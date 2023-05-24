СКА подтвердил подписание контракта с Толчинским на 5 лет. Форвард может заработать до 400 млн рублей в клубе

Теги Авангард СКА переходы КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский перешел в СКА.

Петербургский клуб официально подтвердил подписание соглашения с 28-летним нападающим.

Договор с хоккеистом рассчитан на пять сезонов и будет действовать до 30 апреля 2028 года.

Ранее сообщалось, что общая сумма заработка Толчинского по контракту со СКА может составить 400 миллионов рублей.

Толчинский выступал «Авангард» на протяжении трех прошедших сезонов. В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды.

В прошедшем сезоне форвард установил личный рекорд результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

В общей сложности в лиге Толчинский провел 226 матчей и записал на свой счет 164 (59+105) балла за результативность.

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5 комментариев

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MironSM84
Это называется "натяжной потолок")))
+3
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+3
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dereds
очень сильная переплата за игрока который даже 20 шайб за сезон не когда не забрасывал
+1
0
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Vadoniy
Ответ Frontex
Пусть все будет так. Деньги не все решают. Жизнь покажет. Игра тоже. Рейнджерс тоже набрали звездный состав. И где они в плей-офф? После введения перекрестного плей-офф со 2-го раунда кто-то может и до полуфинала не дойти…. Кто-то….
Какие предпосылки? Грозный Адмирал? Прямо скажем, вероятность того, что ска встретится в финале с цска несравнимо выше любого вылета ска или цска от другого клуба до полуфинала. Ну нет в кхл сейчас серьёзных клубов за пределами 4-5 клубов. Да и то сейчас будет интересно посмотреть, что там авангард с магнитков наподписывают, может весь чемпионат сведётся к ска, цска и ак барсу.
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