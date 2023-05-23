Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» о решении уйти. Тренер сделает перерыв в работе на один сезон

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Лучано Спаллетти уйдет из «Наполи» по окончании сезона.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на Il Mattino, главный тренер неаполитанцев сообщил о своем решении президенту клуба Аурелио Де Лаурентису две недели назад. 

Спаллетти проинформировал об этом игроков команды перед матчем против «Интера» в 36-м туре Серии А (3:1). 

Утверждается, что после ухода из «Наполи» Спаллетти сделает перерыв на один сезон, прежде чем приступать к работе с новой командой. 

В этом сезоне «Наполи» под руководством Лучано впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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51 комментарий

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Fark
Спалетти все делает правильно, уходит на пике славы в Наполи. Так и нужно уходить. Ведь понимает, что уже такого уровня игры не будет - некоторых игроков продадут, а против некоторых научатся успешно играть
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Злобный Конь
Это правильно. Уходить надо победителем.
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Ихарь Окенфэйлов
Наверное имеет право. Это действительно исторический сезон, и великое достижение. Я честно признаться, за последние десятилетия так привык к победам Юве, Интера и Милана, что даже не представлял что на своём веку увижу скудетто Неаполя. Браво мистер!
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blaugrano
Кончается чемпионский Наполи. Летом ещё и лучшие активы распродадут. Уйти вовремя тоже искусство.
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Spartak ist besser
Ответ Wiley Fox
Куда теперь Газпром лысого шарлатана засунет? Уверен, что он до сих на зарплате у Газпрома аисит
Это уже совсем не умный троллинг. Надо меру знать.
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Spartak ist besser
Ну и правильно. Лучано чётко понимал перспективы этого Наполи, когда в прошлом сезоне 2 раза слил никакущему тогда Спартаку )))
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Don Merzavez
Ответ Милан 737...
Комментарий удален пользователем
Насчет топов я бы не был так категоричен - на "Ювентус" Аллегри смотреть тошно, почему бы не туда?
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Reanimation
Ждет звонок от Юве
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Aggrrist
Ответ Aggrrist
Луганск может даже после Анчелотти залезть в Реал или может ПСЖ. Думаю туда и метит.
Лучано*
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Dinamik1
В Динамо уходит.Пока это секрет
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Иван Пупкин
Нужно им попробовать Семака получить. Но сложно ( Всё-таки Сельдерей Баклажаныч самый успешный тренер Европы, сейчас нарасхват
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Dvin
Не думаю, что уходит сам. Команда на ходу, можно было попробовать побороться за ЛЧ в следующем сезоне. Уверен, что распродажи не будет. Сторговаться со старым итальянским мафиози практически нереально (Кулибали продавали лет 10). Как правило такие владельцы как Де Лаурентис жутко не сдержанные. Наверняка показал Лысому, кто главный там, а последний не стал терпеть
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Один живой
Странное решение. Впереди лига чемпионов, понятно, что у победы много отцов, а в случае поражения его во всем обвинят, но в этом и суть работы тренером.
+1
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Dikki Shelton
Через год у Анчелотти контракт заканчивается, так что все возможно.
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cektor
Лысый итальянский шарлатан проделал хорошую работу )
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Милан 737...
Очень зря и очень жаль что Спаллетти уйдёт из Наполи ...
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Макс Кидалов
Вообще Спаллетти мог бы завершить карьеру спокойно уже, он очень давно тренирует, добился больших успехов, чемпионство Зенита 2 раза и плей офф лч вывел первый раз в истории Зенита, чемпионство Наполи. Кстати и Наполи и Зенит Спаллетти могли бы дальше дойти в лч, опыта не хватило игрокам и уверенности что они могут это сделать. Наполи вообще должен был до финала доходить спокойно, это был сюрприз как они умудрились вылететь от мертвого Милана, а Зенит должен был тогда бенфику проходить, тоже не хватило опыта и уверенности, помню тот матч, зенит вышел изначально отбиваться и сидеть в защите, а так тот сезон они должны были до 1/4 доходить
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U
Увы это правильно. Наполи не удержится на этом уровне в следующем сезоне.
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sabur
Ответ Один живой
Странное решение. Впереди лига чемпионов, понятно, что у победы много отцов, а в случае поражения его во всем обвинят, но в этом и суть работы тренером.
Лч позади как раз. Врятли так высоко поднимутся уже, растащат щас команду
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Мистер Блин
Ответ Fark
Спалетти все делает правильно, уходит на пике славы в Наполи. Так и нужно уходить. Ведь понимает, что уже такого уровня игры не будет - некоторых игроков продадут, а против некоторых научатся успешно играть
против некоторых научатся успешно играть😂😂😂😂спасибо, развеселили от души 😂😂😂😂😂
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Милан 737...
Ответ Don Merzavez
Насчет топов я бы не был так категоричен - на "Ювентус" Аллегри смотреть тошно, почему бы не туда?
Вполне возможно ...
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Милан 737...
Ответ Fark
Спалетти все делает правильно, уходит на пике славы в Наполи. Так и нужно уходить. Ведь понимает, что уже такого уровня игры не будет - некоторых игроков продадут, а против некоторых научатся успешно играть
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Мистер Блин
Ответ Злобный Конь
Это правильно. Уходить надо победителем.
уходить надо тогда, когда чувствуешь, что пора, наигрался, натренировался, устал и т.п. а просто на пике раз, и отскок...ну представьте, все бы так делали, вот была бы потеха😂😂😂
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ZamoRano
Ну а чо там делать, хвича второй красич, осимена купит мешок вроде маню, остальные деревяшки второй сезон так играть уже не смогут, тем более фундаментальный Интер возрождается, а это значит, что конкурентам остаётся сливать воду...
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AlexZhano__
Похоже, он научен горьким опытом сами знаете где. Уже чувствует, что что-то в команде скоро пойдёт не так.
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