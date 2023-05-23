Эмилиано Мартинес в шутку пригласил Лионеля Месси в «Астон Виллу».

Вратарь английской команды и сборной прокомментировал свист в адрес Месси со стороны болельщиков « ».

«Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в « ». Я сделаю ему мате, буду готовить для него жаркое каждые выходные, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведет время.

Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо. Мы сделаем все возможное», – сказал .

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