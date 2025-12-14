Матч Ла Лиги «Леванте» – «Вильярреал» перенесен. Из-за сильных дождей в Валенсии объявлен красный уровень опасности
Матч 16-го тура Ла Лиги «Леванте» – «Вильярреал» перенесен на другую дату из-за неблагоприятных погодных условий.
Игра должна была пройти на стадионе «Сьюдад де Валенсия» сегодня и начаться в 20:30 по московскому времени.
«Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявляет о переносе матча «Леванте» – «Вильярреал» из-за объявленного красного уровня опасности в связи с сильными дождями на северном и южном побережье провинции Валенсия.
Приобретенные билеты будут действительны для посещения матча в новую дату. Правила продажи билетов ясны и не предусматривают возврата средств, однако, учитывая исключительные обстоятельства, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, если вы не сможете посетить матч в новую дату», – говорится в заявлении «Леванте».