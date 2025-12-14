Платини рад, что «Ювентус» не продали криптокомпании: «Нельзя продать эмоции, болельщиков, традиции, и Элканн все понимает. Этот клуб – уникальное явление»

Платини рад, что «Ювентус» не продали криптокомпании.

Бывший полузащитник «Ювентуса » Мишель Платини поприветствовал решение руководителей не продать клуб.

Сообщалось , что криптокомпания Tether сделала предложение о покупке туринского клуба, оценив его более чем в миллиард евро, однако семья Аньелли не намерена продавать «Ювентус». Генеральный директор холдинга Exor, владеющего клубом, Джон Элканн заявил : «Ювентус» 102 года был частью моей семьи, 4 поколения расширяли и укрепляли его. Наша история и наши ценности не продаются».

– Я горжусь тем, что Джон Элканн отклонил предложение Tether.

Продать «Ювентус» невозможно, потому что «Ювентус» – это история не только итальянского и международного футбола. «Ювентус» – это семья Аньелли, это уникальное, почти эксклюзивное явление, которое зародилось более века назад и которому суждено продолжаться. Поэтому нельзя продать эмоции, болельщиков или традиции, и Элканн это прекрасно понимает.

Я не знаю этих джентльменов, которые хотят купить «Ювентус». Мир новых финансов еще предстоит открыть и изучить с предельной тщательностью и осторожностью. Повторяю, с предельной осторожностью. Я не могу предсказать будущее, но я уверен, что Джон не уступит ни одному предложению, выдвинутому миноритарными акционерами.

– Вы бы могли вернуться в клуб в какой-то роли?

– Меня до сих пор об этом спрашивают. Я думал об этом, но семья для меня на первом месте, и в 70 лет я не могу начать все заново, даже если предложение очень сильное.

Но это не значит, что я не буду близок к «Ювентусу», к «Ювентусу» Аньелли , к «Ювентусу» Джона Элкана, – сказал трехкратный обладатель «Золотого мяча» в интервью Il Giornale.