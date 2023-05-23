Мостовой отдаст за учебу на тренера 350 тысяч рублей: «Кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне, и за него заплатят. Я же – сам»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой деньги Футбол

Александр Мостовой сам оплатит прохождение тренерских курсов.

По сведениям «РБ Спорт», бывшему полузащитнику сборной России за обучение по программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов» в академии РФС придется перечислить 350 тысяч рублей.

«Это обычная процедура, я не исключение. Если хочешь учиться, то нужно платить.

Другое дело в том, что кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне – и за него заплатят. Я же буду сам платить. Все просто», – сказал Мостовой.

Вместе с Мостовым на тренера будут учиться Аршавин, Быстров, Павлюченко, Билялетдинов и Малафеев

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74 комментария

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Lionel Andres Messi 10
Лицемер. Сам только недавно просил всех скинуться ему на учёбу.
+61
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deadjoker
На какие жертвы идет человек
+33
-1
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Михо
Что то у него количество лет на высоком уровне постоянно растет. По факту он 17 лет играл действительно на высоком уровне. С 1987 Спартак по 2004 Сельта
+33
-4
+29
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kokakoka
Сам за себя? Ну это поступок
+18
0
+18
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Born is the King
Ответ Пирс Морган
А кто должен платить за величество Мостового?
Народ
+13
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Новый тренер ФК Спартак
кредит в сбере взял?
+13
-2
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atonce
Мостовой :" Экзамены и зачеты все оплачиваю,все сам!"
+9
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Lionel Andres Messi 10
Раньше говорил, что 20 лет играл на высшем уровне, сейчас 25. У него, наверное, корреляционная зависимость игрового опыта от собственного возраста: чем старше становится, тем он больше в футбол играет.
+9
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Пирс Морган
А кто должен платить за величество Мостового?
+10
-3
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Pb-SE
Ответ Новый тренер ФК Спартак
кредит в сбере взял?
Бутылки сдал.
+7
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mold-cel
тренировать как бог можно и с одной почкой, сказал Александр (и расплакался)
+6
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Том Мунтян
Ответ Михо
Что то у него количество лет на высоком уровне постоянно растет. По факту он 17 лет играл действительно на высоком уровне. С 1987 Спартак по 2004 Сельта
Так он не о себе, а о ком-то, кто был вне футбола 25 лет, и за этого человека кто-то оплатил учебу.
+7
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RW7
Ответ Михо
Что то у него количество лет на высоком уровне постоянно растет. По факту он 17 лет играл действительно на высоком уровне. С 1987 Спартак по 2004 Сельта
Может его распилить и по кольцам на срезе посчитать?)
+6
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Vatikan
Ответ Lionel Andres Messi 10
Лицемер. Сам только недавно просил всех скинуться ему на учёбу.
Не прокатило
+6
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Витамин Витаминов
Ответ Пирс Морган
А кто должен платить за величество Мостового?
Поданные Царя)))
+6
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Геннадий Тёкин
Деньги на ветер)).
+4
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Витамин Витаминов
Ответ RW7
Может его распилить и по кольцам на срезе посчитать?)
Это Погребняка надо пилить))))
+4
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fussballer
На бюджет не смог поступить - плати сам.
+4
0
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Tun
Ответ RW7
Может его распилить и по кольцам на срезе посчитать?)
При всей нелюбви к этому персонажу называть его футбольным деревом язык не повернется. Деревья - это Дзюбы да Погребняки про сравнению с игроком Мостовым
+3
0
+3
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Balt39
Бедолага..... Я вот уверен в том, что он на любом месте провалится. Так хочу посмотреть как всё кругом виноваты будут.
+3
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Сергей Жарковский
Теперь все интервью Мостового будут платными! Это указ!
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encaro_one
МатчТВ наврали что ли? Собирались оплатить
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Вадим Слуцкий
Скромность украшает человека!
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TinTin
Я бы хотел оказаться на его занятиях с преподавателями, я представляю какие он там речи толкать будет, что какая то чернь !!!!!ЦАРЯ!!!!! в футболе разбираться учат, а сами и 1000раз мяч начеканить не смогут
+1
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Cruel Snake
Сам за себя заплатит, просто по царски! Никто так больше не может как он
+3
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