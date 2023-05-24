Дадонов получил травму нижней части тела в матче с «Вегасом». У него 8-я игра подряд без голов

Евгений Дадонов получил травму нижней части тела в матче с «Вегасом» (0:4, 0-3) в финале Запада.

На 15-й минуте первого периода форвард « » столкнулся с одноклубником и не смог продолжить игру.

Россиянин успел провести на льду лишь 2:52 (0:53 – в большинстве) и не нанес ни одного броска в створ ворот.

продлил безголевую серию в текущем Кубке Стэнли до 8 матчей.

Всего в 16 играх плей-офф на его счету 10 (4+6) очков.