.

По информации Inside the Games, к соревнованиям не допущены олимпийские чемпионы Токио-2020 Владислав Ларин и Максим Храмцов

39 комментариев

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Андрей Балабаев
Те же критерии что и у фехтовальщиков-лучших не пускают
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Андрей Балабаев
Ответ Russ Ivan
Что за декларация? Пусть все участники поголовно подписывают...
Сейчас тут объяснят, что это особый случай. Это же не демократический напалм во Въетнаме, так и не найденное химоружие в Ираке, бомбардировки Белграда. Западные страны напоминают старую проститутку, прошедшую сотни оргий, которая возмущается, что у девушки на улице юбка выше колена
+20
-7
+13
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Светлана Менова
Олимпийские чемпионы не соответствуют критериям, ну понятно. 🤡

Клоуны.
+13
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Зубы Дзюбы
Ответ Atsuktuvas
Стакан наполовину пустой или на 23 спортсмена полный ?
Нормально. Примерно по принципу допустить сборную Норвегии куда-то без Холанда и Эдегора
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Андрей Балабаев
Ответ pyatachyok
Скорее лучших либо используют для пропаганды, либо прибирает под свое крылышко минобороны.
У нас же такие медийные тхэквондисты, чтобы их в пропаганде использовать. А место тренировок вообще бредовый критерий. Завтра скажут на улице, тоже выполнять эту чушь?
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dimonivanov
критерий для допуска один - отстутствие перспектив на соревнованиях
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Андрей Балабаев
Ответ Ярик01
Есть выбор, не выполнять. Только зачем тогда заявку подавать и ныть о несправедливости.
То есть когда людям указывают где им можно тренироваться, а где нет, то это справедливо? В современных спортивных центрах запад не устраивает. Видимо в сараях можно. А не пойти ли им со своими критериями.
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Hyperion82
Недопуск был вполне предсказуем. О причинах писали ещё неделю назад.

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) решает, можно ли допускать российских олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина к участию в предстоящем чемпионате мира в Баку (Азербайджан, 29 мая – 5 июня), после того, как спортсмены «открыто поддержали специальную военную операцию на Украине». Об этом сообщает влиятельный информационный ресурс Inside the Games.

Союз тхэквондо России первоначально включил олимпийских чемпионов Токио-2020 в состав команды, которая выступит в столице Азербайджана в качестве нейтральных спортсменов. Однако это не значит, что Храмцов и Ларин выйдут на поединки, та как World Taekwondo в настоящее время проводит трёхэтапный процесс проверки, чтобы решить, сможет ли эта пара и другие спортсмены, «поддерживающие войну», участвовать в соревнованиях.

«Сначала проводится проверка национальной ассоциацией, за которой следует индивидуальное подтверждение спортсменами и вспомогательным персоналом, перед окончательной оценкой и утверждением комитетом по обзору», - сообщает Inside the Games.

В сообщении не указана точная дата завершения процесса, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.

Всемирную федерацию тхэквондо заинтересовало прошлогоднее видеопоздравление Храмцовым президента России Владимира Путина с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z, символ Вооружённых Сил РФ. Также Храмцов ставил лайки под постами известного бойца смешанного стиля Владимира Минеева в социальных сетях, который сегодня служит на Донбассе в российской армии.

Что касается Ларина, он, по мнению чиновников World Taekwondo, тоже публично выразил свое одобрение «вторжению России на Украину». Олимпийский чемпион снялся в видеоролике с просьбой к россиянам делать пожертвования в благотворительный фонд, взносы из которого пойдут на покупку медикаментов и боеприпасов.

В конце ролика также продемонстрирована буква Z.

В результате Ларин был обвинён украинской стороной в финансировании терроризма и против него планируется возбудить уголовное дело в соседней стране.

Отметим, что Всемирная федерация тхэквондо – одна из нескольких международных федераций, отменивших запрет на участие спортсменов России и Белоруссии в соревнованиях под своей эгидой после обращения со стороны Международного олимпийского комитета.

МОК рекомендует допускать россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных лиц при условии, что они не поддерживают войну и не связаны с вооружёнными силами.
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Андрей Балабаев
Ответ pyatachyok
А то стрелки у нас медийные — а вот Галкина, помнится, с экранов не сходила: оно и понятно, как раз стрелки (и тхэквондисты!) приносят первые медали.
А что надо стесняться своих спортивных побед? 🤣 Это что-то новое. Странно, почему американцы своими фэлпсами гордятся. Оружие пропаганды
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Федул Колотовкин
Ответ imaxim
А что, все страны сейчас ведут активные боевые действия с аннексией территории соседнего государства?
А что война без аннексии территории легитимна и в духе олимпийских ценностей?
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Андрей Балабаев
Ответ pyatachyok
Случай действительно особый: идет крайне редкая в наши времена захватническая война.
Один и тот же довод. Любая натовская агрессия под любым поводом всегда "справедлива". Просто расхреначивают страны. Поэтому им можно. Химоружие в Ираке нашли или я что-то пропустил?
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Зубы Дзюбы
Ответ imaxim
А что, все страны сейчас ведут активные боевые действия с аннексией территории соседнего государства?
Как это связано со спортом?
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Андрей Балабаев
Ответ Koulmann
Ну, если в детали не вдаваться и жрать пропагандистский доширак, то так и есть. Думать не надо, все в рот положили и ведь вкусно! Как раз ложиться на психологию вечной обиженки. А если мозг включить и подумать, поискать причины, почитать мотивировку, почему не допускают этих ребят? С Олимпийскими чемпионами что обычно бывает? После Олимпиады?
Как что, их поздравляют в своей стране, как и во всём мире. Ни разу не видел чтобы в штаты или Европу спортсмены после побед тайком ночью возвращались
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Hyperion82
Ответ Андрей Балабаев
Сам у себя спрашиваешь? Ты видимо и смысл не понимаешь. Тут про дискриминацию, которая почему-то не применялась к блоку натовских убийц и террористов за развязанные ими войны с огромным количеством жертв и беженцев по надуманным поводам.
В странах НАТО от спортсменов не требуется безоговорочная поддержка действий правительства в обмен на государственное финансирование. Именно ни один западный атлет не может отвечать за действия правительства.
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Андрей Балабаев
Ответ Hyperion82
Всемирную федерацию тхэквондо заинтересовало прошлогоднее видеопоздравление Храмцовым президента России Владимира Путина с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z, символ Вооружённых Сил РФ. Также Храмцов ставил лайки под постами известного бойца смешанного стиля Владимира Минеева в социальных сетях, который сегодня служит на Донбассе в российской армии. Что касается Ларина, он, по мнению чиновников World Taekwondo, тоже публично выразил свое одобрение «вторжению России на Украину». Олимпийский чемпион снялся в видеоролике с просьбой к россиянам делать пожертвования в благотворительный фонд, взносы из которого пойдут на покупку медикаментов и боеприпасов. В конце ролика также продемонстрирована буква Z. В результате Ларин был обвинён украинской стороной в финансировании терроризма и против него планируется возбудить уголовное дело в соседней стране.
Как поддержали юные российские фигуристки? Ничего такого не делали, а всё равно их не пускают. Что тут найдёшь в оправдание. Хотя тут всё ясно. Бездарности которые на чемпионате России и в десятку бы не вошли получают свои незаслуженные медальки.
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Андрей Балабаев
Ответ imaxim
Почему не на фронте?
Сам у себя спрашиваешь? Ты видимо и смысл не понимаешь. Тут про дискриминацию, которая почему-то не применялась к блоку натовских убийц и террористов за развязанные ими войны с огромным количеством жертв и беженцев по надуманным поводам.
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Андрей Балабаев
Ответ Федул Колотовкин
А что война без аннексии территории легитимна и в духе олимпийских ценностей?
Им не докажешь. Они и за холокост готовы каяться вместо немцев
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Зубы Дзюбы
Ответ Koulmann
В Норвегии разве что-то случилось?
Я к примеру подхода
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Андрей Балабаев
Ответ Mypta3uh23
Почему вам так нравится апеллировать прошлыми событиями? Но например Финнов вы называете пособниками фашизма, за помощь в оккупации Ленинграда, тут же забывая почему у Финнов не было повода помогать советам
Многие события уже на моей памяти произошли. Никаких санкций не помню. А финнов помогать никто и не просил
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pyatachyok
Ответ Андрей Балабаев
Сейчас тут объяснят, что это особый случай. Это же не демократический напалм во Въетнаме, так и не найденное химоружие в Ираке, бомбардировки Белграда. Западные страны напоминают старую проститутку, прошедшую сотни оргий, которая возмущается, что у девушки на улице юбка выше колена
Случай действительно особый: идет крайне редкая в наши времена захватническая война.
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pyatachyok
Ответ Андрей Балабаев
У нас же такие медийные тхэквондисты, чтобы их в пропаганде использовать. А место тренировок вообще бредовый критерий. Завтра скажут на улице, тоже выполнять эту чушь?
А то стрелки у нас медийные — а вот Галкина, помнится, с экранов не сходила: оно и понятно, как раз стрелки (и тхэквондисты!) приносят первые медали.
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cnfc
...трехэтапного процесса проверки....должны будут подписать декларацию о полном соблюдении условий участия.... комиссия по рассмотрению заявок... они не соответствуют критериям

прочитал. позорище. прям как рабов отбирают. еще зубы им покажи.
интересно а сами то...ну которых отбирают, как они? Ничего не екается? неужели не понимают что никакая олимпиада России не светет пока СВО!
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Russ Ivan
Что за декларация? Пусть все участники поголовно подписывают...
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