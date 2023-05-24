Барбашев – 2-я звезда матча с «Далласом»: 1+2 (пас на победный гол), 3 хита, «плюс 2». У него 5+8 в 14 играх плей-офф
Иван Барбашев набрал 3 (1+2) очка в матче с «Далласом» (4:0, 3-0) и был признан второй звездой.
На 2-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Джонатану Маршессо, забросившему победную шайбу в 3-й игре финальной серии Запада в Кубке Стэнли.
На 6-й минуте россиянин реализовал большинство, а во втором периоде сделал голевую передачу Алексу Пьетранжело.
Теперь на счету Барбашева 13 (5+8) баллов в текущем плей-офф, всего он провел 14 игр.
Сегодня за 16:55 (3:41 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, 3 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».
У Старз еще был шанс реанимировать серию, но кэп героически напал на Стоуна по абсолютно непонятным причинам и схватил 5 минут, где и так отстающий и в матче и в серии Даллас попал в тяжелое положение уже в начале игры. В раздевалке, его должно быть, сильно поблагодарили за такой перл.
З.ы. хотя Нич по 20 минут играл, чтобы закрывать косяки Макара.