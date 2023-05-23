Яшкин переходит в «Ак Барс» из СКА. Контракт – на три года

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Дмитрий Яшкин Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Яшкин согласовал контракт с «Ак Барсом».

30-летний нападающий подпишет соглашение на три года с казанским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Прошлый сезон Яшкин провел в составе СКА.

Нападающий стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА.

В плей-офф на счету Яшкина 7 (5+2) баллов в 14 играх.

23 комментария

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Дмитрий Лунегов
Бомба 💣
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1905vb
Вадик будет очень рад!
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АК БАРС АЛГА
Вот это очень хорошо рад за Яшкина очень сильно
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Кеша
Наконец-то Дима понял , что играть в шапито не его уровень . Я даже не могу представить , как Яшкин будет красиво рвать своих бывших .
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MaaRek
Ну это топ усиление. Осталось парочкой крепких защитников разжиться и вполне готовы идти за кубком.
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Empress
Роман, очень давно не было комментов! Скучно
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Kabardinka
Странно, неужели Рома отпустил..
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BW_world
Ответ АК БАРС АЛГА
Вот это очень хорошо рад за Яшкина очень сильно
,,,,,-держи,ты их забыл
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Sv9toY PUBG MOBILE
Ответ Kabardinka
С Гусевым понятно, а с Яшкиным открытых конфликтов не было и якобы был предложен новый контракт.
Якобы ключевое слово) Не обязательно должен быть громкий конфликт, что б расторгнуть соглашение
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Sv9toY PUBG MOBILE
Ответ Kabardinka
Странно, неужели Рома отпустил..
В чём странность, если они сами хотели расторгнуть контракт
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Человек_Легенда
Жаль, но видимо понял, что Роман Борисыч с каждым годом будем все больше исполнять
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Tina
Хорошая новость. Удачи Диме у Барсов и отличной игры.
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Sv9toY PUBG MOBILE
Добро пожаловать!
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слесарь Гавриленко
интересно, как СКА мерч продаёт? и кому?
Зачем покупать фуфайку полюбившегося игрока, если его обменяют или продадут через месяц?

про игровую составляющую я молчу уже лет десять
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ottomann
-Яшкин
-Гусев

Каков финский стратег!
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Koulmann
Кто сейчас денежный мешок, подскажите?
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мик джагер
Охренеть Маня, .....ну всё , сейчас не усну....23,15 час/мин.
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komrad.loxanckin
Все согласно системе, Яшкин не умеет про ЦСКА доступно говорить.А я Толчинский впишется
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Kabardinka
Ответ Sv9toY PUBG MOBILE
В чём странность, если они сами хотели расторгнуть контракт
С Гусевым понятно, а с Яшкиным открытых конфликтов не было и якобы был предложен новый контракт.
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Сергей Лепехин
Если еще Гусев уйдет, то Ротенберг опять пролетит
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Tina
Ответ АК БАРС АЛГА
Вот это очень хорошо рад за Яшкина очень сильно
Тоже очень рада. .
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