Правительство Камеруна запретило сборной играть с Россией («СЭ»)
Сборная Камеруна отказалась от проведения товарищеского матча с Россией.
Ранее сообщалось, что игра между этими командами может состояться 15 июня.
По информации «Спорт-Экспресса», камерунская команда отказалась от проведения матча. Правительство африканской страны запретило сборной играть против россиян.
В прошлый раз сборная России играла в марте. Тогда команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
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Плохо Лавров в барабаны бил в Африке... Неубедительно.
Там, кстати, только 7 участников набрали. Теоретически еще не поздно покаяться перед Средней Азией.
Просто я заметил логику у "патриотов" и государства - суверенны и независимы только те страны, которые дружат с РФ. Получается, что РФ стала историческим мерилом независимости. Эпоха в истории, куда уж Древнему Риму условному до нас.