Эмилиано Мартинес о свисте в адрес Месси: «Я бы пригласил его в «Астон Виллу». Я буду готовить для него жаркое каждые выходные, урежу зарплату, если это будет необходимо»
Эмилиано Мартинес в шутку пригласил Лионеля Месси в «Астон Виллу».
Вратарь английской команды и сборной Аргентины прокомментировал свист в адрес Месси со стороны болельщиков «ПСЖ».
«Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в «Астон Виллу». Я сделаю ему мате, буду готовить для него жаркое каждые выходные, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведет время.
Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо. Мы сделаем все возможное», – сказал Мартинес.
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Марадоне было 24, когда он перешёл в Наполи.
Месси летом будет 36.
Когда Марадоне было 35 он перешёл в Бока Хуниорс. С ним Бока Хуниорс чемпионом не становился. Марадона закончил играть в 37. И сразу после этого Бока Хуниорс стал чемпионом. Не очень похоже на историю успеха с Наполи?
Месси назабивал топам АПЛ 27 голов в 35 матчах
Марадоне было 25-26 лет когда он присоединился к Наполи.
Месси на 10 лет старше.
И не разбрызгивайте так слюни, неприлично это. Спасибо ещё раз.