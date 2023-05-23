США сыграют с Чехией в 1/4 финала ЧМ-2023, Швейцария против Германии, Швеция – Латвия, Канада – Финляндия

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Определились четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею.

США – Чехия – начало в 16:20 по московскому времени;

ШвецияЛатвия – начало в 20:20 по московскому времени;

ШвейцарияГермания – начало в 16:20 по московскому времени;

Канада – Финляндия – начало в 20:20 по московскому времени.

Матчи 1/4 финала состоятся 25 мая.

Первое место в группе A заняла сборная США, в группе B – сборная Швейцарии.

23 комментария

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Ljorke
Ответ _Абырвалг_
Знаю уже двух полуфиналистов : это США и Финляндия , в двух др. Четвертьфиналах не уверен кто победит !
Вспомни 2021-ый год. Канада вообще могла не попасть в плей-офф, там всё решалось в матче Латвия - Германия. Если была ничья в основное, то всё Канада домой. А она выиграла турнир. Канада всегда сильна!
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SPRKT
латыши красавцы. вряд ли пройдут швецию, но крови попьют знатно
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Under
Ответ nata shima
Латвия и Германия вполне себе могут выйти в 1/2 но не выйдут.
как это понимать?
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Oleg Olegov
Швейцария-Германия уже слот себе выбили в Топ-4)
+3
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Karra
Опа, многолетний финал сразу в четвертьфинале
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nata shima
Латвия и Германия вполне себе могут выйти в 1/2 но не выйдут.
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Monogatari
Латвия 5 побед подряд. Где раши.. русские эксперты, что говорили до ЧМ, что выход Динамо из КХЛ это конец Латвийского хоккея? :))
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Under
Ответ Karra
ну, вроде класса не хватит.
как тогда вполне могут выйти?
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RembaXXX
Ждем финал Швейцария США, 2 самые интересные команды.
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Sacco
Ну у швейцарцев с латышами Хишир и Нидер не играли
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ЭХ
хотел с полуфиналов глянуть, но придётся два четвертьфинала посмотреть...
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Under
Ответ Александр Орлов
Латвия сегодня выиграла у будущих Чемпионов мира... так что им мешает так же сыиграть с Шведами и в первые ввйти в полуфинал?)
будущих или чемпионов 2013 года?
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Under
Ответ Karra
ты ведь можешь стать президентом россии? можешь? но не станешь.
во-первых, я не могу, я из другой страны
во-вторых, могут и вполне могут разные же вещи, если русский родной
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