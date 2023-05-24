«Барселона» впервые с 2021 года дважды подряд проиграла в Ла Лиге
«Барселона» потерпела два поражения подряд.
Команда Хави сегодня уступила «Вальядолиду» (1:3) в 36-м туре Ла Лиги. В прошлом туре она проиграла «Реал Сосьедад» (1:2).
Каталонцам нанесли два поражения подряд в чемпионате Испании впервые с октября 2021 года. Тогда «блауграна» была обыграна «Реал Мадрид» и «Райо Вальекано».
В оставшихся двух матчах «Барселона» встретится с «Мальоркой» и «Сельтой».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
15 комментариев