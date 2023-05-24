СКА подтвердил подписание контракта с Толчинским на 5 лет. Форвард может заработать до 400 млн рублей в клубе
Сергей Толчинский перешел в СКА.
Петербургский клуб официально подтвердил подписание соглашения с 28-летним нападающим.
Договор с хоккеистом рассчитан на пять сезонов и будет действовать до 30 апреля 2028 года.
Ранее сообщалось, что общая сумма заработка Толчинского по контракту со СКА может составить 400 миллионов рублей.
Толчинский выступал «Авангард» на протяжении трех прошедших сезонов. В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды.
В прошедшем сезоне форвард установил личный рекорд результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.
В общей сложности в лиге Толчинский провел 226 матчей и записал на свой счет 164 (59+105) балла за результативность.
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