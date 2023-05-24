«Барселона» впервые с 2021 года дважды подряд проиграла в Ла Лиге

«Барселона» потерпела два поражения подряд.

Команда Хави сегодня уступила « » (1:3) в 36-м туре . В прошлом туре она проиграла «Реал Сосьедад» (1:2).

Каталонцам нанесли два поражения подряд в чемпионате Испании впервые с октября 2021 года. Тогда «блауграна» была обыграна «Реал Мадрид» и «Райо Вальекано».

В оставшихся двух матчах « » встретится с «Мальоркой» и «Сельтой».

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