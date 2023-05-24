Хави заменил тер Стегена в перерыве игры с «Вальядолидом» при 0:2. Пенья дебютировал в Ла Лиге

Теги Барселона Хави Ла Лига Вальядолид Марк-Андре тер Стеген Иньяки Пенья Футбол

Марк-Андре тер Стеген отыграл лишь тайм в матче против «Вальядолида».

Голкипер «Барселоны» пропустил два мяча в игре 36-го тура Ла Лиги: в результате автогола Андреаса Кристенсена на 2-й минуте и с пенальти от Кайла Ларина на 22-й.

В перерыве главный тренер каталонцев Хави принял решение заменить немецкого футболиста. Вместо него вышел 24-летний Иньяки Пенья, для которого этот матч стал дебютным в Ла Лиге.

Со статистикой тер Стегена можно ознакомиться здесь, Пеньи – тут.

«Барса» проигрывает «Вальядолиду» 0:2, пропустив дважды к 22-й минуте. У Кристенсена автогол, Ларин забил с пенальти

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11 комментариев

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rigobersong
Ответ Syog1010
Что там вообще происходит?) Нет возможности посмотреть матч, неужели МАТШ настолько начудил? Я надеюсь, что Барса таким странным образом пытается обеспечить вылет Эспаньола в пердив
Автогол Кристенсена в полете и пенальти, вины ТШ вообще нет, а если бы и была никто основногов вратаря менять не стал, просто дали возможность проявить себя дублеру, скорее всего так изначально и задумывалось на этот матч, за исключением того что пустят 2:))
+9
-3
+6
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RealJericho
С дебютом, молодежь!
+4
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Syog1010
Что там вообще происходит?)
Нет возможности посмотреть матч, неужели МАТШ настолько начудил?
Я надеюсь, что Барса таким странным образом пытается обеспечить вылет Эспаньола в пердив
+3
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+3
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Пирс Морган
Хави сегодня порадовал Зубастика
+1
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Andrey Gubskiy
откровенно сливает Барса,неуважение в первую очередь к своим болелам. Пешком люди вышли походить и на классе победить,которого и нет особо,ну за то все по повесточке,Винисиус поддержан
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Syog1010
Ответ rigobersong
Автогол Кристенсена в полете и пенальти, вины ТШ вообще нет, а если бы и была никто основногов вратаря менять не стал, просто дали возможность проявить себя дублеру, скорее всего так изначально и задумывалось на этот матч, за исключением того что пустят 2:))
Спс
+1
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ДЖИН
Можно и по экспериментировать. Мадридские девченки тока осуждают. 🤣🤣🤣
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Andrey Gubskiy
Ответ rigobersong
Автогол Кристенсена в полете и пенальти, вины ТШ вообще нет, а если бы и была никто основногов вратаря менять не стал, просто дали возможность проявить себя дублеру, скорее всего так изначально и задумывалось на этот матч, за исключением того что пустят 2:))
ну перед пенальти то он начудил
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Andrey Gubskiy
Ответ Syog1010
Что там вообще происходит?) Нет возможности посмотреть матч, неужели МАТШ настолько начудил? Я надеюсь, что Барса таким странным образом пытается обеспечить вылет Эспаньола в пердив
да уже 2 игры ничего не происходит,кроме нежелания играть от слова совсем
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Andrey Gubskiy
Ответ Роман
Зато Пенья сможет установить рекорд, раз штеген не смог. 0 пропущенных за сезон.
уже нет
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