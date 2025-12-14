«Спартак» ведет активные переговоры с Зобниным о продлении контракта
«Спартак» хочет продлить контракт с Романом Зобниным.
По данным Metaratings.ru, московский клуб ведет активные переговоры с 31-летним хавбеком об условиях нового договора.
Ранее сообщалось, что существует вероятность ухода Зобнина свободным агентом после окончания его соглашения летом 2026 года. Однако спортивный блок клуба хотел бы сохранить игрока – это связано в том числе с уходом главного тренера Деяна Станковича.
Зобнин в этом сезоне провел за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.
Что делать с Хаби Алонсо?32078 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости