  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч Ла Лиги «Леванте» – «Вильярреал» перенесен. Из-за сильных дождей в Валенсии объявлен красный уровень опасности
1

Матч Ла Лиги «Леванте» – «Вильярреал» перенесен. Из-за сильных дождей в Валенсии объявлен красный уровень опасности

Матч Ла Лиги перенесен из-за сильных дождей.

Матч 16-го тура Ла Лиги «Леванте» – «Вильярреал» перенесен на другую дату из-за неблагоприятных погодных условий.

Игра должна была пройти на стадионе «Сьюдад де Валенсия» сегодня и начаться в 20:30 по московскому времени.

«Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявляет о переносе матча «Леванте» – «Вильярреал» из-за объявленного красного уровня опасности в связи с сильными дождями на северном и южном побережье провинции Валенсия.

Приобретенные билеты будут действительны для посещения матча в новую дату. Правила продажи билетов ясны и не предусматривают возврата средств, однако, учитывая исключительные обстоятельства, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, если вы не сможете посетить матч в новую дату», – говорится в заявлении «Леванте».

Что делать с Хаби Алонсо?31875 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Леванте»
logoЛа Лига
календарь
logoВильярреал
logoЛеванте
происшествия
Сьюдад де Валенсия
Федерация футбола Испании
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
сегодня, 07:08
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
10 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
20 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
54 минуты назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
8 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
19 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
25 минут назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
36 минут назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
38 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17