СКА подтвердил подписание контракта с Толчинским на 5 лет. Форвард может заработать до 400 млн рублей в клубе

Сергей Толчинский перешел в СКА.

Петербургский клуб официально подтвердил подписание соглашения с 28-летним нападающим.

Договор с хоккеистом рассчитан на пять сезонов и будет действовать до 30 апреля 2028 года.

Ранее сообщалось, что общая сумма заработка Толчинского по контракту со может составить 400 миллионов рублей.

Толчинский выступал « » на протяжении трех прошедших сезонов. В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды.

В прошедшем сезоне форвард установил личный рекорд результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата . В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

В общей сложности в лиге Толчинский провел 226 матчей и записал на свой счет 164 (59+105) балла за результативность.