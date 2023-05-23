Эмилиано Мартинес о свисте в адрес Месси: «Я бы пригласил его в «Астон Виллу». Я буду готовить для него жаркое каждые выходные, урежу зарплату, если это будет необходимо»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес в шутку пригласил Лионеля Месси в «Астон Виллу».

Вратарь английской команды и сборной Аргентины прокомментировал свист в адрес Месси со стороны болельщиков «ПСЖ». 

«Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в «Астон Виллу». Я сделаю ему мате, буду готовить для него жаркое каждые выходные, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведет время. 

Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо. Мы сделаем все возможное», – сказал Мартинес

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

85 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johny111
Пусть озвучит весь список своих включённых услуг для Месси 😅
+106
-3
+103
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Dvin
Звучит странновато. Совсем поехали с этим Месси
Что странноватого, обычный юмор и дружеское предложение.
+111
-17
+94
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ничего Эми, скоро ради Месси урежут зарплату всей Барселоне
+84
-28
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
estoico
Ответ Dvin
Звучит странновато. Совсем поехали с этим Месси
даже если бы это не было юмором, карьера и жизнь Эми в корне изменились благодаря Месси. Вполне логично особое отношение к нему.
+59
-7
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ David Aprasidze
В АВ придется бегать, не вариант
Если бы футбол был про бег, лучшим игроком стал бы Болт
+47
-10
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dvin
Звучит странновато. Совсем поехали с этим Месси
+80
-55
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Number_2
Жизнь нужно прожить так, чтобы посторонний, по сути, человек готов был поделиться частью своей ЗП!
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Жена Мартинеса заволновалась 😂
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pont77
Лео в следующий раз при свисте надо остановить матч, заплакать, а потом написать в Инстаграмме - это потому что латинос? И обвинить Лигу 1 в нацизме. Неймар впишется если че.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ Зеленый Хорек
Марадона велик своим переходом в тогдашний середняк Наполи. Почему бы Месси не присоединиться к Астон Вилле, и - чем черт не шутит - не взять с ней чемпионство в АПЛ на характере, гении Эмери, и классе новых примкнувших вслед за Месси, прям как рэперы в 17 независимый вслед за Окси? Это было бы здорово
Великолепное сравнение 🤦‍♂️
Марадоне было 24, когда он перешёл в Наполи.
Месси летом будет 36.

Когда Марадоне было 35 он перешёл в Бока Хуниорс. С ним Бока Хуниорс чемпионом не становился. Марадона закончил играть в 37. И сразу после этого Бока Хуниорс стал чемпионом. Не очень похоже на историю успеха с Наполи?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
Ответ Ярик01
Что странноватого, обычный юмор и дружеское предложение.
не мешай кринжеботу рубить плюсы
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Trol
Астон вилле придётся переехать на стадион побольше, англичане не французы и знают толк в футболе, на играх с участием Месси даже Уэмбли не хватит.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Котов
Ответ Yri Yrov
буду готовить для него и отдам пол ЗП, даже для шутки странно
он парень простодушный откровенный и добрый...возможно не самый умный..то что он сказал вполне норм..месси для него всё....
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Ответ Мукунку хороший
В АПЛ он умрёт.. на первой же тренировке))
от создателей "Пеп ничего не выиграет дождливым вечером в Стоке" 😄
Месси назабивал топам АПЛ 27 голов в 35 матчах
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нелицеприятный
Ответ Зеленый Хорек
Марадона велик своим переходом в тогдашний середняк Наполи. Почему бы Месси не присоединиться к Астон Вилле, и - чем черт не шутит - не взять с ней чемпионство в АПЛ на характере, гении Эмери, и классе новых примкнувших вслед за Месси, прям как рэперы в 17 независимый вслед за Окси? Это было бы здорово
Такое себе предложение.
Марадоне было 25-26 лет когда он присоединился к Наполи.
Месси на 10 лет старше.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ Святослав Федорович
Кстати, Вилла была бы неплохим вариантом. Почему нет?
Кроме того, что там играет Мартинес, причин переходить в Виллу нет)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fussballer
Ответ Мукунку хороший
В АПЛ он умрёт.. на первой же тренировке))
За него Мартинес будет тренироваться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
А что, было бы интересно. Глядишь, и друзья по Барсе туда бы подтянулись.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ dimamak10
Если после окончания сезона МС МЮ Челси Арсенал Ливерпуль и Тоттенхэм перейдут в суперлигу , то Лео занесет Виллу в зону ЛЧ
Ньюкасл спокойно вошел в зону ЛЧ. Лестер вовсе брал АПЛ, что сложного? Самая легкая лига мира)) Спроси у Азара.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ Unnamed0
Как же они все достали перед ним пресмыкаться
ошибаешься, приятель - это уважение
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
estoico
Ответ KING_OF_RUSSIA
Что ***? Может благодаря Мартинесу, который потащил 2 серии пенальти, в тч в финале, Месси наконец-то взял ЧМ? Охренеть идолопоклонство и сектанство, оказывается вратарь аргентины ничего не сделал для победы, фанатики уже жесть че несут
Если не затруднит, покажите пожалуйста где фанатики писали об отсутствии вклада Эми в победы сборной. Благодарю.
И не разбрызгивайте так слюни, неприлично это. Спасибо ещё раз.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Что это за тип)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ Мукунку хороший
Набить это одно.. когда вся команда умирает,что бы он только набил..А вот поварится в мужской каше АПЛ.. это совсем другое.. футбол без пижонства!
Азар тебе привет с ЛаЛиги передает - поварился он там знатно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fussballer
Ответ breeze1989
Да, да. Посмотри его статистику с клубами АПЛ в ЛЧ. Всяким Саутгемптонам и Вест Бромвичам он бы до перерыва трешку отгружал.
А может и до начала матча!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KING_OF_RUSSIA
Ответ estoico
даже если бы это не было юмором, карьера и жизнь Эми в корне изменились благодаря Месси. Вполне логично особое отношение к нему.
Что ***? Может благодаря Мартинесу, который потащил 2 серии пенальти, в тч в финале, Месси наконец-то взял ЧМ? Охренеть идолопоклонство и сектанство, оказывается вратарь аргентины ничего не сделал для победы, фанатики уже жесть че несут
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий