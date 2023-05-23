Мостовой отдаст за учебу на тренера 350 тысяч рублей: «Кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне, и за него заплатят. Я же – сам»
Александр Мостовой сам оплатит прохождение тренерских курсов.
По сведениям «РБ Спорт», бывшему полузащитнику сборной России за обучение по программе «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов» в академии РФС придется перечислить 350 тысяч рублей.
«Это обычная процедура, я не исключение. Если хочешь учиться, то нужно платить.
Другое дело в том, что кто-то может не играть 25 лет на высоком уровне – и за него заплатят. Я же буду сам платить. Все просто», – сказал Мостовой.
Вместе с Мостовым на тренера будут учиться Аршавин, Быстров, Павлюченко, Билялетдинов и Малафеев
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