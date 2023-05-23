ЦСКА о Роше: «Два дня проспартаковские каналы искали, как он поправляет шорты – спиной к Соболеву. У нас есть уникальные кадры, как Виллиан это делает еще в раздевалке»
В ЦСКА отметили притянутость претензий к Виллиану Роше, удаленному в игре со «Спартаком».
«Некоторые коллеги из СМИ задают вопрос, как мы могли бы прокомментировать развитие истории с провокациями во время дерби.
Но, простите, о каком развитии идет речь? Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Роши, а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьезно?
У «ЦСКА ТВ», кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны.
Допускаю, что подобный физиологически оправданный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого футболиста. А вот акцентированно неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника, как мы могли убедиться, только у одного.
Мы надеемся, что справедливость восторжествует – и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
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- Не слишком воспитанный игрок занимается грязненькими провокациями. Неприятный инцидент, но не первый в истории футбола, прямо скажем. Поосуждали, посмеялись, выписали дискву, забыли - таков нормальный ход вещей.
- Реальность вносит свои коррективы. ФК зачем-то решает выложить видео, где один игрок за спиной у другого яйца чешет, стоя боком к нему. Ни тазом не водит, ни акцентировано не указывает. И на этом основании ФК решает убедить общественность, что один провоцировал спину другого, а другой спиной увидел и оскорбился, потом отомстил, но сам после матча забыл об этом упомянуть в силу каких-то своих причин.
То есть это бред полный. Но они это делают. Взрослые люди, собравшись коллективном с утра на работе решают вот этим заняться.
Проблема не в Соболеве и его воспитании, а в ФК Спартак, который превращает отечественный футбол в шапито своей деятельностью.
Соболев же почему-то предпочитает делать это перед лицом другого мужчины.
Роша указывает, что только что Соболев показал ему тот самый жест в первый раз. Потому что 30 секундами ранее Соболев это и сделал. На 56 минуте была стычка в штрафной, потом лекция от Карасева, далее жест Соболева и вот только потом происходит то, что Спартак считает "доказательством". Роша смотря на бровку, где стоит резервный судья, показывает на глаза, потом трогает пах, потом указывает на Соболева и машет рукой. Т.е. он просто пожаловался. Вот и все "доказательства" Спартака.
- Петя, ты зачем окно разбил?
- Так, МарьВанна, Сашка же на парте неприличное слово написал!!!
Кому интересно, вот эти скриншоты. Обращу внимание, что ни на одном из этих моментов, Роша и Соболев даже друг на друга не смотрят.
>на секунду
>дергает себя за кохонес
>идет дальше
>идет за Соболевым
Коварный Роша не знал, что у дельфинов глаза на затылке, когда себе яйца чесал. А вот Соболев всё своими затылочными глазами увидел и всё запомнил.