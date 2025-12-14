«Мой … воспитанник». Слуцкий и Головин повторили мем на фотографии

Слуцкий и Головин на фото повторили известный мем.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа » Леонид Слуцкий и полузащитник «Монако » Александр Головин сделали совместную фотографию и повторили известный мем.

Слуцкий работал с Головиным в ЦСКА и в сборной России.

«Мой … воспитанник». Смотрите сегодня на канале FONBET наш большой разговор с Сашей!» – написал Слуцкий.

В оригинале фотография мужчины, который обнимает за плечо мальчика, подписана нецензурным словом – «мой ######» (засранец).

Фото: instagram.com/leonid.slutsky