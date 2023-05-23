«Истерия и травля Соболева неприемлемы, Саша уже извинился. Готовимся к заседанию КДК, предоставим все материалы». «Спартак» об удалении форварда

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» осудил травлю Александра Соболева за удаление в дерби.

В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме форвард «Спартака» после единоборства показал защитнику ЦСКА Виллиану Роше неприличный жест, схватившись за пах. Бразилец в ответ повторил этот жест, после чего главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля обоих игроков.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что Соболев и Роша вызваны на заседание комитета.

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принес извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.

Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», – заявил Дмитрий Зеленов.

Бальде рассказал, что Соболев не извинился перед командой за жест в матче с ЦСКА: «Он совершил ошибку. Такое удаление может подкосить команду»

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125 комментариев

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Oleg Olegov
Ежематчевая истерия Соболева неприемлема, потому травлю он заслужил по полной программе.
По ходу, он думал, что никто не замечает его мерзости, раз все сходит с рук. Пусть теперь хавает по полной.
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Aleksey Yashin
"искусственное нагнетание ситуации"

Это не искусственное нагнетание, а естественная реакция на неадекватное поведение
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Дурачок
Первым травлю, кстати, начал Абаскаль, на пресс-конфнренции после матча.
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Owen_the_Simple
В чём заключается травля Дельфина? Травля - это когда красно-белая общественность занималась бракоразводным процессом своего капитана или заявы какие-то в Иран на Азмуна писала.
Сотворил Дельфин какую-то дичь на футбольном поле, вот строго её и обсуждают. Никто вроде за ним не бегает.
+34
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mean machine/
Называть мерзость своими именами - это не травля, а первый шаг к исправлению этой самой мерзости!
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Ninjah
Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», – заявил Дмитрий Зеленов.
Спартак этим занимается годами.
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angry horse
Ответ kulakoffigor
Комментарий удален модератором
В студию ссылки эти давай или балабол?🤡
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Фут.Боль
Если все материалы, то гениталии Соболева также должны предоставить.
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Alexandr Sokolov
Как на поле, так Симеоне врубает, а как отвечать, так "травля" ))) ну ок
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angry horse
спартак - позор России
стыдно за спартак😎
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Owen_the_Simple
Ответ Геннадий Тимченко
ну как бы его ногой по яйцам ударил русского-неговорящий футболист... он ему показал, что яйца оказались крепкие и удар выдержали... в чём сыр-бор то❓🤔
Кто-то там меня в день матча спрашивал из поклонников популярного Спартака "А кто Соболева оправдывает?". Ну вот Геннадий Тимченко оправдывает.
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Олег910
Нет никакого искусственного нагнетания ситуации. Есть заслуженное выражение презрения неадекватному хаму.
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OrganicChemist
Ответ kulakoffigor
Комментарий удален модератором
Можно посмотреть эти фото и видео? Или ты крупный специалист по работе с фотошопом?
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Rad0
В медийке есть хоть один адекватный Соболев?
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Упасть бы ниц и ницше
заходи на заседанье КДК, снимай штаны, показывай, за что хватался.

годен. завтра с вещами на сборный пункт.
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fil_spb
Ну вот, Спартак уже защищает своего неадеквата. Ещё одно подтверждение что "извинения" Соболева написала пресс-служба для показухи. А на самом деле они сейчас всячески будут пытаться снизить наказание. Для этого как раз именно кб сейчас и поднимет "искусственную истерию для давления на КДК".
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tevtat
Ещё немного и виноватым сделают ЦСКА. Бедный ,бедный Соболев.
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Фрэнк Канистра
Ответ Rad0
В медийке есть хоть один адекватный Соболев?
Соболь из Камеди, стендапер - офигенный чел)) его сольные концерты - топ)
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Shadow1882
Провокатор-рецидивист
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Сергей
Надо отдать Соболева на пару сезонов в Ахмат на перевоспитание , вернется совсем другим человеком.
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Кирилл.С-Пб
Своим движением оказал давление на членов кдк. Звучит, ё маё🤣🤣🤣
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Magico!
Ответ Wiley Fox
Обычная история. Голубой пул так против Веллитона писал всем скопом Мерзкие клоуны, что говорить Вот гаденыш кержаков на праздновании кричал мерзости с крыши автобуса толпе в Питере. И где извинения от Газпрома?
кстати да.
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Egor Aleksandrovich
Ответ kulakoffigor
Комментарий удален модератором
пусть сначала это все предоставят, потом будем разговаривать.
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Ковид 07.10.52
Согласен, всех газоинфицированных вытащили на травлю...
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Owen_the_Simple
Ответ werter
Я помню времена, когда над таким жестом, и тем, кто его показал, просто бы посмеялись. Время кожаных бутс и железных шипов. А сейчас читаешь ветку и диву даешься. Поколение, воспитанное матерями (с).
А что смешного в этом жесте? За такие жесты по лицу бьют, ничего остроумного в них нет.
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