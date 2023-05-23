ЦСКА о Роше: «Два дня проспартаковские каналы искали, как он поправляет шорты – спиной к Соболеву. У нас есть уникальные кадры, как Виллиан это делает еще в раздевалке»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА отметили притянутость претензий к Виллиану Роше, удаленному в игре со «Спартаком».

«Некоторые коллеги из СМИ задают вопрос, как мы могли бы прокомментировать развитие истории с провокациями во время дерби.

Но, простите, о каком развитии идет речь? Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьезно?

У «ЦСКА ТВ», кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны.

Допускаю, что подобный физиологически оправданный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого футболиста. А вот акцентированно неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника, как мы могли убедиться, только у одного.

Мы надеемся, что справедливость восторжествует – и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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105 комментариев

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fil_spb
Идея для Спартака. Если сделать скриншот в момент опасного штрафного у ворот ЦСКА, то можно увидеть как полкоманды ЦСКА в стенке одновременно, коллективно провоцируют Соболева и показывают тому "неприличные жесты". Идею дарю бесплатно.
+112
-20
+92
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BORGOMI
Спартачи реально жалкие) Я уж действительно подумал, что будут качественные доказательства, что Роша спровоцировал, а они приложили не пойми что с серьезным лицом. Интересно, им самим-то не стыдно?
+77
-19
+58
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fil_spb
Ответ Тайосич
Пытаться оправдать Рошу - верх идиотизма и маразма. Всем очевидно, что он весь матч провоцировал Рошу. Характерный момент на 58й минуте. Сначала держится за пах, потом чётко указывает на Соболева.
Да, посмотрел я видео. Единственный раз когда это похоже на жест, это и правда последний эпизод. И он, та-дам, на 58 минуте. А Соболев первый раз показал жест на 57, 30 секундами ранее, после стычки в штрафной. Т.е. знаешь что там происходит? Роша показывает на глаза, потом трогает пах и показывает на Соболева. Он обращается к судье со своей первой жалобой на первый жест Соболева. Посмотри, там резервный стоит на бровке и ровно туда обращается Роша. Т.е. опять-таки, Соболев оскорбил, Роша пожаловался. Итого, Спартак как всегда наврал, а в эпизоде ничего не изменилось и после предоставления "доказательств"
+29
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Owen_the_Simple
Спартак опозорился. Никто не заставлял Соболева демонстрировать то, что он продемонстрировал и никто не заставлял ФК Спартак, впрягаться в оправдание этого с такими "доказательствами". Сами выбрали
+33
-18
+15
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Кирилл
Ответ Caniball
А тереть смотрим эти 3 момента и делаем выводы поправлял ли он шорты или провоцировал Соболева. https://boosty.to/fabrika_futbola Слабенькая отмазка про поправление шорт. P.S. Соболя не оправдываю, должен был сдерживать себя.
У Карпа в тг-канале есть видео, где Тавареш на глазах у всех поправляет свои причиндалы - это считается за «провокацию» ?)
+14
-1
+13
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Клирик
Ответ BORGOMI
Спартачи реально жалкие) Я уж действительно подумал, что будут качественные доказательства, что Роша спровоцировал, а они приложили не пойми что с серьезным лицом. Интересно, им самим-то не стыдно?
После Заремы там давно никого ни стыда, ни совести.
+16
-4
+12
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Toppec09
Каждый божи раз, они умудряются пробить дно. Их даже не заставляют, они просто на ходу топят себя. Или считают всех идиотами? Или достаточно своих болельщиков таковыми считать? Хотя по ору, у них вышло))
+21
-11
+10
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fil_spb
Ответ arspurs9
Серьезно? Первый раз? Самый очевидный там эпизод - на 34 минуте, не надо врать. Роша идет мимо Соболева, поворачивает в его сторону голову, делает свой жест и идет дальше. Из всех скриншотов до самого известного момента Соболева с удалением - это самый очевидный эпизод.
Вот и не надо врать. Потому что правильным описанием будет - Роша идет мимо Соболева *который стоит к нему спиной*. Ты серьезно считаешь что Роша пытался оскорбить игрока, который даже не увидел оскорбления? Чтобы в это поверить, надо быть спартаковцем. А я, слава Богу, не из ваших.
+11
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Owen_the_Simple
Нет, нет. Сделайте паузу, пожалуйста. Очистите сознание от всех мыслей на секунду. А теперь ситуация.

- Не слишком воспитанный игрок занимается грязненькими провокациями. Неприятный инцидент, но не первый в истории футбола, прямо скажем. Поосуждали, посмеялись, выписали дискву, забыли - таков нормальный ход вещей.
- Реальность вносит свои коррективы. ФК зачем-то решает выложить видео, где один игрок за спиной у другого яйца чешет, стоя боком к нему. Ни тазом не водит, ни акцентировано не указывает. И на этом основании ФК решает убедить общественность, что один провоцировал спину другого, а другой спиной увидел и оскорбился, потом отомстил, но сам после матча забыл об этом упомянуть в силу каких-то своих причин.
То есть это бред полный. Но они это делают. Взрослые люди, собравшись коллективном с утра на работе решают вот этим заняться.

Проблема не в Соболеве и его воспитании, а в ФК Спартак, который превращает отечественный футбол в шапито своей деятельностью.
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SpilightTwarkle
Ответ Caniball
А тереть смотрим эти 3 момента и делаем выводы поправлял ли он шорты или провоцировал Соболева. https://boosty.to/fabrika_futbola Слабенькая отмазка про поправление шорт. P.S. Соболя не оправдываю, должен был сдерживать себя.
Я тоже так делаю, когда надо трусы поправить и на меня не смотрят. И на твоем видео Соболев спиной к Роше был.
Соболев же почему-то предпочитает делать это перед лицом другого мужчины.
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Ебздрогыч
Это реально пасхальное дерби получилось!
+11
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fil_spb
Ответ arspurs9
Ахахаха, клоуны А ведь там не только скриншоты, там уже и видео есть) 34-я минута, Роша проходит за спиной Соболева, на секунду поворачивает к нему голову, дергает себя за кохонес и идет дальше. 58-я минута, идет за Соболевым, что-то кричит, и так теребит свои кохонес. Насколько мне известно да по собственному опыту, чешут люди это место немного иначе. Выходит мерзость была все равно от одного лишь дурачка на поле было 2, а не 1, или "другое"?) p.s. Ах да, на 58 минуте он не просто что-то кричит, но после своих почесушек довольно четко указывает на Соболева)
"Ах да, на 58 минуте он не просто что-то кричит, но после своих почесушек довольно четко указывает на Соболева)"

Роша указывает, что только что Соболев показал ему тот самый жест в первый раз. Потому что 30 секундами ранее Соболев это и сделал. На 56 минуте была стычка в штрафной, потом лекция от Карасева, далее жест Соболева и вот только потом происходит то, что Спартак считает "доказательством". Роша смотря на бровку, где стоит резервный судья, показывает на глаза, потом трогает пах, потом указывает на Соболева и машет рукой. Т.е. он просто пожаловался. Вот и все "доказательства" Спартака.
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Vovker
Даже если Роша там что-то и показывал, то логика Спартака в оправдании Соболева следующая:

- Петя, ты зачем окно разбил?
- Так, МарьВанна, Сашка же на парте неприличное слово написал!!!
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Евгений Садчиков
https://sun9-55.userapi.com/impg/4OfACVVbeEvecw0vredOxX52GLfCIvIccq4gpA/tI10HvxSbjM.jpg?size=1240x1980&quality=95&sign=07c0ddeb499784297bf86d48274e0060&type=album

Кому интересно, вот эти скриншоты. Обращу внимание, что ни на одном из этих моментов, Роша и Соболев даже друг на друга не смотрят.
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Евгений Садчиков
Ответ Spartakus1984
А почему по совпадению Роша постоянно поправляет шорты когда сним рядом Соболев?))
Боже, вам самим не смешно? Там Тавареш поправлял шорты рядом с Обляковым, наверно тоже провоцирует.
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Илья Егоров
Ответ Spartakus1984
А почему по совпадению Роша постоянно поправляет шорты когда сним рядом Соболев?))
Потому что Роша защитник, а Соболев нападающий.
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Tun
Ответ fil_spb
Идея для Спартака. Если сделать скриншот в момент опасного штрафного у ворот ЦСКА, то можно увидеть как полкоманды ЦСКА в стенке одновременно, коллективно провоцируют Соболева и показывают тому "неприличные жесты". Идею дарю бесплатно.
Вы приняты на работу в команду смм Заремы
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Сангусь
Ответ Caniball
А тереть смотрим эти 3 момента и делаем выводы поправлял ли он шорты или провоцировал Соболева. https://boosty.to/fabrika_futbola Слабенькая отмазка про поправление шорт. P.S. Соболя не оправдываю, должен был сдерживать себя.
Что это за хитрая провокация, которую не видит объект провокации? Ты не очень умный, да?
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S. A.
Боже! До чего дошёл наш футбол, что главной темой дерби стали яйца
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Евгений Садчиков
Ответ Mr.Alien
"Достоинство и порядок превыше всего"... (с) Однако истерия похоже до следующего дерби будет продолжаться
Порядок превыше всего, да. Поэтому ЦСКА убрался в гостевой раздевалке, как и делал это всю весну, на всех стадионах.
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Maxim Printsev
В ЦСКА смотрят спартаковские каналы. Вопрос о самом популярном клубе снимается)))
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Owen_the_Simple
Ответ arspurs9
Ахахаха, клоуны А ведь там не только скриншоты, там уже и видео есть) 34-я минута, Роша проходит за спиной Соболева, на секунду поворачивает к нему голову, дергает себя за кохонес и идет дальше. 58-я минута, идет за Соболевым, что-то кричит, и так теребит свои кохонес. Насколько мне известно да по собственному опыту, чешут люди это место немного иначе. Выходит мерзость была все равно от одного лишь дурачка на поле было 2, а не 1, или "другое"?) p.s. Ах да, на 58 минуте он не просто что-то кричит, но после своих почесушек довольно четко указывает на Соболева)
>за спиной Соболева
>на секунду
>дергает себя за кохонес
>идет дальше
>идет за Соболевым

Коварный Роша не знал, что у дельфинов глаза на затылке, когда себе яйца чесал. А вот Соболев всё своими затылочными глазами увидел и всё запомнил.
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angry horse
Даже в розовой версии видно , что Соболев стоит спиной. Опять кб опозорились на всю страну. Бгг!😁
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mean machine/
Ответ IvanKo
Если первые два ещё можно сказать, что поправляет, то в третьем представленном моменте - Роша явно указывает кому он показывает этот жест.
За третий момент его и удалили, он показывал судье жест соболева. Вы там в спартаке все такие тупые?
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Торна
Ответ Owen_the_Simple
Нет, нет. Сделайте паузу, пожалуйста. Очистите сознание от всех мыслей на секунду. А теперь ситуация. - Не слишком воспитанный игрок занимается грязненькими провокациями. Неприятный инцидент, но не первый в истории футбола, прямо скажем. Поосуждали, посмеялись, выписали дискву, забыли - таков нормальный ход вещей. - Реальность вносит свои коррективы. ФК зачем-то решает выложить видео, где один игрок за спиной у другого яйца чешет, стоя боком к нему. Ни тазом не водит, ни акцентировано не указывает. И на этом основании ФК решает убедить общественность, что один провоцировал спину другого, а другой спиной увидел и оскорбился, потом отомстил, но сам после матча забыл об этом упомянуть в силу каких-то своих причин. То есть это бред полный. Но они это делают. Взрослые люди, собравшись коллективном с утра на работе решают вот этим заняться. Проблема не в Соболеве и его воспитании, а в ФК Спартак, который превращает отечественный футбол в шапито своей деятельностью.
Про шапито в отечественном футболе теплотрассе лучше не заикаться. Не трогай тему, не отмоешься
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