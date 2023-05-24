Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 мира. Потенциал удивительный»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду считает, что лига Саудовской Аравии станет одной из сильнейших в мире.

«Я счастлив. Команда провела прекрасный матч. Отыграться после 0:2 очень и очень тяжело, но мы верили до конца и забили три мяча. Поздравляю команду и болельщиков, которые сегодня были великолепны.

Лига Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Но нужны время, игроки, инфраструктура. Однако я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной», – сказал форвард «Аль-Насра» после победного гола «Аль-Шабабу» (3:2).

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34 комментария

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Arrahmano Matcyev
😂😂😂😂😂😂😂
+22
-4
+18
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travelodessa
Ответ СуперНегр228
Я хоть и фанат Криша,но когда он наконец закончит с пафосными постами и заявлениями?
Когда ему перестанут за это платить
+12
-1
+11
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Этот Райола хочет денег
Вы мне главное платите по 200 лямов, я вам такие Нью Васюки нарисую!...
+8
-2
+6
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Пирс Морган
Роналду: “Деньги можете прислать на карту, я прочитал ваш текст”
+7
-1
+6
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СуперНегр228
Я хоть и фанат Криша,но когда он наконец закончит с пафосными постами и заявлениями?
+8
-3
+5
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blaugrano
И этого позорника многие считали равным Месси.
Чистый продукт эпохи пиара.
+8
-4
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Дмитрий Гончаров
Ахахахахаха
+4
-1
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rigobersong
Зачем он врет?:)
+6
-5
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Raindrop Drop Top
Жестко фактит 🤣
+2
-1
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e_kot
Ответ Этот Райола хочет денег
Вы мне главное платите по 200 лямов, я вам такие Нью Васюки нарисую!...
Эр-рияд переименовывается в Нью Нью-Йорк, Нью-Йорк в старый Эр-рияд. Мадрид и Барселона скрежещут зубами, но ничего не могут поделать...
+1
0
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Илья Сутурин
Ответ Arrahmano Matcyev
😂😂😂😂😂😂😂
пхахахахахахахах
+1
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Экспертное мнение
Сразу пришли на ум такие команды, как Порту, Спортинг, Бенфика, Зальцбург, Аякс, Брюгге..... которые даже не входят в топ-5 лиги. Да даже АЕК греческий легко разобрался бы в лиге СА. Сколько шагов потребуется, Криш не уточнил?
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couture39
Ответ !!!Bata!!!
Интересно какую из топ 5 лиг сместив?
Ну явно имеет в виду, что саудовский чемп круче французского, а он сам круче Месси.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg
Кто о чем, а фанаты бездаря роналду о больном) Так хочется что бы Месси не играл в Европе?)))
Да у тебя все фанаты Роналду.Я вроде про Месси ниче плохого не написал. Если перейдет в СА, то ты его тоже бездарем назовешь что-ли или смотреть перестанешь? Странный ты.
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VERBLYUD
Ответ Aleksandr Dubovik
Большие деньги не делают лигу привлекательнее, Китай и Франция как пример
Сравнивать чемпы Франции и Китая - это сильно👍
Когда персофаны кришти поймут, что легендарнейшие достижения Лео в Ла Лиге полностью хватают, чтобы Месси считался лучшим игроком в истории топ-5 лиг. Вы так хейтите лигу 1, как будто Лео является лучшим из-за игры в этом чемпе.
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Sinister Kid
Борьба с РПЛ, за лидерство, предстоит не шуточная*
*Со слов Ари.
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couture39
сказочный...
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!!!Bata!!!
Интересно какую из топ 5 лиг сместив?
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Ничего Смешного
А заговор против Спартака закончится
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DekiB
И это в 38 лет!
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Игорь Климов
Чего несёт этот персонаж?!
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Человек1991
Хахаха Лига Аравии даже не в топ 60, и никогда не будет по уровню даже в топ 40-50.
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Гамарджоба Генацвале
Пока рано так говорить. Вот Месси приедет и тогда точно станет. Не топ-5, но очень серьёзным конкурентным чемпионатом.
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selso99
Ага. Уже. Францию точно обошли, да?
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