Яшкин переходит в «Ак Барс» из СКА. Контракт – на три года

Дмитрий Яшкин согласовал контракт с «Ак Барсом».

30-летний нападающий подпишет соглашение на три года с казанским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Прошлый сезон провел в составе .

Нападающий стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА.

В плей-офф на счету Яшкина 7 (5+2) баллов в 14 играх.