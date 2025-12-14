Батраков, Сергеев, Агкацев и Рожков – в числе самых проверяемых РУСАДА футболистов
Станислав Агкацев, Алексей Батраков, Илья Рожков и Иван Сергеев чаще других российских футболистов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с начала 2025 года.
Об этом сообщает ТАСС.
Вратарь «Краснодара» Агкацев, хавбек «Локомотива» Батраков, защитник «Рубина» Рожков и форвард «Динамо» Сергеев с января по ноябрь были проверены РУСАДА на допинг по три раза. 29 футболистов Мир РПЛ в 2025 году проходили тестирование в РУСАДА два раза.
