«Вегас» забил «Далласу» 3 гола за 6 минут в 1-м периоде, победив 4:0. Счет в серии – 3-0

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» забросил три шайбы подряд «Далласу» в течение 6 минут в 1-м периоде.

«Голден Найтс» победили «Старс» (4:0) в 3-м матче финальной серии Запада.

Во втором периоде Алекс Пьетранжело забросил 4-ю шайбу, поставив победную точку.

Таким образом, «Вегас» повел 3-0 в серии и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

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10 комментариев

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Roberts
Ответ АРХАТ
Не знаю было ли в истории 2 финала конфы по 4-0, но было 4-0 и 4-1 в 2010 - Чикаго свипанул Ванкувер, а Фила почти свипанула Монреаль.
Было в 1992 году. Пинги в полуфинале сделали 4-0 Бостон, а Чикаго свипанул 4-0 Эдмонтон. В финале 4-0 опрокинули команду Кинэна.
+6
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+6
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Oleg Olegov
По ходу, Дебур опять без Кубка
+4
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DenisBu
Ответ АРХАТ
Не знаю было ли в истории 2 финала конфы по 4-0, но было 4-0 и 4-1 в 2010 - Чикаго свипанул Ванкувер, а Фила почти свипанула Монреаль.
Было, в 1972 и в 1992.
+4
0
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Maxim Shumov
Вегас очень похож на обладателей КС. Они еще и 4-раз за 6 лет в финал конфы вышли, у Флориды и близко такого опыта нет.
+3
0
+3
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Владимир Кувшинов
Ответ Maxim Shumov
Вегас очень похож на обладателей КС. Они еще и 4-раз за 6 лет в финал конфы вышли, у Флориды и близко такого опыта нет.
Ну Флориды есть Бобровский этим всё сказано!!
+2
-1
+1
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АРХАТ
Не знаю было ли в истории 2 финала конфы по 4-0, но было 4-0 и 4-1 в 2010 - Чикаго свипанул Ванкувер, а Фила почти свипанула Монреаль.
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Анти86
Беда Даллас в очень слабой вратарской линии , 3 - шайбы сегодня вратарь Должен брать- тем более вратарь плей-офф
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Анти86
Дебур против Вегаса странно что не может найти ключи 🔑, когда он с ними бился в финале
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curdboy
Нет у Далласа Худобина и Гурьянова, вот и летят тут)))
А у Дебура, похоже, новая серия нарисовалась: в первый год выводить команду в финал, но только конференции
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