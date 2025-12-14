«Мой … воспитанник». Слуцкий и Головин повторили мем на фотографии
Слуцкий и Головин на фото повторили известный мем.
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий и полузащитник «Монако» Александр Головин сделали совместную фотографию и повторили известный мем.
Слуцкий работал с Головиным в ЦСКА и в сборной России.
«Мой … воспитанник». Смотрите сегодня на канале FONBET наш большой разговор с Сашей!» – написал Слуцкий.
В оригинале фотография мужчины, который обнимает за плечо мальчика, подписана нецензурным словом – «мой ######» (засранец).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
