«Барселона» впервые с 2021 года дважды подряд проиграла в Ла Лиге

Теги Барселона Хави Ла Лига Вальядолид Футбол

«Барселона» потерпела два поражения подряд.

Команда Хави сегодня уступила «Вальядолиду» (1:3) в 36-м туре Ла Лиги. В прошлом туре она проиграла «Реал Сосьедад» (1:2).

Каталонцам нанесли два поражения подряд в чемпионате Испании впервые с октября 2021 года. Тогда «блауграна» была обыграна «Реал Мадрид» и «Райо Вальекано».

В оставшихся двух матчах «Барселона» встретится с «Мальоркой» и «Сельтой».

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15 комментариев

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blaugrano
Мальорка и Сельта устроят Барсе самые шикарные коридоры. Видят же, что это на пользу. Из такого коридора выходят мягкотельцы, которым уже ничего не нужно.
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кто-то
Закопали рекорд
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Strateg 7
Это подлянка для Эспаньола))
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Arctic
Классика жанра. Многие команды после досрочного чемпионства расслабляют булки.
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Эль Иберико
Выиграли турнир и забили, ну и шапито. Все мужское ушло в этом клубе вместе с Пуйолем.
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ЧИКО
Я большой кулес Барселоны уже 18 лет и сегодня первый раз не досмотрел матч, так как окончательно убедился, что у этих людей из сегодняшней команды, нет не малейшей чувства гордости и совести. Они не уважают не себя, не клуб и не болельщиков. Больше половина команды надо просто выгнать к чертовой матери…. как раз нужна финансовая разгрузка… Мне очень тяжело говорить так, но это так…. Просто противно смотреть на них… а если кто-то мне скажет, что у них в этих последних играх нет мотивации, я отвечаю, мотивация есть больше чем надо. Это престиж чемпиона в первую очередь, хорошая статистика года и рекорды на долгое время… у них нет стыда и любви к эмблеме, которую носят на груди…. и это очень плохо….
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Иван Иванов
Жалко что барсе не удалось сделать требл в этом сезоне- к победе в лалиге добавить лигу Европы и кубок Испании - и там ,и там не хватило глубины состава.
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