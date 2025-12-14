«Локомотив» предложил новый 3-летний контракт защитнику Фассону

«Локомотив » хочет продлить контракт с защитником Лукасом Фассоном .

Железнодорожники предлагают 24-летнему игроку трехлетний контракт, сообщает «Чемпионат».

Текущее соглашение защитника истекает летом 2026 года. «Локомотив» не намерен терять игрока.

В этом сезоне бразилец провал 20 матчей и отдал 2 ассиста.