«Истерия и травля Соболева неприемлемы, Саша уже извинился. Готовимся к заседанию КДК, предоставим все материалы». «Спартак» об удалении форварда
Глава пресс-службы «Спартака» осудил травлю Александра Соболева за удаление в дерби.
В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме форвард «Спартака» после единоборства показал защитнику ЦСКА Виллиану Роше неприличный жест, схватившись за пах. Бразилец в ответ повторил этот жест, после чего главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Соболев и Роша вызваны на заседание комитета.
«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.
Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», – заявил Дмитрий Зеленов.
Бальде рассказал, что Соболев не извинился перед командой за жест в матче с ЦСКА: «Он совершил ошибку. Такое удаление может подкосить команду»
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По ходу, он думал, что никто не замечает его мерзости, раз все сходит с рук. Пусть теперь хавает по полной.
Это не искусственное нагнетание, а естественная реакция на неадекватное поведение
Сотворил Дельфин какую-то дичь на футбольном поле, вот строго её и обсуждают. Никто вроде за ним не бегает.
Спартак этим занимается годами.
стыдно за спартак😎
годен. завтра с вещами на сборный пункт.