  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Милана» о Меньяне: «Не слышал от него про зарплату в 8 млн. Майк – лидер, он счастлив здесь, и мы ведем переговоры о новом контракте»
2

Директор «Милана» о Меньяне: «Не слышал от него про зарплату в 8 млн. Майк – лидер, он счастлив здесь, и мы ведем переговоры о новом контракте»

«Милан» надеется продлить контракт с Меньяном, вратарь не просил 8 млн в год.

Спортивный директор «Милана» Игли Таре заявил, что клуб надеется продлить контракт с вратарем Майком Меньяном.

Соглашение 30-летнего голкипера сборной Франции рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что сторона Меньяна запросила зарплату 8 миллионов евро в год.

«Я никогда не слышал о запросе по зарплате от Майка в размере 8 миллионов.

Он лидер, прекрасный человек. Он счастлив в «Милане», и клуб был бы рад сохранить его. Мы ведем активные переговоры», – сказал Таре в эфире DAZN.

Что делать с Хаби Алонсо?32077 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoМайк Меньян
logoИгли Таре
деньги
logoМилан
Фабрицио Романо
logoсерия А Италия
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
38-летний Варди признан лучшим игроком ноября в Серии А. Форвард «Кремонезе» опередил Меньяна, Лаутаро и Нереса
11 декабря, 15:23
«Милан» интересуется Луниным на фоне неопределенности с Меньяном. Вратарь «Реала» в хороших отношениях с Модричем
7 декабря, 21:48
Аллегри о контракте Меньяна: «Милан» работает над ним, чтобы обеспечить себе стабильное будущее. Майк всегда был одним из лучших вратарей»
27 ноября, 14:22
Чалханоглу не забил «Милану» с пенальти, назначенного за наступ Павловича на ногу Тюраму. Меньян отразил удар хавбека «Интера»
23 ноября, 21:35Фото
Меньян будет капитаном Франции против Исландии в отсутствие Мбаппе
12 октября, 11:58
Главные новости
Глушенков – лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре. Максим получил награду в 3-й раз подряд
2 минуты назад
Тур Месси по Индии завершился в Нью-Дели. Форвард «Интер Майами», Суарес и Де Поль получили футболки сборной страны по крикету, встретились с министром
5 минут назад
Перес о «деле Негрейры»: «Самый серьезный скандал в современном футболе. Как можно просить забыть об этом? Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве»
16 минут назад
Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)
24 минуты назад
Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. В «Зенит» не отправляют? Подозрительно»
42 минуты назад
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
54 минуты назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
58 минут назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
сегодня, 14:00Вакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
сегодня, 13:58
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
сегодня, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
33 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
33 минуты назад
Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили
40 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
сегодня, 14:01
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
сегодня, 13:44
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 13:32
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
сегодня, 13:27
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35