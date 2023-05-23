Яшкин переходит в «Ак Барс» из СКА. Контракт – на три года
Дмитрий Яшкин согласовал контракт с «Ак Барсом».
30-летний нападающий подпишет соглашение на три года с казанским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».
Прошлый сезон Яшкин провел в составе СКА.
Нападающий стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА.
В плей-офф на счету Яшкина 7 (5+2) баллов в 14 играх.
Зачем покупать фуфайку полюбившегося игрока, если его обменяют или продадут через месяц?
про игровую составляющую я молчу уже лет десять
-Гусев
Каков финский стратег!