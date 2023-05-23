Правительство Камеруна запретило сборной играть с Россией («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Политика Спорт-Экспресс Футбол

Сборная Камеруна отказалась от проведения товарищеского матча с Россией.

Ранее сообщалось, что игра между этими командами может состояться 15 июня. 

По информации «Спорт-Экспресса», камерунская команда отказалась от проведения матча. Правительство африканской страны запретило сборной играть против россиян. 

В прошлый раз сборная России играла в марте. Тогда команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

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236 комментариев

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Лёха Артемьев
копьё в спину
+514
-13
+501
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Arthurino
Ответ Лёха Артемьев
копьё в спину
У геостратега на спине живого места не осталось, ему предметы уже в другое место летят
+215
-24
+191
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Vitezslav
А что там говорят в ФИФА по поводу вмешательства государства в дела федераций?..
+220
-48
+172
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Геннадий Тимченко
надо срочно отправить туда Λаврова для подписания договора о неразмещении первыми оружия в космосе - глядишь и передумают🤣
+158
-17
+141
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Shilo_za_CSKA
Очередной удар в спину от братского народа 😂
+149
-32
+117
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Kanan Jarrus
как так-то: ведь мир стал многополярным, санкции на пользу, а 2/3 планеты за нас же? или нас все-таки обманули.
+133
-29
+104
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Booligan
Ответ Геннадий Тимченко
надо срочно отправить туда Λаврова для подписания договора о неразмещении первыми оружия в космосе - глядишь и передумают🤣
интересная буква Λ
+73
-1
+72
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Royal Watcher
Запретили, и в качестве отказа, сборная Камеруна отправила РФС фотку Соболева из недавнего матча…
+83
-12
+71
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Kanan Jarrus
Ответ Лёха Артемьев
копьё в спину
вибраниум в спину
+82
-14
+68
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Adeen
Ответ Vitezslav
А что там говорят в ФИФА по поводу вмешательства государства в дела федераций?..
Говорят, что временно не считается.
+77
-10
+67
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Olga.t
И ты, Камерун...))
Плохо Лавров в барабаны бил в Африке... Неубедительно.
+52
-9
+43
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Hitgoe Himgob
Ответ Vitezslav
А что там говорят в ФИФА по поводу вмешательства государства в дела федераций?..
Они же не под эгидой ФИФА собирались играть, поэтому и ФИФА в этом случае ни на что не влияет.
+64
-22
+42
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Isshin88
Уже даже Африка с нашей страной не хочет сотрудничать. Тенденция конечно безрадостная.
+60
-24
+36
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rdyabin@icloud.com
Ходят побираются, но даже африканцы унижают уже. Какое же позорище…
+51
-15
+36
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justbored
Ответ goshforever
Аплодисменты гениям из РФС и Валерке Карпину, которым в Ташкенте жарко. Гениально отказались от турнира CAFA в июне, кинули партнеров и сели в лужу. Там, кстати, только 7 участников набрали. Теоретически еще не поздно покаяться перед Средней Азией.
Не сборная, а девка на выданье - одни недостаточно хороши для неё, для других она лицом не вышла ))
+29
-4
+25
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Александр Романов
А как же Россия африканский мир, Путин же им 40 млрд простил и увеличил квоты на негров в стране в два раза
+25
-4
+21
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Teodrakis
Расисты, по любому это из за того, что мы белые
+16
0
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Уся Ваткин
Ответ Olga.t
И ты, Камерун...)) Плохо Лавров в барабаны бил в Африке... Неубедительно.
А надо было бить в бубен. Причём Лаврову
+26
-10
+16
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teddy10
Ответ Геннадий Тимченко
надо срочно отправить туда Λаврова для подписания договора о неразмещении первыми оружия в космосе - глядишь и передумают🤣
Кстати, у России с Камеруном уже есть соглашение о военном сотрудничестве. В 2021 г. подписали. Там речь была и о развитии отношений в области культуры и спорта...
+17
-2
+15
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goshforever
Аплодисменты гениям из РФС и Валерке Карпину, которым в Ташкенте жарко. Гениально отказались от турнира CAFA в июне, кинули партнеров и сели в лужу.

Там, кстати, только 7 участников набрали. Теоретически еще не поздно покаяться перед Средней Азией.
+26
-13
+13
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Togliattinec
Ответ Голос Разума
А ты вместо того, чтобы тут изображать умного уточнил бы и почитал как и что работает... Хотя зачем вам объективность...
простите, а объективно - это только когда дружат с РФ?

Просто я заметил логику у "патриотов" и государства - суверенны и независимы только те страны, которые дружат с РФ. Получается, что РФ стала историческим мерилом независимости. Эпоха в истории, куда уж Древнему Риму условному до нас.
+12
0
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За наш футбол!
Че испугались то,Саленко уже на пенсии,пятерку не забьет..)
+11
0
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Мельников Михаил
Ответ Arthurino
У геостратега на спине живого места не осталось, ему предметы уже в другое место летят
А там броня крепка - зализано начисто.
+15
-4
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Railway/
Ответ ABIBAS
А когда камерунцы стали братским народом? Я что-то пропустил?
Очевидно, это сказано с иронией.
+15
-5
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Valeross
Когда вы уже поймёте, что война это зло
+16
-6
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