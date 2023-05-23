Монсон перестал быть гражданином США: «Я сдал паспорт в консульство в Стамбуле. Теперь я только россиянин»

Теги Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон завершил процедуру отказа от гражданства США.

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны.

Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией. Теперь я больше не американец, я только россиянин», – сказал Джефф Монсон.

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74 комментария

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Дмитрий
Российские чиновники с недвигой в западных странах и со всякими внж: 🗿
+69
-2
+67
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Костя Бальмонт
Ну так то сильный ход, многие о таком паспорте мечтают.
+53
-8
+45
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Bavarec-Art
Какие многие лол мечтают? Платить 50% подоходного мечтают?
распиши-ка сколько процентов ты уплачиваешь в виде налогов
+28
-2
+26
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hhd
Ответ Bavarec-Art
Какие многие лол мечтают? Платить 50% подоходного мечтают?
Налоги в РФ в среднем у гражданина составляют 47% от зарплаты, просто по большей части они косвенные. Тогда можно рассказывать населению о том, что у нас налоги маленькие. Да и население меньше вопросов задает где деньги. Если бы ты платил пол зарплаты налогов самостоятельно, наверное толерантность к властьимущим была бы поменьше.
+22
-2
+20
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Superkenguroo
Ответ liv6
если бы только чиновники, у 50% процентов комментаторов спортс, 100% сотрудников спортс счета и паспорта на западе
Фантазия прёт мощно
+16
-1
+15
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banchik1
Ответ Bavarec-Art
Какие многие лол мечтают? Платить 50% подоходного мечтают?
Ну сравни количество американцев желающих стать гражданином РФ, и наоборот. И ответишь на оба своих вопроса.
+17
-2
+15
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Михайло Данилов
Ответ hhd
Налоги в РФ в среднем у гражданина составляют 47% от зарплаты, просто по большей части они косвенные. Тогда можно рассказывать населению о том, что у нас налоги маленькие. Да и население меньше вопросов задает где деньги. Если бы ты платил пол зарплаты налогов самостоятельно, наверное толерантность к властьимущим была бы поменьше.
Я бы даже сказал "Если бы Вы понимали реальный уровень своей зарплаты до вычета налогов" включая те, что за работника платит сам работодатель.
+13
-1
+12
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Andrewxyz
Журналист задает боксерам вопрос:
"Опасен ли бокс?"
10% боксеров ответили что опасен, а 90% не поняли вопроса...
+11
-1
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master_of_dzen
Скорее клоун, продавший душу дьяволу
+25
-18
+7
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Kabardinka
Сильный шаг.
+18
-11
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hhd
Ответ liv6
если бы только чиновники, у 50% процентов комментаторов спортс, 100% сотрудников спортс счета и паспорта на западе
Красота моя писана разрисована, все ли ты здоров?
+6
-1
+5
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mnogokotin-
Ответ Russ Ivan
Всё правильно, нехрен платить налоги СШП-империи зла и агрессии!
а рф кто?
+7
-4
+3
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Бомбардир Ковтун
Ответ Костя Бальмонт
Ну так то сильный ход, многие о таком паспорте мечтают.
Ход вообще без риска. Если тут станет туго, то пойдет восстановит по факту рождения в США, скажет, что был неправ и поедет к себе домой. Или ты наивно думаешь, что Монсон у нас тут будет переживать все невзгоды с народом?
+3
0
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j30
Ответ master_of_dzen
Скорее клоун, продавший душу дьяволу
ты о зеленском и о всем украинском народе?
+19
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+3
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Melnikov1968
Новость преподносят таким образом, как будто подвиг совершил.
+2
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Dszubov
Ответ liv6
если бы только чиновники, у 50% процентов комментаторов спортс, 100% сотрудников спортс счета и паспорта на западе
эх,опять не повезло(
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YOKODZUMA
Ответ j30
ты о зеленском и о всем украинском народе?
Узнаем сокола по полету, ненациста по записыванию в дьяволопоклонники целых народов
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HellLight
готовый депутат
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Артём Ларсон
Образцовый приспособленец.
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Michael1969
Представляю себе выражение лица его жены...
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Michael Boldyrev
Ответ Кашшай Чакырович
Комментарий удален модератором
Так, Монсон такой же, но на американский манер. Ему российское наваливают, а он и рад про добрых и отзывчивых людей, смелого и мудрого руководителя и прочая...
Тот случай, когда и не поймешь, что хуже "их иллюзии или наши заблуждения")
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4 shizzle ma nizzle
Ответ Михайло Данилов
Я бы даже сказал "Если бы Вы понимали реальный уровень своей зарплаты до вычета налогов" включая те, что за работника платит сам работодатель.
Ну ЕтО Жи дЕнЬгИ РоБоТоДаТеЛЬя
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Michael Boldyrev
Так, Монсон такой же, но на американский манер. Ему российское наваливают, а он и рад про добрых и отзывчивых людей, смелого и мудрого руководителя и прочая... Тот случай, когда и не поймешь, что хуже "их иллюзии или наши заблуждения")
Хорошо Кащею пояснил, вот только вряд ли поймёт.
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goshforever
В ГосДуму собрался?
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Дмитрий Турецкий
Ответ Onion
Уважение
🥴🤡
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