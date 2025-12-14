«Локомотив» предложил новый 3-летний контракт защитнику Фассону
«Локомотив» хочет продлить контракт с защитником Лукасом Фассоном.
Железнодорожники предлагают 24-летнему игроку трехлетний контракт, сообщает «Чемпионат».
Текущее соглашение защитника истекает летом 2026 года. «Локомотив» не намерен терять игрока.
В этом сезоне бразилец провал 20 матчей и отдал 2 ассиста.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
