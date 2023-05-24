Барбашев – 2-я звезда матча с «Далласом»: 1+2 (пас на победный гол), 3 хита, «плюс 2». У него 5+8 в 14 играх плей-офф

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев набрал 3 (1+2) очка в матче с «Далласом» (4:0, 3-0) и был признан второй звездой.

На 2-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Джонатану Маршессо, забросившему победную шайбу в 3-й игре финальной серии Запада в Кубке Стэнли.

На 6-й минуте россиянин реализовал большинство, а во втором периоде сделал голевую передачу Алексу Пьетранжело.

Теперь на счету Барбашева 13 (5+8) баллов в текущем плей-офф, всего он провел 14 игр.

Сегодня за 16:55 (3:41 – в большинстве) у нападающего 1 бросок в створ ворот, 3 хита, 1 блок-шот, полезность – «плюс 2».

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23 комментария

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vulturecrow
Ваня зажёг в Вегасе! Шипачёв в недоумении. там же никаких условий!
+36
-4
+32
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Maxim Shumov
Настоящая звезда матча - капетан Далласа - Бенн.
У Старз еще был шанс реанимировать серию, но кэп героически напал на Стоуна по абсолютно непонятным причинам и схватил 5 минут, где и так отстающий и в матче и в серии Даллас попал в тяжелое положение уже в начале игры. В раздевалке, его должно быть, сильно поблагодарили за такой перл.
+22
0
+22
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Новый Орлеан
Ответ Кирилл Павлюченко
Барбашев - далеко не главная звезда - показал Панарину и Капризову, как надо сверкать в ПО.
Зачем такую дичь про Кирюху писать? Травма у человека была.
+23
-6
+17
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VintDV
Когда Ивана обменяли в Вегас, я сразу написал, что Рыцари выхватили джек-пот. Может играть в любом звене и приносить пользу на всей площадке.
+12
0
+12
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ruslanych
Иван - настоящий кубкарь, на своем месте оказался)
+9
-1
+8
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Владимир Жамьянов
Барбашёв напоминает Ничушкина годичной давности, успевает на обеих сторонах площадки и почти всегда побеждает в единоборствах, всё таки 1995е у нас очень сильные.
З.ы. хотя Нич по 20 минут играл, чтобы закрывать косяки Макара.
+7
-1
+6
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rent56
Ответ Дима Миронов
Стоун и на травме выжигает
у всех разные травмы и последствия, лишь бы дичь написать
+6
-1
+5
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aavajansky
Ответ Azrat Safarov
А полезность это разве не забитые минус пропущенные, когда ты на площадке? Я прост не очень понимаю, как при 1+2 и нуле голов противника можно иметь полезность +2? Для этого нужно смениться сразу после передачи, не дожидаясь гола?
Не считается +/- в неравных составах
+5
0
+5
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Кирилл Павлюченко
Барбашев - далеко не главная звезда - показал Панарину и Капризову, как надо сверкать в ПО.
+10
-6
+4
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Maxim Shumov
Ответ Dimash Balatayev
Да его боятся, так что в раздевалке скорее всего он там все громил, а остальные смотрели
Если допустить, что это действительно так - то он топовый капитан, ничего не скажешь))
+3
0
+3
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vulturecrow
Ответ Александр Гороховик
Сколько можно? Барбашева сразу поставили в состав, в первую тройку и вперед, не смотря ни на что. Шипачеву, с горем пополам, выделили три матча, минимум времени, но даже там он одну победную шайбу положил.
это да. но всё равно из-за заговора Шипачева не стали оставлять в команде.
+2
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+2
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Dimash Balatayev
Ответ Maxim Shumov
Настоящая звезда матча - капетан Далласа - Бенн. У Старз еще был шанс реанимировать серию, но кэп героически напал на Стоуна по абсолютно непонятным причинам и схватил 5 минут, где и так отстающий и в матче и в серии Даллас попал в тяжелое положение уже в начале игры. В раздевалке, его должно быть, сильно поблагодарили за такой перл.
Да его боятся, так что в раздевалке скорее всего он там все громил, а остальные смотрели
+2
0
+2
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The world champion 1998
Ответ aavajansky
Не считается +/- в неравных составах
Немного по-другому. В большинстве не считается плюс. В меньшинстве минус. Если команда умудрится забить, находясь в меньшинстве, плюс считается. Если наоборот, находясь в большинстве, пропустит, то считается минус.
+1
0
+1
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vasamur
Ответ Azrat Safarov
А полезность это разве не забитые минус пропущенные, когда ты на площадке? Я прост не очень понимаю, как при 1+2 и нуле голов противника можно иметь полезность +2? Для этого нужно смениться сразу после передачи, не дожидаясь гола?
Полезность- это нахождение на льду при заброшенных шайбах в равных составах и в меньшинстве. То есть находящимся на льду игрокам команды, которая забросила в меньшинстве записывается плюс, а игрокам команды, которая пропустила в большинстве- минус При этом меньшинство- это только когда есть удаление и время штрафа на табло, игра с заменённым на шестого полевого вратарём не считается большинством одной команды и меньшинством другой. Нахождение на льду при шайбах в большинстве не идёт ни в плюс забившим, ни в минус пропустившим. У Барбашева шайба заброшена в большинстве, она не учитывается, остаются две передачи, сделанные в равных составах, вот и выходит +2
+1
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Андрей Еремушкин
Ай да Ваня, ай да молодец!!! 💪
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Амфитрион
Барбашев красавец, и в матче, и вообще во всем плове. Но сегодня прям какой-то супер-черный день для Далласа, такой откровенной безнадеги в этом плове еще не видел. При этом ведь первые два матча такого абсолютно не предвещали. Спасибо Бенну, конечно, но и помимо него ничего положительного для Звезд в матче не было. Не представляю как они смогут не развалиться после такого.
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Azrat Safarov
А полезность это разве не забитые минус пропущенные, когда ты на площадке? Я прост не очень понимаю, как при 1+2 и нуле голов противника можно иметь полезность +2? Для этого нужно смениться сразу после передачи, не дожидаясь гола?
0
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raspisanie77
Ответ Кирилл Павлюченко
Барбашев - далеко не главная звезда - показал Панарину и Капризову, как надо сверкать в ПО.
При чём тут Каприз? Там болото, которое он должен тащить, а тут Барби во втором звене(хоть и с Айкелом), на него вся нагрузка не ложится, команда вообще равномерная, три одинаковых по силе тройки и каждую игру выделяются разные люди.
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Максим Седов
Ответ raspisanie77
При чём тут Каприз? Там болото, которое он должен тащить, а тут Барби во втором звене(хоть и с Айкелом), на него вся нагрузка не ложится, команда вообще равномерная, три одинаковых по силе тройки и каждую игру выделяются разные люди.
Даже четыре. Четвёртое звено тоже очень боевое. И создаёт давление.
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Dimash Balatayev
Ответ Maxim Shumov
Если допустить, что это действительно так - то он топовый капитан, ничего не скажешь))
)))
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Azrat Safarov
Ответ vasamur
Полезность- это нахождение на льду при заброшенных шайбах в равных составах и в меньшинстве. То есть находящимся на льду игрокам команды, которая забросила в меньшинстве записывается плюс, а игрокам команды, которая пропустила в большинстве- минус При этом меньшинство- это только когда есть удаление и время штрафа на табло, игра с заменённым на шестого полевого вратарём не считается большинством одной команды и меньшинством другой. Нахождение на льду при шайбах в большинстве не идёт ни в плюс забившим, ни в минус пропустившим. У Барбашева шайба заброшена в большинстве, она не учитывается, остаются две передачи, сделанные в равных составах, вот и выходит +2
Спасибо всем за подробные объяснения!
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