  • Журналист L’Équipe про Сафонова: «У Энрике нет идеи менять иерархию вратарей. Шевалье остается первым номером – тренер любит этот тип вратаря и доверяет ему»
Журналист L’Équipe про Сафонова: «У Энрике нет идеи менять иерархию вратарей. Шевалье остается первым номером – тренер любит этот тип вратаря и доверяет ему»

Журналист: «ПСЖ» не сделает Сафонова первым номером, Шевалье нравится Энрике.

Журналист L’Équipe Жозе Барросо выразил мнение, что «ПСЖ» не сделает Матвея Сафонова основным вратарем после трех подряд сыгранных матчей.

Вчера 26-летний голкипер сборной России сыграл в Лиге 1 против «Меца» (3:2).

«Не думаю, что сегодня у Луиша Кампуша и у тренерского штаба вообще стоит вопрос о пересмотре позиции голкипера. Это не было каким-то решающим моментом.

Сейчас нет идеи менять иерархию вратарей. Шевалье по-прежнему остается первым номером – это тип вратаря, который любит Энрике и которому доверяет.

Даже если Сафонов провел хорошие матчи, тренер не хочет постоянно что-то менять и тем более создавать конкуренцию на этой позиции. Он предпочитает четкую иерархию: первый и второй номер. Ситуация может измениться, но прямо сейчас такого намерения нет.

Пока же, насколько я знаю, все остается без изменений. Дальше многое будет зависеть от того, когда вернется Шевалье. Ожидается, что это произойдет к кубку Африканских наций – и, конечно, от его выступлений.

На данный момент Сафонов здесь, он пользуется своим шансом, и это уже может повлиять на то, чтобы россиянин стал первым номером в Париже. Дальше все будет зависеть от игры Шевалье», – заявил Барросо.

У Сафонова 3-й матч подряд – теперь при здоровом Шевалье. Пропустил два от последнего места

