ЦСКА о Роше: «Два дня проспартаковские каналы искали, как он поправляет шорты – спиной к Соболеву. У нас есть уникальные кадры, как Виллиан это делает еще в раздевалке»

В ЦСКА отметили притянутость претензий к Виллиану Роше, удаленному в игре со «Спартаком».

«Некоторые коллеги из СМИ задают вопрос, как мы могли бы прокомментировать развитие истории с провокациями во время дерби.

Но, простите, о каком развитии идет речь? Два дня понадобилось проспартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет игровые шорты. В одном случае стоит в 10 метрах за спиной , а в другом сам стоит спиной. И далее следует комментарий об искусственном нагнетании ситуации. Ну серьезно?

У «ЦСКА ТВ», кстати, есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они столь интересны.

Допускаю, что подобный физиологически оправданный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого футболиста. А вот акцентированно неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника, как мы могли убедиться, только у одного.

Мы надеемся, что справедливость восторжествует – и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», – написал директор ЦСКА по коммуникациям .

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте