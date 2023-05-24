Хави заменил тер Стегена в перерыве игры с «Вальядолидом» при 0:2. Пенья дебютировал в Ла Лиге

Марк-Андре тер Стеген отыграл лишь тайм в матче против «Вальядолида».

Голкипер «Барселоны» пропустил два мяча в игре 36-го тура : в результате автогола Андреаса Кристенсена на 2-й минуте и с пенальти от Кайла Ларина на 22-й.

В перерыве главный тренер каталонцев принял решение заменить немецкого футболиста. Вместо него вышел 24-летний , для которого этот матч стал дебютным в Ла Лиге.

Со статистикой тер можно ознакомиться здесь, Пеньи – тут.

«Барса» проигрывает «Вальядолиду» 0:2, пропустив дважды к 22-й минуте. У Кристенсена автогол, Ларин забил с пенальти

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