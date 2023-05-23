Спаллетти сообщил игрокам «Наполи» о решении уйти. Тренер сделает перерыв в работе на один сезон
Лучано Спаллетти уйдет из «Наполи» по окончании сезона.
Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на Il Mattino, главный тренер неаполитанцев сообщил о своем решении президенту клуба Аурелио Де Лаурентису две недели назад.
Спаллетти проинформировал об этом игроков команды перед матчем против «Интера» в 36-м туре Серии А (3:1).
Утверждается, что после ухода из «Наполи» Спаллетти сделает перерыв на один сезон, прежде чем приступать к работе с новой командой.
В этом сезоне «Наполи» под руководством Лучано впервые за 33 года стал чемпионом Италии.
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