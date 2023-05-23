Правительство Камеруна запретило сборной играть с Россией («СЭ»)

Сборная Камеруна отказалась от проведения товарищеского матча с Россией.

Ранее сообщалось, что игра между этими командами может состояться 15 июня.

По информации « », камерунская команда отказалась от проведения матча. Правительство африканской страны запретило сборной играть против россиян.

В прошлый раз сборная России играла в марте. Тогда команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте