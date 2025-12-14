Директор «Милана» о Меньяне: «Не слышал от него про зарплату в 8 млн. Майк – лидер, он счастлив здесь, и мы ведем переговоры о новом контракте»

«Милан» надеется продлить контракт с Меньяном, вратарь не просил 8 млн в год.

Спортивный директор «Милана » Игли Таре заявил, что клуб надеется продлить контракт с вратарем Майком Меньяном .

Соглашение 30-летнего голкипера сборной Франции рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что сторона Меньяна запросила зарплату 8 миллионов евро в год.

«Я никогда не слышал о запросе по зарплате от Майка в размере 8 миллионов.

Он лидер, прекрасный человек. Он счастлив в «Милане», и клуб был бы рад сохранить его. Мы ведем активные переговоры», – сказал Таре в эфире DAZN.