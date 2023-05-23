Олимпийские чемпионы по тхэквондо Храмцов и Ларин не допущены до ЧМ. 23 спортсмена из России и Беларуси получили допуск

World Taekwondo допустила 23 спортсмена из России и Беларуси к ЧМ в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку.

На турнире будут даваться квалификационные очки для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

«23 спортсмена были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трехэтапного процесса проверки, установленного Всемирным советом тхэквондо 3 апреля.

По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию о полном соблюдении условий участия.

Допуск двух спортсменов был отклонен после того, как комиссия по рассмотрению заявок определила, что они не соответствуют критериям», – сообщается на официальном сайте World Taekwondo.

По информации Inside the Games, к соревнованиям не допущены олимпийские чемпионы Токио-2020 Владислав Ларин и .