Матч Ла Лиги «Леванте» – «Вильярреал» перенесен. Из-за сильных дождей в Валенсии объявлен красный уровень опасности

Матч Ла Лиги перенесен из-за сильных дождей.

Матч 16-го тура Ла Лиги «Леванте» – «Вильярреал» перенесен на другую дату из-за неблагоприятных погодных условий.

Игра должна была пройти на стадионе «Сьюдад де Валенсия » сегодня и начаться в 20:30 по московскому времени.

«Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявляет о переносе матча «Леванте» – «Вильярреал » из-за объявленного красного уровня опасности в связи с сильными дождями на северном и южном побережье провинции Валенсия.

Приобретенные билеты будут действительны для посещения матча в новую дату. Правила продажи билетов ясны и не предусматривают возврата средств, однако, учитывая исключительные обстоятельства, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, если вы не сможете посетить матч в новую дату», – говорится в заявлении «Леванте ».