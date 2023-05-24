Дадонов получил травму нижней части тела в матче с «Вегасом». У него 8-я игра подряд без голов
Евгений Дадонов получил травму нижней части тела в матче с «Вегасом» (0:4, 0-3) в финале Запада.
На 15-й минуте первого периода форвард «Далласа» столкнулся с одноклубником Роопе Хинтцем и не смог продолжить игру.
Россиянин успел провести на льду лишь 2:52 (0:53 – в большинстве) и не нанес ни одного броска в створ ворот.
Дадонов продлил безголевую серию в текущем Кубке Стэнли до 8 матчей.
Всего в 16 играх плей-офф на его счету 10 (4+6) очков.
Заключить какой то не тяжелый контракт
чтобы и в следующий дедлайн быть неплохим активом