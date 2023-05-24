Дадонов получил травму нижней части тела в матче с «Вегасом». У него 8-я игра подряд без голов

Теги травмы Кубок Стэнли Даллас Евгений Дадонов НХЛ Вегас Роопе Хинтц Хоккей

Евгений Дадонов получил травму нижней части тела в матче с «Вегасом» (0:4, 0-3) в финале Запада.

На 15-й минуте первого периода форвард «Далласа» столкнулся с одноклубником Роопе Хинтцем и не смог продолжить игру.

Россиянин успел провести на льду лишь 2:52 (0:53 – в большинстве) и не нанес ни одного броска в створ ворот.

Дадонов продлил безголевую серию в текущем Кубке Стэнли до 8 матчей.

Всего в 16 играх плей-офф на его счету 10 (4+6) очков.

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5 комментариев

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VintDV
Отыгрался видимо Женя. Но шанс остаться в НХЛ он себе наиграл.
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Strannix
Глупейшая травма, здоровья!
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Crenk
Только позавчера думал что никто из наших полевых игроков не поломался в плей офф
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Crenk
Ответ VintDV
Отыгрался видимо Женя. Но шанс остаться в НХЛ он себе наиграл.
Ему теперь не жадничать сильно,
Заключить какой то не тяжелый контракт
чтобы и в следующий дедлайн быть неплохим активом
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