«Спартак» ведет активные переговоры с Зобниным о продлении контракта

«Спартак » хочет продлить контракт с Романом Зобниным .

По данным Metaratings.ru, московский клуб ведет активные переговоры с 31-летним хавбеком об условиях нового договора.

Ранее сообщалось, что существует вероятность ухода Зобнина свободным агентом после окончания его соглашения летом 2026 года. Однако спортивный блок клуба хотел бы сохранить игрока – это связано в том числе с уходом главного тренера Деяна Станковича.

Зобнин в этом сезоне провел за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.