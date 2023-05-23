США сыграют с Чехией в 1/4 финала ЧМ-2023, Швейцария против Германии, Швеция – Латвия, Канада – Финляндия

Определились четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею.

США – – начало в 16:20 по московскому времени;

– – начало в 20:20 по московскому времени;

– – начало в 16:20 по московскому времени;

Канада – Финляндия – начало в 20:20 по московскому времени.

Матчи 1/4 финала состоятся 25 мая.

Первое место в группе A заняла сборная США, в группе B – сборная Швейцарии.