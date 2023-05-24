Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 мира. Потенциал удивительный»

Криштиану Роналду считает, что лига Саудовской Аравии станет одной из сильнейших в мире.

«Я счастлив. Команда провела прекрасный матч. Отыграться после 0:2 очень и очень тяжело, но мы верили до конца и забили три мяча. Поздравляю команду и болельщиков, которые сегодня были великолепны.

Лига Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Но нужны время, игроки, инфраструктура. Однако я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной», – сказал форвард « » после победного гола « » (3:2).

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