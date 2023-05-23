«Истерия и травля Соболева неприемлемы, Саша уже извинился. Готовимся к заседанию КДК, предоставим все материалы». «Спартак» об удалении форварда

Глава пресс-службы «Спартака» осудил травлю Александра Соболева за удаление в дерби.

В 28-м туре Мир « » обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме форвард «Спартака» после единоборства показал защитнику ЦСКА Виллиану Роше неприличный жест, схватившись за пах. Бразилец в ответ повторил этот жест, после чего главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Соболев и Роша вызваны на заседание комитета.

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.

Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», – заявил .

Бальде рассказал, что Соболев не извинился перед командой за жест в матче с ЦСКА: «Он совершил ошибку. Такое удаление может подкосить команду»

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