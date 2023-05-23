Монсон перестал быть гражданином США: «Я сдал паспорт в консульство в Стамбуле. Теперь я только россиянин»

Джефф Монсон завершил процедуру отказа от гражданства США.

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны.

Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией. Теперь я больше не американец, я только россиянин», – сказал Джефф Монсон.

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