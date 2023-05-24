«Вегас» забил «Далласу» 3 гола за 6 минут в 1-м периоде, победив 4:0. Счет в серии – 3-0

«Вегас» забросил три шайбы подряд «Далласу» в течение 6 минут в 1-м периоде.

«Голден Найтс» победили «Старс» (4:0) в 3-м матче финальной серии Запада.

Во втором периоде Алекс Пьетранжело забросил 4-ю шайбу, поставив победную точку.

Таким образом, « » повел 3-0 в серии и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.