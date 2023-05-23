Канада и Финляндия встретятся в 1/4 финала ЧМ-2023. Это финалисты трех последних турниров
Канада вышла на Финляндию в четвертьфинале ЧМ-2023.
Канадцы заняли второе место в группе B, набрав 15 очков в 7 матчах.
Финнам еще предстоит сыграть против сборной Дании, но они в любом случае сохранят за собой третье место в группе A – на их счету 13 баллов в 6 играх.
Таким образом, в четвертьфинале ЧМ-2023 сыграют финалисты трех последних чемпионатов мира.
В 2021 году сборная Канады обыграла сборную Финляндии со счетом 3:2 в овертайме. В 2022 году финская команда победила канадцев со счетом 4:3 в овертайме.
В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. В 2019 году Финляндия выиграла у Канады со счетом 3:1.
10 комментариев