Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин не допущены до ЧМ. 23 спортсмена из России и Беларуси получили допуск
World Taekwondo допустила 23 спортсмена из России и Беларуси к ЧМ в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку.
На турнире будут даваться квалификационные очки для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.
«23 спортсмена были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трехэтапного процесса проверки, установленного Всемирным советом тхэквондо 3 апреля.
По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию о полном соблюдении условий участия.
Допуск двух спортсменов был отклонен после того, как комиссия по рассмотрению заявок определила, что они не соответствуют критериям», – сообщается на официальном сайте World Taekwondo.
По информации Inside the Games, к соревнованиям не допущены олимпийские чемпионы Токио-2020 Владислав Ларин и Максим Храмцов.
Клоуны.
Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) решает, можно ли допускать российских олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина к участию в предстоящем чемпионате мира в Баку (Азербайджан, 29 мая – 5 июня), после того, как спортсмены «открыто поддержали специальную военную операцию на Украине». Об этом сообщает влиятельный информационный ресурс Inside the Games.
Союз тхэквондо России первоначально включил олимпийских чемпионов Токио-2020 в состав команды, которая выступит в столице Азербайджана в качестве нейтральных спортсменов. Однако это не значит, что Храмцов и Ларин выйдут на поединки, та как World Taekwondo в настоящее время проводит трёхэтапный процесс проверки, чтобы решить, сможет ли эта пара и другие спортсмены, «поддерживающие войну», участвовать в соревнованиях.
«Сначала проводится проверка национальной ассоциацией, за которой следует индивидуальное подтверждение спортсменами и вспомогательным персоналом, перед окончательной оценкой и утверждением комитетом по обзору», - сообщает Inside the Games.
В сообщении не указана точная дата завершения процесса, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
Всемирную федерацию тхэквондо заинтересовало прошлогоднее видеопоздравление Храмцовым президента России Владимира Путина с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z, символ Вооружённых Сил РФ. Также Храмцов ставил лайки под постами известного бойца смешанного стиля Владимира Минеева в социальных сетях, который сегодня служит на Донбассе в российской армии.
Что касается Ларина, он, по мнению чиновников World Taekwondo, тоже публично выразил свое одобрение «вторжению России на Украину». Олимпийский чемпион снялся в видеоролике с просьбой к россиянам делать пожертвования в благотворительный фонд, взносы из которого пойдут на покупку медикаментов и боеприпасов.
В конце ролика также продемонстрирована буква Z.
В результате Ларин был обвинён украинской стороной в финансировании терроризма и против него планируется возбудить уголовное дело в соседней стране.
Отметим, что Всемирная федерация тхэквондо – одна из нескольких международных федераций, отменивших запрет на участие спортсменов России и Белоруссии в соревнованиях под своей эгидой после обращения со стороны Международного олимпийского комитета.
МОК рекомендует допускать россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных лиц при условии, что они не поддерживают войну и не связаны с вооружёнными силами.
прочитал. позорище. прям как рабов отбирают. еще зубы им покажи.
интересно а сами то...ну которых отбирают, как они? Ничего не екается? неужели не понимают что никакая олимпиада России не светет пока СВО!