Лучано Спаллетти уйдет из «Наполи» по окончании сезона.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на Il Mattino, главный тренер неаполитанцев сообщил о своем решении президенту клуба Аурелио Де Лаурентису две недели назад.

Спаллетти проинформировал об этом игроков команды перед матчем против «Интера» в 36-м туре Серии А (3:1).

Утверждается, что после ухода из «Наполи» Спаллетти сделает перерыв на один сезон, прежде чем приступать к работе с новой командой.

В этом сезоне « » под руководством впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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