Канада и Финляндия встретятся в 1/4 финала ЧМ-2023. Это финалисты трех последних турниров

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Канада вышла на Финляндию в четвертьфинале ЧМ-2023.

Канадцы заняли второе место в группе B, набрав 15 очков в 7 матчах.

Финнам еще предстоит сыграть против сборной Дании, но они в любом случае сохранят за собой третье место в группе A – на их счету 13 баллов в 6 играх.

Таким образом, в четвертьфинале ЧМ-2023 сыграют финалисты трех последних чемпионатов мира.

В 2021 году сборная Канады обыграла сборную Финляндии со счетом 3:2 в овертайме. В 2022 году финская команда победила канадцев со счетом 4:3 в овертайме.

В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. В 2019 году Финляндия выиграла у Канады со счетом 3:1.

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10 комментариев

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Писатель Григорий Ельцов
Это финалисты ТРЁХ последних турниров. Исправьте, новостники.
+11
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+11
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Кавабунга Шреддоголовый
ТРЕХ последних. В 2019 тоже они в финале играли, а в 2020 турнира не было. Ну теперь состав финалистов железно изменится
+6
0
+6
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_Абырвалг_
Главные претенденты на золото :США, Финляндия,Швеция,Швейцария. На мой взгляд именно в таком порядке!
+2
0
+2
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_Абырвалг_
У "такой" Канады, никаких шансов против набирающей ход Финляндии НЕТ !
+3
-1
+2
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Мандалай
Ответ _Абырвалг_
Главные претенденты на золото :США, Финляндия,Швеция,Швейцария. На мой взгляд именно в таком порядке!
Швейцарцы по классике в 1/4 отлетят.
+2
-1
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Cube Litening C:68X
Ответ _Абырвалг_
У "такой" Канады, никаких шансов против набирающей ход Финляндии НЕТ !
14 пропущенных шайб о многом говорят,канадским тупарям чуточку везения и смогут выиграть,настрой у них имеется..😁
+1
0
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Slanselap
Ответ Мандалай
Швейцарцы по классике в 1/4 отлетят.
По классике раз в пять лет швейцарцы берут серебро турнира. А если таки отлетят от такой помойной Германии, то Фишеру паковать чемоданы и до свидания из сборной.
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