Барбашев – 2-я звезда матча с «Далласом»: 1+2 (пас на победный гол), 3 хита, «плюс 2». У него 5+8 в 14 играх плей-офф

Иван Барбашев набрал 3 (1+2) очка в матче с «Далласом» (4:0, 3-0) и был признан второй звездой.

На 2-й минуте форвард « » ассистировал Джонатану Маршессо, забросившему победную шайбу в 3-й игре финальной серии Запада в Кубке Стэнли.

На 6-й минуте россиянин реализовал большинство, а во втором периоде сделал голевую передачу Алексу Пьетранжело.

Теперь на счету 13 (5+8) баллов в текущем плей-офф, всего он провел 14 игр.

Сегодня за 16:55 (3:41 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, 3 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».