Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 мира. Потенциал удивительный»
Криштиану Роналду считает, что лига Саудовской Аравии станет одной из сильнейших в мире.
«Я счастлив. Команда провела прекрасный матч. Отыграться после 0:2 очень и очень тяжело, но мы верили до конца и забили три мяча. Поздравляю команду и болельщиков, которые сегодня были великолепны.
Лига Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Но нужны время, игроки, инфраструктура. Однако я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной», – сказал форвард «Аль-Насра» после победного гола «Аль-Шабабу» (3:2).
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Чистый продукт эпохи пиара.
Когда персофаны кришти поймут, что легендарнейшие достижения Лео в Ла Лиге полностью хватают, чтобы Месси считался лучшим игроком в истории топ-5 лиг. Вы так хейтите лигу 1, как будто Лео является лучшим из-за игры в этом чемпе.
*Со слов Ари.